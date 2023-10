Michael DiRoccoRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

PITTSBURGH — Le Les Jaguars de Jacksonville se sentent plutôt bien à l’approche de leur semaine de congé.

Ils viennent de boucler une fiche de 5-0 en octobre avec une victoire de 20-10 dimanche contre les Steelers de Pittsburgh. Avec leur septième victoire consécutive sur la route, ils sont désormais à égalité avec quatre autres équipes pour le deuxième meilleur bilan de la NFL à 6-2.

“C’est génial là où nous en sommes”, a déclaré le quart-arrière Trevor Lawrence, qui a affiché une note de quart-arrière de 91 ou mieux à chaque match ce mois-ci. “Nous comprenons également que nous n’avons encore rien gagné.

“Nous avons une fiche de 6-2. C’est une excellente position. Nous avons réalisé un excellent parcours, mais nous devons continuer sur cette lancée à notre retour.”

En octobre 2022, l’équipe est allée 0-5, mais a ensuite remporté sept des neuf matchs, remporté l’AFC Sud, puis remporté un match éliminatoire avant de perdre à Kansas City en ronde de division. Depuis ce mois d’octobre sans victoire, les Jaguars ont une fiche de 13-4 en saison régulière. Seuls les Chiefs, les 49ers et les Eagles ont un meilleur pourcentage de victoires sur cette période.

La saison 2023 dépend de la poursuite de la semaine de congé, en commençant par le match du 12 novembre contre les 49ers. Ensuite, après des matchs de division consécutifs contre les Titans du Tennessee (19 novembre) et les Texans de Houston (26 novembre), les Jaguars ont une séquence critique de trois matchs qui contribuera grandement à déterminer leur classement potentiel en séries éliminatoires : à à domicile contre Cincinnati lors du Monday Night Football (4 décembre), sur la route à Cleveland (10 décembre) et à domicile contre Baltimore lors du Sunday Night Football (17 décembre).

Ce sont quatre équipes potentielles pour les séries éliminatoires de l’AFC. Cela semble inimaginable à dire après des défaites consécutives contre les Chiefs et les Texans au cours des semaines 2 et 3, mais les Jaguars sont très à la recherche de la tête de série n°1 de l’AFC – ils sont actuellement à égalité au sommet. avec les Chiefs, les Dolphins et les Ravens.

C’est exactement là où l’entraîneur Doug Pederson s’attendait à ce qu’ils soient.

“En regardant notre calendrier et en regardant la saison et comment les choses ont commencé – vous savez, c’était un peu difficile – mais être ici à 6-2, je m’y attendais”, a déclaré Pederson. “Les gars s’y attendaient. Je pense que c’est la confiance que les gars ont en leurs capacités. Nous nous en tenons simplement à notre processus.”

Mais il est également conscient qu’il y a du travail à faire, notamment en attaque. Les Jaguars n’ont pas été aussi explosifs que prévu. Les courses au sol (900), les passes (1 831) et le total de verges (2 731) des Jaguars se classent entre le 13e et le 16e rang dans la NFL. L’objectif de Pederson en pré-saison était d’obtenir une moyenne de sept points de plus par match par rapport à sa moyenne de 2022 (23,8), mais sur huit matchs, ils ont obtenu une moyenne de 24,1 points par match.

Les blessures ont eu un impact, le receveur Zay Jones (genou) ayant raté cinq matchs et le garde gauche Walker Little (genou) en ayant raté deux. L’absence de Jones laisse les Jaguars sans récepteur de vitesse de l’autre côté de Calvin Ridley pour étirer la défense, et bien que le coordinateur offensif Press Taylor ait déclaré qu’ils avaient été capables de reconstituer certaines des choses qu’il a faites avec d’autres joueurs, il a déclaré que Jones était “quelqu’un qui nous manque”.

Mais à la surprise générale, la défense a contribué à porter l’équipe cette saison. Ils ont forcé 18 revirements, un sommet dans la ligue, le demi de coin Darious Williams est à égalité en tête de la NFL avec huit passes décisives et le secondeur Josh Allen se classe deuxième avec neuf sacs. Les Jaguars sont quatrièmes de la NFL pour la défense contre la course (79,3 verges par match) et 10e pour la défense contre les marqueurs (19,5 points par match).

“Nous mettons l’accent sur l’arrêt de la course”, a déclaré le coordonnateur défensif Mike Caldwell. “Nous voulons rendre les attaques unidimensionnelles, supprimer le jeu de course et leur faire lancer le ballon. C’est notre objectif et nous nous engageons à le faire. Nos gars y ont adhéré, donc ils font du bon travail de il.”

Le départ 6-2 des Jaguars est leur meilleur depuis la saison 1999, lorsque les Jaguars avaient obtenu un bilan de 14-2 et se qualifiaient pour le match de championnat de l’AFC. Les six victoires ont eu lieu dans cinq villes, deux continents et trois fuseaux horaires – et trois d’entre elles ont eu lieu en l’espace de 19 jours.

Tout cela ne veut plus rien dire une fois la seconde moitié de la saison commencée, a déclaré Lawrence.

“Nous ne sommes pas la meilleure équipe de la ligue. Nous avons encore plus à nous proposer”, a-t-il déclaré. “Ce serait génial si cela décidait des séries éliminatoires et tout ça maintenant, mais ce n’est pas le cas. Nous savons donc qu’il nous reste neuf matchs et nous savons aussi que l’année dernière, nous avions une fiche de 3-7 avant le bye et nous avons atteint les séries éliminatoires. .

“Honnêtement, cela ne veut rien dire. Cela signifie que nous avons connu un excellent début de saison. Nous sommes dans une très bonne position pour l’avenir, mais nous avons beaucoup de gros matchs devant nous après ce congé et beaucoup de vraiment De bonnes équipes aussi. Nous ne faisons donc que commencer et nous savons ce qui nous attend, donc nous ne pouvons pas regarder trop loin et penser que nous avons fait quelque chose.

L’ailier rapproché Evan Engram a déclaré qu’il ne croyait pas que quiconque dans le vestiaire fasse cela. Ils sont satisfaits de ce qu’ils ont fait après un départ 1-2 et sont prêts pour la pause, mais il y a encore du travail à faire.

“Nous avons définitivement encore faim et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers”, a déclaré Engram, qui mène les Jaguars et est à égalité au 10e rang de la NFL avec 51 réceptions. “C’est la racine du mal dans ce match. C’est la complaisance. Les dirigeants de cette équipe, les dirigeants de notre vestiaire, nous n’allons pas laisser cela se produire et continuer. Nous allons essayer de maintenir cette chose.

“Cette affaire n’est pas terminée. Nous avons beaucoup à gagner. Nous devons gagner le reste de la saison.”