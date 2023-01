Les Jaguars battent les Texans et maintiennent leur élan dans le match pour le titre de l’AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Les Jaguars n’ont pas pu prendre de l’avance, même s’ils savaient que leur match de la semaine 18 contre les Titans déciderait du titre de l’AFC Sud.

Ils ont eu les Texans en premier. Et même si affronter Houston n’avait aucune implication sur la course au titre de division, la confrontation de la semaine 17 n’était pas dénuée de sens. Aucun jeu ne l’est, comme l’a souligné l’entraîneur des Jaguars Doug Pederson. Aucun Jaguar ne se reposerait, à moins qu’une blessure ne l’empêche de jouer. L’élan est essentiel, surtout à ce stade de la saison.

Jacksonville en transporte maintenant plus que jamais au bon moment.

Les Jaguars (8-8) ont battu Houston 31-3 dimanche au NRG Stadium, l’une de leurs victoires les plus dominantes de la saison. Au troisième quart, des partants comme le quart-arrière Trevor Lawrence (17 sur 21, 152 verges, INT), le porteur de ballon Travis Etienne Jr. (9 courses, 108 verges, TD; 3 réceptions, 32 verges) et le garde droit Brandon Scherff étaient retiré du jeu pour se reposer.

Les Jaguars mèneront une séquence de quatre victoires consécutives dans le championnat de l’AFC Sud contre les Titans sous le choc (7-9), qui ont perdu six matchs de suite.

La performance de Jacksonville dimanche était un exemple de ce que les bonnes équipes devraient faire aux mauvaises, d’autant plus important compte tenu de ses problèmes historiques avec Houston (2-13-1). Les Jaguars avaient perdu neuf matchs de suite contre les Texans depuis 2017, dont une défaite de 13-6 à la semaine 5 – la deuxième défaite d’un dérapage de cinq matchs pour Jacksonville après un début de saison de 2-1.

Les Jaguars menaient 21-0 à 11:35 au deuxième quart.

Jacksonville a marqué son premier touché lors de son entraînement d’ouverture: un entraînement d’ouverture de huit jeux et 45 verges après un quatrième et un arrêt. Le deuxième est venu sur le premier jeu de sa quatrième possession, lorsque le porteur de ballon Travis Etienne a couru 62 mètres jusqu’à la maison après que la sécurité des Texans Jalen Pitre a raté un tacle.

La défense des Jaguars était responsable du troisième score. Le secondeur extérieur Josh Allen a eu un échappé de sac et le demi de coin Tyson Campbell a récupéré le ballon et l’a renvoyé pour un touché de 12 verges.

Jacksonville a marqué son quatrième et dernier touché lors de son premier entraînement de la seconde mi-temps: une série de 11 matchs et 75 verges couronnée par une course de trois verges du porteur de ballon Snoop Conner.

Les Texans n’ont même pas atteint le territoire positif avant la marque de 8:31 du deuxième quart, lorsqu’une mauvaise communication de Lawrence avec le receveur Zay Jones a conduit à une interception par Desmond King.

Au-delà de la domination de l’équipe, les joueurs des Jaguars ont également franchi des étapes individuelles. Le vétéran large Christian Kirk (deux attrapés, 21 verges) a atteint 1 000 verges en une seule saison pour la première fois de sa carrière. L’ailier serré Evan Engram (une prise, 16 verges) a battu le record de franchise du plus grand nombre de verges sur réception en une saison pour un ailier rapproché.

Les Jaguars sont bien meilleurs que les Titans à l’approche de leur match pour le titre de division. Et ce n’est pas particulièrement proche.

La même équipe de Houston contre laquelle le Tennessee a perdu il y a huit jours, Jacksonville vient de la battre par 28 points. Les Jaguars n’ont pas perdu depuis le 4 décembre, tandis que les Titans n’ont pas gagné depuis le 17 novembre.

Momentum est du côté de Jacksonville.

Cela débouchera-t-il sur un titre de division ?

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .