Les Jaguars peuvent-ils contrarier les Chiefs ? Les Texans en tête pour Sean Payton ? Analyse AFC Sud

La défaite des Jaguars lors de la semaine 10 contre les Chiefs a résumé tout ce que Jacksonville était au début de la saison : une équipe qui pouvait bien paraître – parfois, vraiment bien – mais aussi qui ne pouvait pas toujours finir ou exécuter.

Dans la première moitié de la défaite 27-17, les Jaguars ont été plus-3 dans la bataille du chiffre d’affaires et ont atteint le territoire positif à cinq reprises. Ce sont généralement les chiffres d’une équipe gagnante. Pourtant, ils sont repartis avec seulement sept points et traînés par deux scores au début du troisième quart.

L’attaque de Jacksonville a été lancée après un coup de pied en jeu réussi pour commencer le match. Puis il a lancé après un plat à emporter en zone rouge. Puis le botteur Riley Patterson a raté un placement de 51 verges. Ensuite, les Jaguars ont obtenu un autre avantage des équipes spéciales dans les dernières secondes de la première mi-temps, seulement pour que Patterson rate un deuxième panier.

Les Jaguars de janvier ? Ils savent finir. Ils ont appris à surmonter systématiquement les obstacles dans les jeux. L’expérience de six défaites par une possession cette saison a été l’un de leurs plus grands professeurs.

“Le point positif, c’est que nous nous sommes sortis de ces trous et que nous avons réussi à nous accrocher et à continuer à jouer”, a déclaré l’entraîneur Doug Pederson lundi.

Jacksonville a réussi le miraculeux samedi, surmontant un déficit de 27-0 et cinq revirements dans la première moitié de son match avec joker contre les Chargers pour remporter la troisième plus grande victoire de retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL. Une semaine plus tôt, les Jaguars ont battu les Titans pour le titre de l’AFC Sud avec un échappé de sac pour un touché à la fin du quatrième quart, ce qui leur a donné leur première avance du match. Au cours de la semaine 15, ils ont battu les Cowboys en prolongation avec un choix de six.

Maintes et maintes fois en fin de saison, avec des enjeux croissants, nous avons vu les Jaguars se montrer à la hauteur.

C’est pourquoi cette fois-ci, ils seront beaucoup plus difficiles pour Patrick Mahomes et les puissants Chiefs lors du match de division de samedi au GEHA Field du Arrowhead Stadium (16 h 30 HE).

“Cette équipe a dû apprendre cela”, a déclaré Pederson à propos de la finition. “Je pense qu’il y a un an, peut-être [this team] n’a joué que deux quarts-temps ou deux et demi. Cette année, vous le voyez de plus en plus où nous prenons du retard dans les matchs de football et ils continuent de se battre, et ils sont là à la fin et se mettent en position [to win].”

Autres réflexions à travers l’AFC Sud :

L’intérêt de Sean Payton pour Texans est vrai

Lundi, l’analyste de FOX NFL et ancien entraîneur des Saints, Sean Payton, a abordé les ouvertures d’entraîneur-chef sur “The Herd”, y compris son intérêt pour les Texans.

L’entraîneur vainqueur du Super Bowl a déclaré qu’il envisagerait “absolument” le travail à Houston. Il a noté qu’il avait déjà une certaine familiarité avec le directeur général Nick Caserio et la famille McNair, propriétaire des Texans, grâce à des pratiques conjointes que ses équipes de la Nouvelle-Orléans avaient avec Houston et la Nouvelle-Angleterre (alors que Caserio y travaillait).

Payton a interviewé les Texans plus tard lundi.

“Ils ont un très bon capital de repêchage”, a déclaré Payton à l’hôte Colin Cowherd. “Je pense qu’il y a un potentiel de croissance immédiatement à partir du [three] victoires qu’ils ont remportées cette année.”

Les commentaires officiels de Payton devraient être une nouvelle passionnante pour les Texans. Il y a eu des raisons de remettre en question l’attrait de leur travail d’entraîneur en dépit de leur capital de brouillon et de la flexibilité de leur espace de plafond – ils ont eu des entraîneurs consécutifs, par exemple – et ici vous avez l’un des meilleurs candidats disponibles faisant l’éloge de leur ouverture.

En fin de compte, Houston pourrait être l’une des équipes les plus compétitives pour les services de Payton – et pas seulement parce que l’ancien entraîneur des Saints est un fan.

Puisqu’il est toujours sous contrat avec les Saints, l’équipe qui le veut doit compenser la Nouvelle-Orléans. Payton a estimé que les Saints voudraient un choix de premier tour entre le milieu et la fin. Les Texans ont quatre choix de premier tour lors des deux prochains repêchages (deux supplémentaires – un cette année, un l’année prochaine – du commerce Deshaun Watson). Il n’y a pas d’équipe dans le besoin d’un entraîneur-chef mieux placée que Houston pour l’attraper et avoir toujours les atouts premium pour construire un jeune noyau impressionnant.

Poulains avoir une longue liste de candidats HC. Qu’est-ce que ça veut dire?

Les Colts ont huit candidats confirmés pour leur ouverture d’entraîneur-chef: l’entraîneur par intérim Jeff Saturday, le coordinateur interne des équipes spéciales Bubba Ventrone, les chefs OC Eric Bieniemy, les Broncos DC Eji Evero, les Lions DC Aaron Glenn, les Lions OC Ben Johnson, les Rams DC Raheem Morris et Eagles OC Shane Steichen. Trois autres sont également de la partie : Giants OC Mike Kafka, Giants DC Wink Martindale et Niners DC DeMeco Ryans.

La longue liste signifie que le directeur général Chris Ballard s’est engagé à présenter autant de candidats qualifiés que possible au propriétaire Jim Irsay, qui prendra la décision finale. La semaine dernière, Ballard a noté comment il avait appris de la précédente recherche d’entraîneurs d’Indianapolis en 2018 que vous ne pouvez pas commencer avec la fin à l’esprit pendant le processus.

Il y a une perception parmi de nombreux observateurs de la NFL que samedi est en tête pour le travail, compte tenu de la forte affinité d’Irsay envers lui. Dans une interview avec ESPN diffusée plus tôt ce mois-ci, le propriétaire des Colts a déclaré que samedi était un candidat “exceptionnel” et qu’il serait compétitif pour le poste malgré les difficultés de l’équipe sous sa direction.

L’approche de Ballard vise à lutter contre toute fixation précoce sur une personne.

« Je me fiche qu’il faille jusqu’à la mi-février pour embaucher l’entraîneur-chef, a déclaré Ballard. “Il s’agit de bien faire les choses.”

Les Titans perdent Monti Ossenfort contre Cardinaux

Les Cardinals ont embauché le directeur du personnel des joueurs des Titans, Monti Ossenfort, pour être leur directeur général, a annoncé l’équipe lundi. Ossenfort, qui avait interviewé pour l’ouverture du GM du Tennessee la semaine dernière, a passé trois saisons à Nashville après 15 ans dans le département de dépistage des Patriots.

Bien que perdre Ossenfort soit un coup dur pour le front office des Titans, la franchise est toujours en excellente position alors que sa recherche de directeur général se poursuit. C’est maintenant la seule équipe avec une ouverture de GM, ce qui lui donne un grand effet de levier.

Outre Ossenfort, les Titans ont mené des entretiens avec cinq autres candidats : le directeur général par intérim interne et vice-président du personnel des joueurs Ryan Cowden, le directeur général adjoint des Bears Ian Cunningham, le vice-président du personnel des joueurs des Cardinals Quentin Harris, le directeur général adjoint/vice-président des Browns. du personnel des joueurs Glenn Cook et le directeur du personnel des joueurs des 49ers Ran Carthon.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

