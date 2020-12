JACKSONVILLE, Floride: Les Jaguars de Jacksonville ont bâclé la position de quart-arrière à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies.

Différents propriétaires, différents directeurs généraux et différents entraîneurs en chef ont commis des erreurs similaires à un endroit très important, que ce soit au repêchage, en agence libre ou simplement en décidant quel gars mettre sur le terrain.

La franchise est enfin, du moins en apparence, dans une situation de cant-mess-this-up. Les Jaguars (1-14) ont verrouillé le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2021 dimanche, gagnant un fief sur le quart-arrière vedette de Clemson Trevor Lawrence le jour même où ils ont établi un record d’équipe pour la futilité. Les fans de Jaguars dans chaque section du stade ont célébré une débâcle 41-17 contre Chicago, la 14e défaite consécutive des équipes et ont fait la fête davantage dans les parkings alors que les Jets de New York gagnaient pour la deuxième semaine consécutive, une séquence qui a essentiellement offert le premier choix à Jacksonville.

Le seul obstacle à la rédaction de Lawrence par l’équipe du petit marché est la décision des juniors de devenir pro. Il a déclaré avant l’ouverture de Clemsons qu’il prévoyait que ce soit sa dernière saison et a même pris part à la cérémonie de la journée senior des équipes fin novembre.

Jacksonville attend avec impatience son annonce officielle.

En attendant, voici un aperçu des erreurs les plus flagrantes des franchises au quart-arrière:

Étendre Blake Bortles: Quiconque avait regardé Bortles jouer régulièrement savait qu’il n’était pas le gars. Mais le chef du personnel Tom Coughlin et le directeur général Dave Caldwell ont toujours accordé au QB défectueux une prolongation de 54 millions de dollars de trois ans après la saison 2017. Il a été libéré un an plus tard.

Signature de Nick Foles: Les Jaguars ont accordé à Foles un contrat de 88 millions de dollars sur quatre ans en 2019, une agence gratuite comprenant une garantie de 50,125 millions de dollars. Foles s’est cassé la clavicule lors de l’ouverture de la saison, a ensuite été mis au banc et finalement échangé à Chicago.

Drafting Blaine Gabbert: Jacksonville a échangé six places pour s’emparer de Gabbert au repêchage de 2011, une décision qui a stupéfié l’entraîneur de l’époque, Jack Del Rio. Gabbert a perdu 22 des 27 départs à Jacksonville avant d’être échangé à San Francisco.

Passant sur Patrick Mahomes et Deshaun Watson: Coughlin aurait pu commencer son deuxième relais à Jacksonville en renonçant à Bortles et en prenant Mahomes ou Watson en 2017. Au lieu de cela, il a choisi le demi offensif Leonard Fournette au 4e rang.

Rédaction de Bortles: Caldwell a haussé les sourcils en choisissant Bortles au n ° 3 en 2014. Il était loin d’être une perspective incontournable à la sortie de l’UCF.

Rouler avec Gardner Minshew: Les Jaguars avaient 12 choix au repêchage, y compris un premier tour supplémentaire en 2020, et auraient probablement pu faire un pas pour débarquer Justin Herbert. Au lieu de cela, ils sont restés avec Minshew, qui a essentiellement été mis au banc deux fois cette saison.

Payer David Garrard: Après avoir bouleversé Pittsburgh lors des séries éliminatoires de 2007, Jacksonville a donné à Garrard un contrat de six ans et 60 millions de dollars. Il a lancé 53 passes de touché et 38 interceptions au cours des trois années suivantes et a été limogé 117 fois.

Drafting Byron Leftwich: Jacksonville s’est précipité pour sélectionner Leftwich avec le septième choix après que le Minnesota et Baltimore n’aient pas réussi à exécuter un échange qui aurait renvoyé le quart-arrière Marshall aux Ravens. Les Jags se seraient probablement installés pour Terrell Suggs.

Libérer Garrard: C’était juste gênant. Jacksonville a coupé Garrard quelques jours avant l’ouverture de la saison 2011 et peu de temps après, il a été présenté comme le quart partant des équipes lors d’un déjeuner de lancement. Les Jags avaient décidé d’aller avec Luke McCown et Gabbert.

Personne ne s’attend à ce que Lawrence rejoigne la liste douteuse. C’est un choix évident, un choix slam-dunk et pourrait changer la donne pour la franchise en difficulté.

CE QUI FONCTIONNE

Jacksonville trouve beaucoup d’intérêt pour son poste de directeur général ouvert. L’ancien dirigeant de Houston, Rick Smith, l’actuel analyste d’ESPN Louis Reddick, et l’ancien directeur général des New York Giants Jerry Reese ont déjà été interviewés pour le poste.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Jacksonville a deux choix au repêchage de première ronde, dont un du demi de coin Jalen Ramsey aux Rams de Los Angeles, et a besoin d’un receveur n ° 1 ainsi que de beaucoup d’aide défensive. Les Jaguars ont accordé au moins 24 points en 14 matchs consécutifs, un record de la NFL.

STOCKER

Le secondeur central Joe Schobert a réalisé 132 plaqués, dont 2 sacs, et trois interceptions lors de sa première saison à Jacksonville. Il a signé un contrat de cinq ans de 53,75 millions de dollars d’agence libre et constituera une pierre angulaire du prochain régime.

STOCK EN BAS

Le quart Mike Glennon a enregistré deux touchés et six revirements au cours de ses 10 derniers trimestres. L’entraîneur Doug Marrone a refusé d’annoncer un partant lundi pour la finale.

BLESSÉ

Le demi offensif James Robinson (cheville) tentera de revenir pour la finale de la saison. Il a besoin de 35 verges pour battre le record de la NFL pour les verges au sol par une recrue non repêchée.

NUMÉRO DE CLÉ

16 le numéro de maillot que Lawrence devrait porter à Jacksonville.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Jaguars comptent simplement les jours jusqu’au repêchage.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL