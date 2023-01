Les Jaguars de Jacksonville décrochent le titre de l’AFC South et une place en séries éliminatoires avec une victoire tardive 20-16 contre les Titans du Tennessee | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, célèbre la victoire sur les Titans du Tennessee qui les a vus décrocher le titre de l’AFC Sud et une première place en séries éliminatoires depuis 2017

Josh Allen a renvoyé un échappé pour un touché avec un peu moins de trois minutes à jouer pour donner aux Jaguars de Jacksonville le score qui les a menés à une victoire 20-16 contre les Titans du Tennessee et à une première place en séries éliminatoires depuis 2017.

Histoire du jeu

La victoire de samedi soir a permis aux Jaguars (9-8) de remporter le titre de la division Sud de l’AFC contre les Titans (7-10), qui ont subi une septième défaite consécutive. Jacksonville, quant à lui, en a remporté cinq de suite et accueillera soit les Los Angeles Chargers (10-6) soit les Baltimore Ravens (10-6) lors du Super Wild Card Weekend la semaine prochaine.

Rayshawn Jenkins a livré le strip-sack clé du quart-arrière des Titans Josh Dobbs avec deux minutes et 51 secondes à jouer, Allen récupérant le ballon et l’amenant à 37 mètres à la maison pour le TD décisif.

C’était la première avance de Jacksonville dans le match, le Tennessee contrôlant le ballon pendant plus de 36 minutes et devançant les Jaguars de 312 verges à 222 en attaque, dont 109 provenant du porteur de ballon vedette Derrick Henry (sur 30 courses). Il avait 71 verges au sol en première mi-temps seulement pour donner aux Titans une avance de 13-7 à la pause.

Résumé de la notation PREMIER QUART Titans 3-0 Jaguar Randy Bullock panier de 51 verges DEUXIÈME QUARTIER Titans 10-0 Jaguar Joshua Dobbs passe TD de 21 verges à Chigoziem Okonkwo (point supplémentaire) Titans 10-7 jaguars Trevor Lawrence passe TD de 25 verges à Christian Kirk (point supplémentaire) Titans 13-7 Jaguar Randy Bullock panier de 39 verges TROISIÈME QUART Titans 13-10 jaguars But sur le terrain de 26 verges de Riley Patterson Titans 16-10 Jaguar Randy Bullock panier de 41 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Titans 16-13 jaguars But sur le terrain de 36 verges de Riley Patterson Titans 16-20 jaguars Retour de échappé de 37 verges de Josh Allen pour un TD (point supplémentaire)

Randy Bullock a ouvert le score avec un panier de 51 verges au premier quart, avant qu’un revirement de Jacksonville n’établisse un touché des Titans au deuxième.

Les Jaguars ont tenté un tour de passe-passe, mais le lancer de Trevor Lawrence à Jamal Agnew au revers était élevé et Rashad Weaver du Tennessee a récupéré le football lâche. Sept jeux plus tard, Dobbs a lancé une passe de 21 verges à Chigoziem Okonkwo pour porter le score à 10-0.

Agnew a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi 54 verges pour enflammer Jacksonville, et Lawrence a réduit le déficit avec une frappe de 25 verges à Christian Kirk, avant qu’un autre coup de pied de la botte de Bullock ne fasse gagner six au Tennessee à l’expiration du temps imparti en première mi-temps. .

Trevor Lawrence a complété 20 des 32 passes pour 212 verges et un touché pour Jacksonville. Kirk a eu six réceptions pour 99 verges et ce seul score.

Dobbs a réussi 20 passes sur 29 pour 179 verges, un touché et une interception à son deuxième départ en carrière.

Tyson Campbell a réclamé le choix de Dobbs à la fin du troisième quart et l’a renvoyé 29 verges à la ligne des 25 verges du Tennessee. Les Jaguars n’ont pas réussi à profiter de la position stellaire sur le terrain et ont été contraints de se contenter d’un panier de Riley Patterson qui a réduit le déficit à 16-13 au début du quatrième quart.

La défense de Jacksonville s’est à nouveau renforcée au moment le plus important, Allen d’abord avec le scoop et le score pour les voir devant, avant d’arrêter ensuite le Tennessee sur les bas sur la possession qui a suivi, laissant l’attaque s’écouler les 90 secondes restantes au compteur pour la victoire.

Lawrence mène maintenant les Jaguars en séries éliminatoires lors de sa deuxième saison seulement dans la NFL, clôturant un revirement remarquable pour une équipe qui était un total de 4-29 au cours des deux dernières saisons.

Leaders des statistiques

Titans

Dépassement : Joshua Dobbs, 20/29, 179 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Derrick Henry, 30 courses, 109 verges

Réception : Chigoziem Okonkwo, trois attrapés, 42 yards, 1 TD

jaguars

Dépassement : Trevor Lawrence, 20/32, 212 yards, 1 TD

Rushing: Travis Etienne Jr., sept courses, 17 verges

Réception: Christian Kirk, six attrapés, 99 yards, 1 TD

Et après?

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (8-8) doivent gagner pour s’assurer une place en séries éliminatoires dans l’AFC alors qu’ils se rendent au Billets de Buffalo (12-3) lors du dernier dimanche NFL de la saison régulière 2022 – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 18h.

Le match sera le premier des Bills suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors de leur match contre les Bengals lundi soir. Hamlin a tweeté samedi pour la première fois depuis, disant qu’il était “reconnaissant pour tous ceux qui ont tendu la main et prié”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Neil Reynolds, Jason Bell, Phoebe Schecter et Jeff Reinebold reviennent sur une semaine émouvante suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir. Neil Reynolds, Jason Bell, Phoebe Schecter et Jeff Reinebold reviennent sur une semaine émouvante suite à l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors du match des Bills contre les Bengals lundi soir.

Après l’action à Buffalo, nous nous dirigeons vers Philadelphie pour le Aigles‘ (13-3) fin de saison contre le Géants de New York (9-6-1) – coup d’envoi, 21h25. L’équipe locale doit gagner pour conclure la tête de série n ° 1, un laissez-passer au premier tour et un avantage à domicile tout au long des séries éliminatoires. Les Giants, quant à eux, sont déjà assurés de la tête de série n ° 6 de la NFC.

Pour clôturer le triple en-tête du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Football Night in America et un match massif à Lambeau Field alors que Emballeurs de Green Bay (8-8) héberger le Lions de Détroit (8-8) – coup d’envoi, 1h20, lundi. Les Packers décrochent une place en séries éliminatoires avec une victoire, tandis qu’une victoire des Lions les verrait revendiquer la dernière place de joker restante dans la NFC, à condition que les Seahawks de Seattle perdent leur match précédent contre les Rams de Los Angeles.

En plus de l’action en direct sur Sky Sports NFL et Main Event, vous pouvez vous tenir au courant des événements de tous les autres jeux via NFL RedZone sur Sky Sports Mix (à partir de 18 heures) car les places en séries éliminatoires sont gagnées et perdues. lors de la dernière journée de la saison régulière.

