Les Jaguars de Jacksonville battent les Chargers de Los Angeles 31-30: Trevor Lawrence mène une superbe victoire après quatre choix en première mi-temps | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des matchs entre les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville dans le match éliminatoire NFL Super Wild Card.

Faits saillants des matchs entre les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville dans le match éliminatoire NFL Super Wild Card.

Trevor Lawrence a suivi quatre interceptions en première mi-temps avec quatre passes de touché alors que les Jaguars de Jacksonville ont réussi l’un des plus grands retours de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL en se ralliant de 27 points pour étourdir les Chargers de Los Angeles lors de leur match du week-end Super Wild Card.

Histoire du jeu

Lawrence a conçu le parcours gagnant, l’un mis en évidence par une course cruciale de 25 verges de Travis Etienne sur un quatrième et un jeu qui a aidé à placer les Jaguars dans la position de but sur le terrain.

Riley Patterson a ensuite lancé un panier de 36 verges à la fin du temps imparti pour couronner un revirement époustouflant, la troisième plus grande victoire de retour de l’histoire de la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Riley Patterson des Jaguars de Jacksonville frappe dans le panier pour effectuer un retour époustouflant dans leur match éliminatoire Super Wild Card avec les Chargers de Los Angeles. Riley Patterson des Jaguars de Jacksonville frappe dans le panier pour effectuer un retour époustouflant dans leur match éliminatoire Super Wild Card avec les Chargers de Los Angeles.

Les Bills de Buffalo se sont ralliés de 32 points pour battre les Oilers de Houston lors d’un match de wild card en 1992, tandis que les Colts d’Indianapolis sont revenus de 28 points pour battre les Chiefs de Kansas City au même tour en 2013.

Asante Samuel Jr. avait intercepté trois des quatre choix de Lawrence, tandis qu’Austin Ekeler s’est précipité pour deux scores en première mi-temps pour les Chargers, cinquième tête de série.

Résumé de la notation PREMIER QUART Chargeurs 7-0 Jaguar Course TD de six verges d’Austin Ekeler (point supplémentaire) Chargeurs 10-0 Jaguar Cameron Dicker panier de 22 verges Chargeurs 17-0 Jaguar Course TD de six verges d’Austin Ekeler (point supplémentaire) DEUXIÈME QUARTIER Chargeurs 24-0 Jaguar Justin Herbert passe TD de neuf verges à Gerald Everett (point supplémentaire) Chargeurs 27-0 Jaguar Cameron Dicker panier de 22 verges Chargeurs 27-7 jaguars Trevor Lawrence passe TD de neuf verges à Evan Engram (point supplémentaire) TROISIÈME QUART Chargeurs 27-14 jaguars Trevor Lawrence passe TD de six verges à Marvin Jones Jr. (point supplémentaire) Chargeurs 30-14 Jaguar Cameron Dicker panier de 50 verges Chargeurs 30-20 jaguars Trevor Lawrence passe TD de 39 verges à Zay Jones (échec de la conversion en deux points) QUATRIÈME TRIMESTRE Chargeurs 30-28 jaguars Trevor Lawrence passe TD de neuf verges à Christian Kirk (point supplémentaire) Chargeurs 30-31 jaguars But sur le terrain de 33 verges de Riley Patterson

Justin Herbert a également réussi 273 verges et un touché pour les Chargers alors qu’ils construisaient une avance pratique avant la pause. Cameron Dicker a marqué trois buts sur le terrain, le dernier étant les seuls points des Chargers en seconde période.

Pendant ce temps, Evan Engram, Marvin Jones et Zay Jones ont tous capté des passes de touché pour les Jaguars.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur un match en montagnes russes pour le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence. Retour sur un match en montagnes russes pour le quart-arrière des Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence.

Le score d’Engram intervient juste avant la mi-temps, alors que Jacksonville menait 27-7, mais les hôtes se sont encore rapprochés des Chargers après une frappe de six mètres de Justin Herbert avec un peu plus de cinq minutes à jouer au troisième quart.

Dicker a lancé un terrain de 50 verges pour donner à Los Angeles une avance de 16 points plus tard au troisième quart. Mais Jacksonville a de nouveau frappé alors que Lawrence s’est connecté sur une passe de 39 verges à Zay Jones avec 44 secondes à jouer dans le troisième – la conversion de deux points qui a suivi a cependant échoué, ce qui signifie que les Jags traînaient toujours de 10.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Jaguars de Jacksonville se sont mis au bord d’un retour époustouflant après un touché de Christian Kirk suivi d’un penalty controversé sur Joey Bosa qui leur offre une position parfaite pour la conversion en deux points. Les Jaguars de Jacksonville se sont mis au bord d’un retour époustouflant après un touché de Christian Kirk suivi d’un penalty controversé sur Joey Bosa qui leur offre une position parfaite pour la conversion en deux points.

Mais, avec cinq minutes et demie restantes dans tout le match, un appel audacieux de l’entraîneur-chef Doug Pederson a vu Jacksonville passer à moins de deux à 30-28, car cette fois, ils se sont convertis sur un essai de deux points après les neuf verges de Lawrence. Frappe TD à Christian Kirk, puis a converti une course de deux points.

Cela a laissé Jacksonville à portée de main de la victoire, n’ayant besoin que d’un panier pour réserver sa place dans la ronde de division de la semaine prochaine, plutôt que de prendre le match en prolongation. Et, dans les dernières affres du match, le coup de pied de Patterson a traversé les montants pour assurer précisément cette réalité.

Leaders des statistiques

Chargeurs

Dépassement : Justin Herbert, 25/43, 273 yards, 1 TD

Rushing: Austin Ekeler, 13 courses, 35 verges, 2 touchés

Réception: Gerald Everett, six attrapés, 109 yards, 1 TD

jaguars

Dépassement : Trevor Lawrence, 28/47, 288 yards, 4 TDs, 4 INTs

Rushing: Travis Etienne Jr., 20 courses, 109 verges

Réception: Evan Engram, sept attrapés, 93 yards, 1 TD

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville dit qu’il est resté sans voix après que son équipe ait réussi un retour incroyable pour battre les Chargers de Los Angeles. Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville dit qu’il est resté sans voix après que son équipe ait réussi un retour incroyable pour battre les Chargers de Los Angeles.

Et après?

Les séries éliminatoires de la NFL se poursuivent dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, avec un triple en-tête Super Wild Card Weekend.

Les Buffalo Bills accueillent d’abord les Dolphins de Miami (coup d’envoi, 18h), avant que les Vikings du Minnesota et les Giants de New York ne s’affrontent au US Bank Stadium de Minneapolis (coup d’envoi, 21h30). La soirée se termine par la visite des Ravens de Baltimore aux Bengals de Cincinnati lors du Sunday Night Football (coup d’envoi, 1h15).

La ronde des jokers se termine ensuite lundi soir alors que Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay accueillent “America’s Team”, les Cowboys de Dallas, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 tôt mardi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !