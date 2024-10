Les Jaguars se sont surestimés. Ont-ils également surestimé Trevor Lawrence ?

Les plus grandes équipes surprises de la NFL au cours de la semaine 4 résident aux extrémités opposées du classement.

Les Vikings du Minnesota ont une fiche de 4-0 après avoir perdu leur quart-arrière recrue hautement repêché et remplacé le bien voyagé Sam Darnold à sa place.

ALLER PLUS PROFONDE Évaluation des équipes 4-0, du début choquant des Vikings au revers des Chiefs en WR : le Pick Six de Sando

Les Jaguars de Jacksonville ont une fiche de 0-4 moins de quatre mois après avoir récompensé leur quart-arrière, Trevor Lawrence, avec une prolongation de 275 millions de dollars.

Voici une autre surprise : la production statistique de Lawrence au cours de ses 54 départs en carrière reflète la production de Darnold au même moment de sa carrière (Darnold a réalisé les départs n°57-60 cette saison).

Il est tôt pour une autopsie des Jaguars, mais jusqu’à présent, Jacksonville correspond au profil d’une équipe qui s’est surestimée, ce qu’elle a symbolisé de la manière la plus éclatante lorsqu’elle a payé son quarterback. L’équipe est confrontée à des questions difficiles plus tôt que prévu, car les matchs gagnables se sont échappés, laissant les Jaguars 0-4 pour la deuxième fois en quatre saisons avec Lawrence et pour la quatrième fois en 13 saisons avec le propriétaire Shad Khan.

Le calendrier prévoit des adversaires battables au cours des trois prochaines semaines, les Colts d’Indianapolis (2-2), les Bears de Chicago (2-2) et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-3), mais il y a eu suffisamment de problèmes au cours des quatre premiers matchs des Jaguars pour examiner les preuves. Y compris cette composition Darnold-Lawrence.

« Ça ne va pas bien finir »

Les Jaguars ne sont pas la seule équipe à investir des dollars déterminants dans un quart-arrière porteur de points d’interrogation bien avant qu’il n’y ait une date limite pour prendre une décision. Les Dolphins de Miami ont agi de la même manière avec Tua Tagovailoa, tout comme les Cardinals de l’Arizona avec Kyler Murray. Lawrence et Murray ont tous deux signé des prolongations alors qu’il restait deux ans à leurs contrats de recrue.

Peu de temps après que les Jaguars ont prolongé le contrat de Lawrence pour 55 millions de dollars par an, 50 entraîneurs et dirigeants ont voté dans mon enquête Quarterback Tiers 2024 pour placer Lawrence au niveau 3. Lawrence s’est classé 16e. Tagovailoa était une place plus haut. Murray était une place plus bas. (Ces trois équipes de quarts ont une fiche combinée de 2 à 10 cette saison.)

ALLER PLUS PROFONDE NFL QB Tiers 2024 : seulement 2 rejoignent Mahomes au niveau 1 ; Rodgers et Herbert abandonnent

L’accord pour Lawrence est intervenu après que les Jaguars ont perdu cinq de leurs six derniers matchs la saison dernière, la seule victoire étant survenue contre la Caroline, lorsque Lawrence n’était pas disponible en raison d’une blessure.

« Ils ont un quarterback qu’ils considèrent comme une superstar, et ce n’est pas une superstar », a déclaré un électeur de QB Tiers au cours de l’été. «La propriété pense qu’il est une superstar. Cela ne finira pas bien.

L’implication était que Lawrence peut être bon, mais pas génial, et qu’il n’est pas assez bon de manière suffisamment constante pour répondre à des attentes extrêmement élevées.

« Ne vous y trompez pas, c’est la meilleure équipe constituée par les Jaguars de Jacksonville de tous les temps », a déclaré Khan aux fans fin août. « Meilleurs joueurs, meilleurs entraîneurs. Mais surtout, prouvons-le en gagnant maintenant.

La composition Darnold

Au cours de 54 départs, Darnold et Lawrence avaient des records gagnés-perdus identiques (20-34), les mêmes verges par tentative de passe (6,7) et presque la même moyenne de verges aériennes par tentative. Leurs notes de passeur étaient à la traîne. Darnold a pris plus de sacs. Lawrence a souffert de plus de passes abandonnées.

Lawrence a obtenu les meilleurs points ajoutés (EPA) par jeu de passe, mais en regardant le tableau ci-dessous, nous ne conclurions jamais que l’un de ces quarts méritait une prolongation déterminante pour le marché, tandis que l’autre était un échec lamentable.

Darnold et Lawrence, 54 premiers départs QB Darnold Laurent WL 20-34 (.370) 20-34 (.370) % de commande 60,2% 63,1% Yds/att 6.7 6.7 TD-INT 61-53 62-40 Notation 79.2 84,6 Sac % 7,4% 5,4% % de réussite explosive 15,8% 14,0% Rush TD 12 11 Verges aériennes moyennes 8.1 8.0 Fumbles (perdus) 32 (13) 35 (21) Pass abandonnés (%) 63 (3,7%) 106 (5,5%) EPA/jeu de passe -0,07 -0,01

Les deux joueurs ont vécu des situations d’équipe terribles au début de leur carrière : Darnold avec les Jets de New York dans le plus grand marché médiatique de la NFL, Lawrence avec Jacksonville dans le plus petit.

ALLER PLUS PROFONDE À l’intérieur de l’année désastreuse d’Urban Meyer avec les Jaguars

« Les bons joueurs peuvent être dans de mauvaises situations, les mauvais joueurs peuvent être dans de bonnes situations et il faut parfois un peu de temps pour comprendre le véritable mérite », a déclaré un entraîneur vétéran.

Lawrence a manqué deux receveurs ouverts, Christian Kirk et la recrue Brian Thomas Jr., pour ce qui aurait été de longues passes de touché lors de la défaite 24-20 des Jaguars à Houston lors de la quatrième semaine.

Avec ces lancers vraisemblablement à l’esprit, l’entraîneur Doug Pederson a repoussé lorsqu’on lui a demandé après le match s’il pourrait éventuellement prendre en charge les fonctions d’appel du coordinateur offensif Press Taylor.

« Pour quoi? » Pederson a répondu. «Je pensais qu’il avait qualifié un bon match. En tant qu’entraîneurs, nous ne pouvons pas aller sur place et réaliser des jeux. C’est une rue à double sens.

Lawrence a raté Thomas le long de la ligne de touche droite pour ce qui aurait été un autre gros gain. Les receveurs ont effectué des attrapés en plongée pour assurer deux lancers plus courts. D’autres passes étaient suffisamment imprécises pour limiter les verges après la capture. La plupart des échecs étaient des renversements.

« Quand quelqu’un pulvérise le ballon si constamment et que c’est un gars qui était n ° 1 au classement général (choix de repêchage), j’ai presque toujours l’impression qu’il y a un élément de, je ne veux pas dire des yips, mais une sorte de de chose mécanique et fondamentale », a déclaré JT O’Sullivan, quart-arrière de la NFL devenu analyste, en décomposant tous les jeux offensifs des Jaguars de la semaine 4 pour ses abonnés Patreon.

O’Sullivan a noté que Lawrence, dans ce jeu, sautait inutilement en arrière en lançant. De mauvaises habitudes peuvent s’installer lorsque les quarts-arrières ne font pas confiance à leur protection contre les passes. Lawrence a reçu un coup dur au début du match de Houston alors que le front défensif physique des Texans s’affirmait.

Les Jaguars se classent 16e dans le taux de réussite des blocages de passes d’ESPN et 23e dans le classement des blocages de passes de Pro Football Focus, ce qui ne semble pas si mal. Les critiques au sein de la ligue ont été plus sévères.

« Ils jouent devant comme s’ils ne pouvaient pas attendre que le jeu soit terminé – difficile à regarder », a déclaré un responsable du personnel avant le match de Houston. « Le quart-arrière manque des lancers faciles. Il y a un mauvais langage corporel. En général, offensivement, c’est un groupe opprimé.

Considérer un parallèle potentiel avec Wentz

Les Eagles de Philadelphie se sont classés 18e en EPA offensif par match pendant le mandat de Pederson, vainqueur du Super Bowl, en tant qu’entraîneur de 2016 à 2020. Cette période a englobé l’ascension et la chute de Carson Wentz. Lawrence suit-il un arc similaire à une plus petite échelle ?

