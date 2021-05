Les Jaguars de Jacksonville prévoient de signer un ancien QB pour le retour de la NFL

Tim Tebow semble avoir sa chance lors d’un retour dans la NFL, après tout.

Les Jaguars de Jacksonville prévoient de signer l’ancien quart-arrière comme un bout serré, ont rapporté lundi Ian Rapoport et Tom Pelissero de NFL Network, après que Tebow ait travaillé pour l’équipe en avril.

Un accord entre les deux parties n’était pas complet et n’est pas imminent, a déclaré une personne au courant de la situation à Mike Jones de USA TODAY Sports. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car les discussions se poursuivaient.

La signature sert de retrouvailles entre Tebow et l’entraîneur des Jaguars, Urban Meyer, sous lequel l’ancien signaleur vedette a remporté un trophée Heisman en 2007 en Floride et a conduit les Gators à un championnat national en 2008. Il a également remporté un titre avec les Gators en 2006. comme sauvegarde.

« C’est très simple: si nous croyons que Tim Tebow peut nous aider à gagner un match, alors nous nous pencherons dessus », a déclaré Meyer à Jarrett Bell de USA TODAY Sports la semaine dernière. «Et nous n’en sommes pas encore là. Si cela se produit, c’est notre décision derrière tout cela.

Tebow, 33 ans, n’a pas pris de photo de la NFL en saison régulière depuis 2012, alors qu’il jouait avec parcimonie pour les Jets de New York. Après des séjours avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2013 et les Eagles de Philadelphie en 2015, il s’est concentré sur le baseball. Mais après avoir passé plusieurs années dans le système des ligues mineures des New York Mets, il a pris sa retraite du sport en février.

Alors que les Jaguars cherchent à se construire autour de l’ancien quart-arrière de Clemson et du premier choix au repêchage Trevor Lawrence, le côté serré reste un endroit auquel l’organisation a consacré peu de ressources. Jacksonville a sélectionné l’ailier serré de 29 ans de l’état de l’Ohio Luke Farrell, un autre ancien élève de Meyer, au cinquième tour du repêchage de cette année. James O’Shaughnessy revient en tant que meilleure option de capture de passes à la position après avoir enregistré 28 réceptions pour 262 verges sur réception la saison dernière.

Pourtant, ce pourrait être une bataille difficile pour Tebow de passer le camp d’entraînement et de rejoindre la liste active.

« De toute évidence, lorsque vous commencez à parler d’un poste qu’il n’a jamais joué, ou n’a pas joué depuis un certain temps, c’est assez difficile », a déclaré Meyer. «Donc, nous examinons tout.»

