Les jambes de Landin Benson et une défense avare mènent Coal City devant East Alton-Wood River – Shaw Local

COAL CITY – Les choses n’ont pas bien commencé pour Coal City samedi lors du premier tour des séries éliminatoires de classe 4A contre East Alton-Wood River, mais les Coalers ont récupéré et utilisé la course et le botté de dégagement du deuxième Landin Benson et une défense punitive pour repartir avec une victoire 22-6.

Les Coalers ont reçu le coup d’envoi d’ouverture, mais ont tâtonné et Travis Skinner des Oilers a récupéré au Coal City 38.

Six jeux plus tard, Seth Slayden a grondé à 3 mètres. La passe de conversion a échoué, mais les Oilers détenaient une avance de 6-0 avec 7:44 à jouer au premier quart.

Le premier botté de dégagement de Benson a donné à East Alton-Wood River (6-4) une bonne position sur le terrain à leur propre 48, mais Jim Feeney de Coal City a récupéré un échappé sur le deuxième jeu après cela. Coal City a dû à nouveau lancer un botté de dégagement, et cette fois Benson a sorti une botte qui a été abattue au 7. La défense de Coal City, dirigée par Michael Gonzalez, a forcé un trois et un retrait, et l’homme de retour de Coaler, Daniel Carlson, a renvoyé le coup de pied 37 verges au Oiler 12. Benson (24 courses, 110 verges) est passé de 3 verges, puis a couru dans la conversion à deux points pour une avance de 8-6 Coal City avec 1:07 à jouer dans le premier.

“Nous pratiquons nos bottés de dégagement tous les jours à l’entraînement”, a déclaré Benson. «Et, la ligne offensive a fait un excellent travail de blocage.

“C’est amusant d’obtenir une victoire en séries éliminatoires, surtout à domicile.”

Aucune des deux équipes n’a pu marquer au deuxième quart et Coal City (7-3) a pris les devants 8-6 à la mi-temps.

La majeure partie du troisième quart-temps s’est déroulée du côté du terrain d’East Alton-Wood River, alors que Criede Skubic a intercepté une passe de Oiler et l’a ramenée à l’East Alton 37. Le troisième et le premier, Benson a franchi la ligne, coupé à gauche et a couru 28 verges pour un touché et le coup de pied de Braiden Young a porté le score à 15-8.

La défense Coaler était à nouveau raide, car Gonzalez avait un tacle pour la perte et Skubic a interrompu une troisième passe pour forcer un botté de dégagement. Coal City a pris le relais au 48 des Oilers et, troisième et 10 sur les 22, le quart-arrière Braden Reilly a frappé Chris Cholico dans la zone des buts pour un touché de 22 verges et une avance de 22-6 avec 5:08 à faire dans le troisième.

Les deux équipes ont échangé des bottés de dégagement, et cette fois Benson a épinglé les Oilers à leur propre 3.

Slayden (23 porte 124 verges), cependant, s’est déchaîné pour une course de 54 verges pour donner un peu de répit aux Oilers, et l’entraînement a atteint le Coal City 16 avant que le secondeur Coaler Tanner Phillips n’interrompe une quatrième passe dans la zone des buts .

Les Oilers ont cependant refusé d’arrêter et Chris Fitzgerald a récupéré un échappé de Coal City au 33. Encore une fois, East Alton-Wood River est entré dans la zone rouge, mais Skubic a réussi sa deuxième interception sur le quatrième et le but du 5.

Après un botté de dégagement de Coal City, Skubic a presque eu son troisième choix, mais l’entraînement des Oilers s’est terminé par des essais au 19 et les Coalers ont pris un genou pour clore le match.

Coal City affrontera Carterville, tête de série, vainqueur 36-7 contre Geneseo samedi, au deuxième tour.

“Ce n’était pas joli, mais une victoire en séries éliminatoires est une victoire”, a déclaré l’entraîneur de Coal City, Francis Loughran. «Tout ce qui pouvait mal tourner s’est produit, semblait-il. La bonne chose est que la plupart de nos pénalités [the Coalers were whistled for 9 flags for 55 yards] sont réparables. Nous travaillerons là-dessus à l’entraînement lundi.

« Nos lignes offensives et défensives étaient très bonnes. Nous voulions reprendre la gestion du football et nous avons pu le faire. Michael Gonzalez a fait un super match. Il est gros [6-0, 295], mais il est très athlétique et a le nez pour le ballon. Nos secondeurs ont également très bien joué.