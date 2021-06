Les Jaguars de Jacksonville sont confrontés à une «question flagrante» après l’arrivée de Tim Tebow, selon JP Shadrick | Nouvelles de la NFL

Entretiens, commentaires et analyses @ch_skysports







L’ailier rapproché des Jacksonville Jaguars Tim Tebow attrape une passe pendant l’entraînement. (Photo AP/John Raoux)

Cela aurait pu être quelques semaines tranquilles pour les extrémités serrées des Jaguars de Jacksonville qui ne s’appelaient pas Tim Tebow. Mais sous la frénésie entourant le retour de division de l’ancien quart-arrière de la NFL se profile l’une des batailles de position les plus urgentes de l’équipe.

Les Jaguars ont choisi de ne pas ramener le vétéran Tyler Eifert cette intersaison après avoir réussi 36 attrapés pour 349 verges et deux touchés en 2020, et ont échangé la sélection de troisième ronde de 2019 Josh Oliver aux Ravens de Baltimore en échange d’un choix conditionnel de septième ronde en 2022.

L’entraîneur-chef Urban Meyer a ensuite retrouvé son ancien joueur de Floride Tebow, dont le retour dans la ligue est intervenu neuf ans après sa dernière apparition en 2012 – à l’époque, le choix n ° 1 au classement général Trevor Lawrence n’avait que 12 ans.

Tebow est devenu le sixième ailier rapproché de la liste des Jaguars aux côtés du pick-up d’agence libre Chris Manhertz, du vétéran James O’Shaughnessy, du choix de cinquième ronde en 2021 Luka Farrell, du choix de sixième ronde en 2020 Tyler Davis et de l’agent libre non repêché en 2020 Ben Ellefson.

Tebow effectue un exercice pendant l’entraînement (AP Photo/John Raoux)

Le journaliste principal de Jaguars JP Shadrick soupçonne qu’il pourrait encore y avoir plus de changement dans le groupe de position.

« Je suis toujours curieux de la position finale serrée, c’est le seul point d’interrogation flagrant en attaque », a déclaré Shadrick à Sky Sports. « James O’Shaughnessy est dans la ligue depuis sept ans mais n’a que 88 attrapés en carrière. Il est votre option la plus expérimentée en ce moment, je pense qu’ils aimeraient ajouter à cela à un moment donné.

« Nous avons tous entendu le nom de Tebow, dans quelle mesure cela rentre-t-il dans l’équation, je pense que les trois prochaines semaines seront la clé pour cela, nous verrons s’il peut suivre le rythme. Et puis ils mettront les coussinets et obtenir un peu plus physique dans le camp d’entraînement.

« Ils ont ajouté Chris Manhertz qui est un vétéran des agences indépendantes et c’est une option de blocage de course, mais ils ont besoin d’une arme cohérente pour attraper les passes, je pense que c’est quelque chose à laquelle il faut encore penser. »

Chris Manhertz attrape une passe pendant l’entraînement. (Photo AP/John Raoux)

Eifert et l’ancien des Colts d’Indianapolis Trey Burton restent parmi les options d’agence libre, tandis que Zach Ertz des Eagles de Philadelphie continue d’être lié à un échange avec les champions du Super Bowl LII.

La critique de l’arrivée de Tebow a mis en évidence une opportunité non méritée pour les jeunes joueurs qui se battent pour se frayer un chemin dans la ligue, en particulier après qu’aucun espoir HBCU n’a été repêché pour la neuvième fois depuis 2000.

Shadrick pense que le camp d’entraînement pourrait donner un aperçu de ce que l’avenir réserve au retour du joueur de 33 ans.

« Quant à ce que les vestiaires en pensent, je pense que s’il peut suivre, jouer et aider à contribuer à l’équipe, pas de problème; s’il ne peut pas et est toujours là, c’est un problème », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous en soyons encore là, c’est si tôt.

« Je pense juste qu’il y a des histoires plus urgentes pour les Jaguars, comment Trevor comprend-il l’infraction? Comment (Travis) Etienne travaille-t-il avec toutes ces autres armes? Mais je comprends pourquoi le scénario est Tim Tebow. Je ne ‘ Je ne sais pas combien de temps cela prendra, car en réalité, il s’agit d’une quatrième option serrée ou d’un joueur de type H-back ou de spécialité, mais vous retirez ce nom et les gens réagissent d’une manière ou d’une autre. Jaguars intersaison 2021.

1:11 L’entraîneur des Jacksonville Jaguars Urban Meyer et l’entraîneur-chef adjoint Charlie Strong ont assisté Chris Jericho dans un match dans le cadre de l’événement Double or Nothing d’AEW L’entraîneur des Jacksonville Jaguars Urban Meyer et l’entraîneur-chef adjoint Charlie Strong ont assisté Chris Jericho dans un match dans le cadre de l’événement Double or Nothing d’AEW

« Apparemment, il est dans une forme incroyable, mais est-ce que c’est en forme de football ? Peut-il courir ? Est-il assez vif ? Peut-il faire tout ça ? Nous le découvrirons. l’aspect physique du jeu serré ou tout autre rôle qu’ils envisagent pour lui. Peut-il tenir le coup ? C’est pour moi la grande question. Préparez votre pop-corn en juillet car ce sera une émission à regarder. «

Tebow a déménagé à Jacksonville à l’âge de trois ans et a fréquenté l’école secondaire Nease avant de remporter un trophée Heisman et deux titres de championnat national sous la tutelle de Meyer en Floride jusqu’à ce qu’il parte pour la NFL en tant que choix de première ronde pour les Broncos de Denver en 2010.

Il est allé 8-6 en tant que partant au cours de ses deux saisons à Denver et a finalement été remplacé par Peyton Manning, après quoi il a passé du temps avec les Jets de New York (2012) suivi de périodes d’intersaison chez les New England Patriots (2013) et les Eagles de Philadelphie. (2015). Tebow a depuis exercé son métier dans le baseball des ligues mineures, annonçant sa retraite en février 2021.

« Le lien est la raison pour laquelle il est ici, soyons clairs », a ajouté Shadrick. « Cette connexion avec Urban Meyer lui a donné une opportunité.

« C’est le moment de l’année pour donner une chance aux gars et cela se produit de différentes manières dans la ligue, un ancien basketteur peut venir du canapé et essayer à bout portant, ces gars ont eu du succès dans le passé. Une star de la piste, ce gars peut-il fonctionner comme un récepteur large?

« C’est le moment de l’année pour essayer ça. Pour moi, je comprends, d’accord, il y a une histoire, certains peuvent la juger injuste, mais tout le monde a une chance d’une manière ou d’une autre et si c’est la chance de Tebow, d’accord. »