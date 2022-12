Les jambes frêles de Khloe Kardashian disparaissent presque dans une petite jupe pour de nouvelles photos après que les fans ont supplié la star d’arrêter de perdre du poids

KHLOE Kardashian a montré sa silhouette fine dans une petite jupe en cuir lors d’une soirée à Los Angeles.

La star de Kardashians, 38 ans, a flashé ses jambes minces alors qu’elle assistait à un événement Revolve Winter Wonderland jeudi soir.

L’homme de 38 ans a assisté à un événement hivernal au pays des merveilles[/caption]

Khloe a associé sa jupe effleurant les cuisses avec un body moulant, un blazer en cuir et des talons à lacets.

La mère de deux enfants est accessoirisée avec des gants en cuir noir et de grosses lunettes de soleil noires.

Elle portait ses longs cheveux bruns en une raie au milieu et encadrait ses traits avec un maquillage en sourdine.

La star de Hulu – qui a perdu 60 livres au cours des quatre dernières années – a montré sa silhouette rétrécie sur les réseaux sociaux et sur le tapis rouge.

Les fans ont partagé leur inquiétude concernant la perte de poids de Khloe dans le passé, affirmant qu’elle avait l’air “malsaine”.

Après avoir posé dans une paire de pantalons de survêtement gris baggy, l’un d’eux a écrit : « Oh Khloe, je peux voir ta cage thoracique ! Ce n’est pas sain !

Un autre a ajouté: “J’espère qu’elle obtiendra de l’aide”, ainsi qu’un emoji qui pleure.

Le US Sun a révélé en exclusivité le mois dernier que sa sœur Kourtney, 43 ans, pense qu’elle et Kim, 42 ans, sont célibataires parce qu'”aucun homme ne tolérera leurs régimes et entraînements stricts”.

Une source a déclaré: “Kourtney aime souligner que vous ne pouvez pas vous approcher de Kim ou de Khloe en milieu d’après-midi car ils ont tous les deux tellement faim qu’ils se moquent de n’importe qui.

“Elle est convaincue que c’est pourquoi ses deux sœurs sont célibataires, car aucun homme ne peut tolérer leurs plans quotidiens stricts et leurs entraînements deux fois par jour.”

Kim s’est souvent vantée de sa routine quotidienne de fitness à 5 heures du matin au gymnase.

Khloe a également publié sa juste part de selfies montrant sa taille taillée depuis la salle de sport.

La source a poursuivi: “Elle dit qu’aucun d’eux ne s’amuse jamais parce qu’ils comptent tellement les calories – elle pense qu’il est impossible d’être jamais dans une relation heureuse comme ça.”

Les fans ont également exprimé des théories selon lesquelles la perte de poids de Khloe est due à son chagrin suite au scandale de l’enfant amoureux de son bébé, Tristan Thompson.

Tristan a accueilli un fils nommé Theo, maintenant âgé de cinq mois, avec Marale Nichols, 31 ans, en décembre 2021.

Il a eu une liaison avec Maralee alors qu’il était censé s’exclure mutuellement avec Khloe – avec qui il partage une fille True, quatre ans, et un bébé de trois mois.

Khloe a associé sa jupe effleurant les cuisses avec un body moulant, un blazer en cuir et des talons à lacets[/caption]

