Les Jaguars étourdissent les Chargers complètement implosants pour la victoire de Wild Card: meilleurs mèmes et réactions

Les Jaguars de Jacksonville ont connu le troisième plus grand retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL, surmontant un déficit de 27-0 pour vaincre les Chargers de Los Angeles 31-30 lors de la ronde Wild Card.

Les Jaguars de Jacksonville ressemblaient à une équipe unique lors des séries éliminatoires de la NFL cette année. Le quart-arrière Trevor Lawrence a lancé quatre interceptions au cours des deux premiers quarts, après tout. Mais, il faisait face à une équipe des Chargers de Los Angeles qui a la réputation de faire exploser les gros matchs.

Effectivement, c’est exactement ce qui s’est passé samedi soir.

Les Jaguars tiraient de l’arrière 27-0 à la mi-temps après que Trevor Lawrence ait lancé quatre interceptions au cours des deux premiers quarts. Pourtant, les Jaguars ont réussi à remporter la victoire 31-30 sur les Chargers pour se qualifier pour la ronde divisionnaire. Comme si cela ne faisait pas assez mal aux fans des Chargers, les Jaguars ont maintenant la troisième plus grande victoire de retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

Voyons maintenant quelques-unes des réactions sur les réseaux sociaux. Fans de chargeurs, vous voudrez peut-être détourner le regard.

NFL Twitter éviscère les Chargers après avoir implosé dans le jeu Wild Card

Brandon Staley est sur le point de donner un bon aperçu de la Thaïlande. – Andy Holloway (@andyholloway) 15 janvier 2023

Les chargeurs avaient 27 points avec 4:25 à faire en première mi-temps et ont terminé le match avec 30 – Trille Withers (@TylerIAm) 15 janvier 2023

La marque de sport Chargers est désormais “l’autre équipe du dernier match de n’importe quel film sportif”. – Brandon McCarthy (@BMcCarthy32) 15 janvier 2023

Les chargeurs sont une tristesse éternelle. Irréel. – Dan Hanzus (@DanHanzus) 15 janvier 2023

Selon Pro Football Reference, les Chargers avaient de meilleures chances de pré-saison de remporter le Super Bowl que les Bengals, les Eagles et les Vikings. LAC vient de perdre une avance de 27-0 et a perdu un match éliminatoire 31-30. – Ben Baby (@Ben_Baby) 15 janvier 2023

Pourquoi TCU n’a-t-il pas simplement fait ce que les Jaguars ont fait en 2e mi-temps ? – RedditCFB (@RedditCFB) 15 janvier 2023

Il est vraiment remarquable que Los Angeles ait forcé cinq revirements et en ait marqué 20 points. Pourtant, ils n’ont pu inscrire que trois points en seconde période, et les Jaguars ont repris vie et ont commencé à démonter la défense des Chargers.

La chute des Chargers a commencé à la fin de la seconde période. Avec une chance d’augmenter leur avance à 33-20, Cameron Dicker a raté un placement de 40 verges. Le trajet suivant, Jacksonville a réduit son déficit à 30-28 après une passe de touché de neuf verges de Lawrence au receveur Christian Kirk.

Los Angeles a ensuite été contraint de lancer un botté de dégagement à trois et Jacksonville ne leur a jamais rendu le football. Au quatrième et un, l’entraîneur-chef des Jaguars, Doug Pederson, a appelé un jeu impressionnant dans lequel trois demis offensifs étaient dans le champ arrière, indiquant un potentiel quart-arrière. Pourtant, cela s’est transformé en une course de balayage de Travis Etienne pour ramasser le premier essai et établir son panier gagnant. La tentative de 36 verges de Riley Patterson a fait mouche pour envoyer les Jaguars à la ronde divisionnaire.

Les Jaguars vont maintenant attendre et voir qui ils affronteront au prochain tour. Quant aux Chargers, ils affronteront la chaleur après cette défaite brutale.