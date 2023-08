Les Jamaïcains célèbrent Reggae Girlz et leur succès en Coupe du monde féminine

Pour l’équipe de football féminine jamaïcaine, même se rendre à la Coupe du monde était une bataille – ils ont dû financer par des amis et des fans. Et les joueuses ont dû faire face à une tâche ardue : lors de leurs débuts en Coupe du monde en 2019, les Reggae Girlz ont perdu les trois matches et sont rentrées chez elles.