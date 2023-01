Les Jaguars dominent les Titans lors de la finale de la saison régulière et remportent le deuxième titre de l’AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Pendant des semaines, les Jaguars de Jacksonville ont ressemblé à la meilleure équipe de l’AFC Sud.

Ils ont pris de l’ampleur en novembre et décembre alors que les Titans du Tennessee étaient sous le choc. Lorsque les équipes se sont rencontrées le mois dernier, Jacksonville a remporté une victoire à deux chiffres sur la route. Les Jaguars avaient la liste la plus saine et la plus solide sur papier dirigée par un entraîneur vainqueur du Super Bowl à Doug Pederson.

Jacksonville remportant la division semblait inévitable, et maintenant c’est enfin arrivé.

Trevor Lawrence a lancé pour 212 verges et un touché et Josh Allen a retourné un échappé pour un score à la fin du quatrième quart alors que les Jaguars (9-8) ont décroché leur deuxième titre de l’AFC Sud avec une victoire de 20-16 sur les Titans samedi soir. .

Avec la victoire, Jacksonville sera la tête de série n ° 4 de l’AFC dans les séries éliminatoires, prête à accueillir la cinquième tête de série encore à déterminer dans la ronde des jokers.

Les Titans (7-10) semblaient être sur la voie rapide pour gagner le match, détenant une avance de 16-13 au milieu du quatrième quart. Ils déplaçaient efficacement le ballon pour faire tourner le chronomètre. Mais à 2:51, la sécurité des Jaguars Rayshawn Jenkins a eu un échappé de sac sur le quart Joshua Dobbs qui a été récupéré pour un touché de 37 verges par Allen.

Les Jaguars avaient réduit leur déficit à trois après avoir éliminé Dobbs à la fin du troisième quart. Le demi de coin Tyson Campbell a intercepté une balle sous-jetée par le quart-arrière de sixième année destinée à Treylon Burks et l’a renvoyée aux Titans 25. Jacksonville a transformé le plat à emporter en un placement de 36 verges par Riley Patterson.

Avec cette victoire, Jacksonville a mis fin à la saison du Tennessee. Les Titans (7-10), qui terminent leur campagne 2022 sur une séquence de sept défaites consécutives, avaient remporté les deux précédentes couronnes de l’AFC Sud. Cela a également marqué le premier balayage de la série pour les Jaguars sur les Titans depuis 2005.

Le précédent titre de l’AFC South de Jacksonville est survenu en 2017, lorsqu’il s’est qualifié pour le match de championnat de l’AFC. Jacksonville a également remporté des couronnes de division consécutives en 1998-99 dans le cadre de la division centrale de l’AFC avant le réalignement de la NFL en 2022.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .

Les meilleures histoires de FOX Sports :