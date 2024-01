Les Jaguars embauchent Ryan Nielsen comme coordinateur défensif

JACKSONVILLE – Les Jaguars de Jacksonville ont embauché Ryan Nielsen comme coordonnateur défensif, a annoncé l’équipe aujourd’hui.

“Nous sommes ravis d’accueillir Ryan et de le voir diriger notre défense”, a déclaré l’entraîneur-chef des Jaguars Doug Pederson. “Ryan est un entraîneur de football exceptionnel et ses défenses avec les Falcons et les Saints ont toujours été fondamentalement solides, tant dans leur physique que dans leurs concepts. Il a la rare capacité d’enseigner et de se connecter avec ses joueurs. Il construit des relations bidirectionnelles durables fondées sur confiance. Il établit la responsabilité, d’abord de lui-même, puis des joueurs. Ce que j’ai le plus admiré dans les défenses de Ryan – et nous l’avons vu à Londres en octobre – était leur intensité et leur enthousiasme partagés pour faire le travail et avoir un impact sur l’équipe. jeu.”

Nielsen a passé la saison dernière, sa huitième dans la NFL, avec les Falcons d’Atlanta à titre de coordonnateur défensif. En 2023, la défense des Falcons s’est classée 3e pour les conversions en troisième essai, 4e pour l’efficacité de la zone rouge et 11e pour les verges par match. La défense de Nielsen est également à égalité au deuxième rang des échappés forcés de la NFL (18). Nielsen a entraîné la sécurité Jessie Bates III, qui a remporté les honneurs de la deuxième équipe du Pro Bowl 2023 et de l’Associated Press All-Pro, ainsi que la reconnaissance du joueur défensif NFC de la semaine des semaines 1 et 12.

Avant Atlanta, Nielsen a passé six saisons avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, en tant que co-coordonnateur défensif et entraîneur de la ligne défensive en 2022. Pendant son séjour avec les Saints, la Nouvelle-Orléans a enregistré 281,0 sacs, le deuxième plus grand nombre de sacs de la NFL sur cette période. et a terminé dans le top 10 des sacs à chaque campagne. Les Saints n’ont pas non plus autorisé un coureur de 100 verges lors d’un record de la NFL de 55 matchs consécutifs en saison régulière et en séries éliminatoires entre 2017 et 2020 et ont terminé parmi les quatre premiers en défense contre la course au cours de quatre des six saisons.

Pendant le mandat de Nielsen (2017-22), la Nouvelle-Orléans s’est classée troisième pour les verges au sol de l’adversaire par match et cinquième pour les verges de l’adversaire par course. Les Saints étaient la seule équipe à se classer parmi les trois premiers pour les verges au sol de l’adversaire par match et les sacs cumulés au cours de la période de six saisons.

Alors qu’il travaillait avec la ligne défensive de la Nouvelle-Orléans, Cameron Jordan a été nommé à six Pro Bowls, a remporté les honneurs All-Pro de la deuxième équipe à deux reprises et est devenu le premier joueur de ligne défensive des Saints à remporter les honneurs All-Pro de la première équipe. Nielsen a également travaillé avec Trey Hendrickson, double ailier défensif du Pro Bowl, qui a connu une saison en carrière (13,5 sacs, 25 coups sûrs du quart-arrière) en 2020.

Avant de rejoindre les Saints, Nielsen a été ligne défensive/coordonnateur du recrutement/coordonnateur des matchs de course à North Carolina State pendant quatre saisons (2013-16). En 2016, le Wolfpack s’est classé huitième au pays en matière de défense contre la course. L’ailier défensif junior Bradley Chubb a enregistré 22 plaqués pour défaite, le quatrième plus grand nombre au pays, et 11,0 sacs, le quatrième plus grand nombre dans l’ACC.

Candidat au Broyles Award en 2015 et 2016, décerné chaque année au meilleur entraîneur adjoint du football universitaire, Nielsen a obtenu cette reconnaissance en encadrant une ligne défensive du Wolfpack qui faisait partie d’une défense classée 29e au pays en verges nettes adverses par match. Lors du repêchage de la NFL 2018, quatre joueurs de ligne entraînés par Nielsen à Raleigh – Chubb, BJ Hill, Justin Jones et Kentavius ​​Street – ont tous été sélectionnés.

Nielsen a été entraîneur dans le nord de l’Illinois de 2011 à 2012, y compris une saison 2012 où il était co-coordonnateur défensif/ligne défensive/coordonnateur de recrutement et a aidé les Huskies à atteindre le GoDaddy.com Bowl.

En tant qu’entraîneur de la ligne défensive et des équipes spéciales à Tennessee-Martin en 2010, les Skyhawks ont mené la Ohio Valley Conference en défense totale. De 2008 à 2009, Nielsen a été le coordinateur défensif et a entraîné la ligne défensive et les secondeurs du Central Connecticut State. En 2009, Central Connecticut a remporté le titre de la Conférence du Nord-Est. Nielsen a été entraîneur de la ligne défensive à l’Université du Mississippi de 2005 à 2007 sous la direction d’Ed Orgeron, après une saison à l’Université de l’Idaho (2004), où il a entraîné deux All-Americans de première année.