Le tableau ci-dessus compare l’EPA de réussite cumulée pour Wentz et Lawrence lorsque tous deux étaient avec Pederson, lié au numéro de début de carrière. La ligne pour Wentz commence au début de carrière n°1, tandis que la ligne pour Lawrence commence au début de carrière n°18. Il n’y a rien de définitif ici, mais cela pourrait valoir la peine d’être revu à mesure que la saison 2024 avance.

Pederson a mis Wentz sur le banc à la fin de leur cinquième et dernière saison ensemble. Lawrence en est encore au début de sa quatrième saison dans la NFL et de sa troisième avec Pederson. Sa prolongation de contrat de cinq ans débute en 2026. Il restera probablement à Jacksonville pendant des années, quel que soit l’entraîneur.

Neuf défaites consécutives pour Lawrence

La séquence actuelle de neuf défaites consécutives de Lawrence en tant que titulaire l’éloigne d’un match contre Carson Palmer (2010) et Jared Goff (2020-21) pour la plus longue séquence de ce type depuis 2000 pour les quarts repêchés n ° 1.

Dix égaleraient également le record de franchise des Jaguars, détenu par Chad Henne et Blake Bortles.

Darnold a déjà été là, perdant une fois neuf fois de suite avec les Jets. Mais sa récente production d’équipe et individuelle dépasse de loin celle de Lawrence, comme le montre le tableau ci-dessous.

Darnold et Lawrence, 9 derniers départs QB Darnold Laurent WL 6-3 (.667) 0-9 (.000) % de commande 63,8% 58,9% Yds/att 8.6 6.3 TD-INT 17-6 13-8 Notation 105.1 80,7 Sac % 8,4% 6,5% % de réussite explosive 21,4% 13,7% Rush TD 2 1 Verges aériennes moyennes 8.5 10.1 Fumbles (perdus) 11 (4) 7 (3) Pass abandonnés (%) 5 (2,2%) 17 (5,4%) EPA/jeu de passe +0,16 -0,08

La décision de prolonger le contrat de Lawrence à un prix aussi élevé n’est pas la seule parmi les choix qui appellent un examen minutieux pour Jacksonville. Ils ont utilisé le premier choix du repêchage 2022 pour Travon Walker au lieu d’Aidan Hutchinson. Des changements défensifs plus importants se démarquent également.

La saison dernière, les Jaguars se sont classés 23e en attaque et 11e en défense, mesurés par l’EPA par jeu. Ils ont congédié le coordonnateur défensif Mike Caldwell et sept assistants défensifs.

L’offensive se classe à peu près au même rang cette saison (24e), mais la défense se classe bien moins bien (30e) lors de la transition vers un nouveau style. Sous la direction du coordinateur Ryan Nielsen, Jacksonville joue en termes de couverture masculine au deuxième taux le plus élevé (42 %) après avoir eu le troisième taux le plus bas (15 %) la saison dernière.

Darnold, soutenu par la défense la mieux classée de la NFL selon l’EPA par jeu, n’a tenté que deux passes alors qu’il était à la traîne cette saison. Le bilan des Jaguars et le rôle de Lawrence dans celui-ci seraient probablement des notes de bas de page si Jacksonville obtenait ce genre de production de sa défense cette saison.

Les changements défensifs pourraient encore s’avérer payants. Lawrence et l’offensive pourraient encore avancer.

Les Jaguars étaient sur le point d’ouvrir leur match d’ouverture de la saison à Miami, mais le porteur de ballon Travis Etienne a tâtonné alors qu’il s’approchait de la ligne de but. Les Dolphins ont marqué un touché de 80 verges deux jeux plus tard. Jacksonville menait Houston 20-17 à la fin du troisième quart lorsque la course de 58 verges de Tank Bigsby a donné aux Jaguars le premier et le but sur 4. Jacksonville a retourné le ballon lors des downs.

La défaite 24-20 contre Houston a ramené les Jaguars à 1-4 depuis le début de la saison dernière dans des matchs décidés par quatre points ou moins. De telles choses ont tendance à s’équilibrer. La soirée ne peut pas se dérouler assez vite pour une équipe prête à introniser son seul entraîneur gagnant, Tom Coughlin, dans sa bague d’honneur au cours de la semaine 5.

(Photo de Trevor Lawrence, à droite, et Doug Pederson : Bryan Bennett / Getty Images)