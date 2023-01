Les Jaguars se rallient à un déficit de 27 points pour étourdir les Chargers dans un jeu épique de wild card

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

JACKSONVILLE, Floride – Cette saison des Jaguars a été définie en surmontant l’adversité.

Au printemps, Jacksonville a surmonté les mauvaises habitudes d’une culture perdante de plusieurs années. Au cours de la saison régulière, l’équipe a surmonté un départ de 2-6 pour remporter l’AFC Sud de manière époustouflante.

Maintenant, il a surmonté un déficit insurmontable pour maintenir en vie sa saison improbable.

Dans un retour en séries éliminatoires pour les âges, les Jaguars ont surmonté un déficit de 27-0 en première mi-temps pour battre les Chargers 31-30 samedi soir au TIAA Bank Field dans un match joker de l’AFC avec un panier de 36 verges du botteur de place Riley Patterson lorsque le temps a expiré.

Le retour était le troisième plus important de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. C’était le plus gros depuis que les Colts ont surmonté un déficit de 28 points contre les Chiefs lors d’un match avec joker de l’AFC en 2014.

Les Jaguars accèdent à la ronde divisionnaire, où l’adversaire et l’emplacement seront déterminés après les matchs de dimanche. Pour une place dans le match de championnat de la conférence, Jacksonville jouera sur la route s’il affronte une tête de série supérieure ou à domicile contre une tête de série inférieure.

La superbe saison de Jacksonville sous la direction de l’entraîneur de première année Doug Pederson, un entraîneur vainqueur du Super Bowl avec les Eagles, se poursuit. L’équipe entre dans la ronde divisionnaire sur une séquence de six victoires consécutives. Les Jaguars ont commencé l’année 2-6, mais ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs de saison régulière, dont la semaine 18 contre les Titans pour le titre AFC Sud.

Pour les Chargers, leur saison touche à sa fin. Les Bolts participaient aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

Lawrence n’a pas été vif en première mi-temps, lançant quatre interceptions lors de ses débuts en séries éliminatoires, dont trois par Asante Samuel Jr. Les Chargers ont pris d’assaut une avance de 27-0 alors qu’Austin Ekeler courait pour une paire de scores et Justin Herbert lançait un touché à Gerald Everett.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

