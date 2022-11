Les jambes super maigres de Khloe Kardashian disparaissent presque dans un jean serré alors que la star fait la promotion des cadeaux après une perte de poids drastique

Le choix vestimentaire de KHLOE Kardashian dans une nouvelle publicité l’a fait paraître plus maigre que jamais.

La fondatrice de Good American portait un jean super moulant, accentuant sa silhouette minuscule, alors qu’elle faisait la promotion d’un cadeau de mobilier de chambre sur Instagram.

Khloe Kardashian continue de montrer sa silhouette rétrécie[/caption] Instagram / Khloé Kardashian

La star de télé-réalité a posé pour un cadeau sur Instagram, montrant ses jambes maigres[/caption]

Khloe, 38 ans, a posé dans une chemise à manches longues rose vif serrée, associée à un jean déchiré et délavé à l’acide.

Son cadre rétréci était bien exposé, ainsi que divers meubles et jouets pour enfants.

Khloe a écrit dans la légende qu’un heureux gagnant gagnera tout, en écrivant: “Littéralement, vous obtenez tout sur cette photo – livré directement à votre porte!”

La nouvelle photo vient après que sa sœur Kim, 42 ans, se soit fièrement vantée que Khloe est “plus maigre que jamais” lors d’un essayage pré-Met Gala.

Lors d’un récent épisode de The Kardashians, Khloe a été montré en train de se faire équiper par le designer Jeremy Scott et son équipe pour le Met Gala.

Kim était présente à l’essayage chez sa jeune sœur.

Le magnat du SKKN a commenté la perte de poids de son frère en disant: “Tu es plus maigre que jamais.”

Jeremy, 47 ans, a ensuite ajouté: “Vos mensurations sont plus petites que les modèles qui feraient le spectacle, vous devez donc savoir que cette petite taille est toute petite.”





Khloe n’a pas répondu aux commentaires sur le poids.

Elle se tenait dans le haut corset de sa robe sans pantalon, montrant ses bras fins, sa taille rétrécie et ses jambes en forme de bâton.

Les fans ont claqué Kim sur Reddit et Twitter, avec une écriture: “Ugh pas eux tombant sur eux-mêmes louant à quel point Khloe est maigre.”

Un autre fan a supplié Khloe: “Fille, arrête de t’affamer. Cette merde est effrayante dans la vraie vie.

PRÉOCCUPÉ POUR KHLOE

Après avoir perdu 60 livres depuis la naissance de sa fille True en 2018, Khloe semble avoir perdu encore plus de poids à la suite du scandale de tricherie de son bébé papa Tristan Thompson.

La star de la NBA, 31 ans, a engendré un enfant avec sa maîtresse Maralee Nichols en décembre.

En août dernier, Tristan et Khloe ont accueilli leur deuxième bébé via une mère porteuse.

Cependant, elle n’a pas encore révélé le nom de leur fils.

Malgré leur situation de coparentalité, rien n’indique que les ex aient ravivé leur romance.

Khloe a déclaré à ABC News en avril que Tristan n’était “tout simplement pas le gars pour moi”.

‘TOUJOURS JOUER’

Les fans ont été ouverts sur leurs inquiétudes pour Khloe ces derniers mois.

Alors que la majorité de la peur provient de sa perte de poids apparemment extrême, ses partisans ont d’autres raisons d’être nerveux à son sujet.

Elle a récemment laissé les fans nerveux après avoir posé pour des clichés aux CFDA Awards la semaine dernière.

Khloe, qui a porté une robe découpée en bronze lors de l’événement, a été photographiée plusieurs fois avec ses doigts dans les cheveux.

Les fans craignaient que la star de télé-réalité – qui a été ouverte sur son anxiété lors d’événements sur le tapis rouge – ne fasse le mouvement nerveusement.

L’un d’eux a écrit sur Reddit : “Elle est toujours en train de jouer avec ses cheveux ou de se gratter le cuir chevelu, je pense que c’est un tic nerveux ou quelque chose comme ça.”

Un autre a ajouté: «Je me gratte le cou, le cuir chevelu ou les oreilles quand je suis anxieux et plus mes ongles sont longs, plus je suis susceptible de le faire en public et j’espère que les gens ne le remarqueront pas.

“J’espère vraiment qu’elle ne fait pas ça !”

Un troisième a posté : « Pareil ! Chaque fois que je suis stressé ou anxieux, je me gratte et je ne m’en rends même pas compte jusqu’à ce que mon petit ami me crie d’arrêter.

« Je me suis aussi fait saigner. Je me demande avec Khloe si c’est une compulsion liée à l’anxiété.

Khloe a parlé de sa peur des tapis rouges lors d’un déjeuner avec ses sœurs Kourtney et Kim dans un récent épisode de The Kardashians.

Khloe a perdu près de 60 livres depuis la naissance de sa fille True[/caption] Hulu

La sœur de Khloe, Kim, l’a félicitée pour avoir l’air “plus maigre que jamais”[/caption] Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Les fans pensent que Khloe a perdu du poids à la suite du scandale de tricherie du bébé papa Tristan Thompson[/caption]