Les jalons de Messi, les Néerlandais efficaces et l’Australie fière : cinq points à retenir de la 14e journée de la Coupe du monde 2022

Deux semaines de la Coupe du monde 2022 se sont déjà écoulées et le jour 14, les huitièmes de finale ont commencé avec deux matches des huitièmes de finale.

Dans le premier de ceux-ci, les Pays-Bas ont battu les États-Unis 3-1 pour sceller leur place dans les huit derniers, grâce à des buts de Memphis Depay, Daley Blind et Denzel Dumfries.

Et plus tard dans la journée, Lionel Messi et Julian Alvarez étaient sur la cible alors que l’Argentine devançait l’Australie pour organiser un quart de finale contre l’équipe de Louis van Gaal.

Avec 14 équipes restantes à Qatar 2022, voici un aperçu des principaux points de discussion de la 14e journée de la Coupe du monde :

Les jalons de Messi font rêver l’Argentine

(Crédit image : Getty Images)

Il s’agit de la 1 000e apparition senior de Lionel Messi pour le club et le pays. C’était son 100e match en tant que capitaine de l’Argentine. Et après 35 minutes, il a marqué son premier but en huitièmes de finale d’une Coupe du monde.

Ce but lui a également permis de dépasser le grand Diego Maradona sur les buts de la Coupe du monde. Mais plus important encore, cela a mis l’Albiceleste sur la voie d’une autre victoire vitale.

Tout n’a pas été simple lorsque l’Australie est revenue dans le match en seconde période, mais Messi a grandi au fil de la nuit et a préparé Lautaro Martinez pour deux superbes occasions tard. Les deux ont été manqués et l’Australie a eu l’occasion de égaliser à la fin, mais l’Argentine a mérité sa victoire 2-1.

Après le match, Messi était tout sourire alors que lui et ses coéquipiers saluaient les supporters argentins passionnés à l’intérieur du stade d’Al Rayyan. Lors d’une nuit de repères pour leur capitaine inspirant, le rêve est toujours bien vivant.

L’Australie rentre chez elle la tête haute

(Crédit image : Getty Images)

L’Australie disputait sa cinquième Coupe du monde consécutive, mais peu de choses s’étaient bien passées pour les Socceroos depuis qu’ils avaient atteint les huitièmes de finale à Allemagne 2006.

Éliminés lors des phases de poules en 2010, 2014 et 2018, on n’attendait pas grand-chose cette fois-ci et bien que l’Australie ait pris les devants lors de son match d’ouverture face à la France, les champions en titre ont répondu par quatre buts sans réplique.

Mais l’équipe de John Arnold a été extrêmement impressionnante depuis, battant la Tunisie puis le Danemark pour franchir le niveau du groupe aux points avec la France et offrant un bon match à l’Argentine samedi.

Les Socceroos se sont défendus admirablement en première mi-temps, quand ils n’ont été défaits que par un moment d’éclat de Lionel Messi, et ont récupéré un but à 2-0 pour se donner une chance d’un résultat choc contre l’un des favoris du pré-tournoi.

Il semble que le football soit de nouveau à la mode en Australie. L’ancienne FFA a été remplacée par Football Australia, tandis qu’une nouvelle deuxième division verra le jour l’année prochaine et que la Coupe du monde féminine sera organisée par l’Australie – avec la Nouvelle-Zélande – en 2023.

Espérons que leur solide performance cette fois-ci puisse être une plate-forme pour un succès futur. En attendant, l’Australie rentre chez elle – mais la tête haute.

Les Pays-Bas ici pour gagner, pas pour divertir

(Crédit image : Getty Images)

Louis van Gaal a été tellement surpris par l’accusation selon laquelle son équipe jouait au football ennuyeux qu’il a dit à un journaliste critique de “rentrer chez lui” plutôt que de regarder les Pays-Bas atteindre la finale de la Coupe du monde 2022.

Les Néerlandais ont fait un pas de plus en éliminant assurément les États-Unis 3-1 dans les 16 derniers – et même si vous auriez du mal à justifier leur jeu appartenant à la catégorie “divertissante”, c’était loin d’être aussi turgescent que certains voudraient vous faire penser.

Plus fonctionnel qu’époustouflant ? Peut-être, mais l’ouverture du score des Oranje – un mouvement d’équipe fluide et dos à dos terminé par une finition fulgurante de Memphis Depay – était l’un des objectifs du tournoi jusqu’à présent. Ils ont ça dans leur casier.

Reste à savoir si les Pays-Bas ont ce qu’il faut pour aller jusqu’au bout de ce qui sera le dernier tournoi de Van Gaal en tant qu’entraîneur, mais il y a une raison pour laquelle leur vétéran patron n’a pas perdu un match de compétition à la tête de son pays en 90 minutes. ..

Les USA construisent quelque chose

(Crédit image : Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Pour la troisième Coupe du monde consécutive, les États-Unis n’ont pas réussi à dépasser les 16 derniers – mais néanmoins, ils ont donné l’une de leurs meilleures performances sur cette scène, ce qui augure bien pour leurs tâches de co-organisation en 2026 (qu’ils vont partager avec le Canada et le Mexique).

L’équipe de Gregg Berhalter n’a peut-être pas eu de chance de ne pas remporter son groupe – ils étaient sans doute la meilleure équipe lors de leur match nul et vierge contre l’Angleterre, qu’ils ont attaqué avec la même vivacité qu’à chacun de leurs quatre matches au Qatar – et cela aurait créé un climat favorable. -regarder le dernier huitième de finale contre le Sénégal.

Hélas, ce n’était pas pour l’USMNT, qui s’est retiré du tournoi avec une défaite 3-1 contre les Pays-Bas, par qui ils ont été largement surclassés.

Cette défaite a montré qu’il reste encore du travail à faire au cours des quatre prochaines années si les États veulent réduire l’écart avec les plus grandes puissances mondiales du football – mais ils ne sont pas si loin.

Le manque d’avant-centre de qualité reste le plus gros problème – ailleurs, l’homme star Christian Pulisic a vraiment pris le relais, tandis que son compatriote ailier Timothy Weah et le gardien Matt Turner ont également brillé) – mais Jesus Ferreira n’a toujours que 21 ans et d’autres jeunes qui n’a pas fait partie de l’équipe cette fois-ci, comme Ricardo Pepi, 19 ans, a de la place pour grandir d’ici là.

Dans tous les cas, les États-Unis se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde 2026 en tant qu’hôtes, afin qu’ils puissent concentrer toute leur attention sur ces finales.

Pelé compte toujours autant pour la Coupe du monde

(Crédit image : Getty Images)

Il y a eu une triste nouvelle samedi car le journal brésilien Folha de Sao Paulo a rapporté que la légende brésilienne Pelé recevait des soins palliatifs après avoir échoué à répondre à un traitement de chimiothérapie.

Les supporters brésiliens avaient brandi vendredi une énorme banderole en hommage à leur légende, avant leur match contre le Cameroun, et certaines icônes des temps modernes ont montré leur soutien au joueur de 82 ans samedi.

“Priez pour le roi”, a écrit l’attaquant français Kylian Mbappe sur Twitter. Et plus tard, le site officiel de l’attaquant brésilien Neymar a tweeté : “Force, Pelé. Nous prions pour ta santé, King.”

Sur Twitter, de nombreuses photos ont été publiées, avec une image emblématique d’une affiche d’un mur de théâtre à Guadalajara pendant Mexico 1970. “Aujourd’hui, nous n’allons pas travailler parce que nous allons regarder Pelé”, disait-il.

Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde. Le dernier d’entre eux a peut-être eu lieu lors de cette compétition de 1970, mais la réponse des joueurs et des fans actuels montre qu’il signifie toujours absolument tout pour ce tournoi.

Et heureusement, les nouvelles plus tard ont été plus positives. La légende brésilienne est stable et répond bien au traitement d’une infection respiratoire, a indiqué son hôpital. Que cela continue longtemps.