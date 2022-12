Les Jaguars battent les Jets avec un match complet et ressemblent à la meilleure équipe de l’AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Il fut un temps cette saison où on ne pouvait pas faire confiance aux Jaguars. Alors qu’ils auraient pu être classés comme les mêmes vieux Jags.

Regardez les huit premières semaines de la saison.

Offensivement, il y a eu tous les revirements, y compris les cinq cadeaux de Trevor Lawrence contre les Eagles en octobre. Ses interceptions en zone rouge. Les incohérences de finition des disques.

Défensivement, la domination des Jaguars au cours des semaines 2 et 3 a cédé la place à une unité poreuse qui a cédé beaucoup de verges et n’a pas pu obtenir de plats à emporter. Abandonner 34 points à une terrible attaque des Colts lors de la semaine 6 était un point bas.

Mais depuis la semaine 9, Jacksonville a grimpé – des deux côtés du ballon. Et il a passé un autre gros test aux heures de grande écoute.

Après un sac de Lawrence et un échappé sur la possession d’ouverture, les Jaguars (7-8) ont joué un football sans erreur en route vers une victoire 19-3 sur les Jets de New York lors du Thursday Night Football. Il s’agissait de la troisième victoire consécutive de Jacksonville, qui a mis plus de pression sur les Titans du Tennessee chancelants et entravés (7-7) dans la course AFC Sud.

Les Jaguars ne sont actuellement qu’à un demi-match derrière les Titans, leaders de la division, en attendant la confrontation de la veille de Noël de ces derniers contre les Texans.

Jacksonville avait 365 verges contre une défense des Jets qui n’en avait pas cédé plus de 360 ​​depuis la semaine 2. En entrant dans le match, New York s’est également classé quatrième pour les points accordés et sixième pour le DVOA défensif. C’est une unité qui compte des Pro Bowlers à tous les niveaux (le joueur de ligne défensive Quinnen Williams, le secondeur intérieur CJ Mosley et le demi de coin Sauce Gardner).

Malgré un total de points très moyen, les Jaguars ont eu des moments de domination face à une solide défense. Comme au deuxième quart, quand ils ont eu un impressionnant touché de 16 jeux et 96 verges. Jacksonville n’avait pas de pénalités acceptées dans la série, a fait face à un tiers de retard, a affiché huit premiers essais et a dominé la ligne de mêlée, plafonnée par le score de Lawrence. Sur la ligne de but, le choix n ° 1 au classement général de 2021 a sauté par-dessus la pile et a utilisé sa longueur pour traverser l’avion.

La défense des Jaguars, qui a égalé six plats à emporter, un sommet de la ligue au cours des deux semaines précédentes, en a ajouté deux autres jeudi – d’abord en éliminant Zach Wilson à la fin de la première mi-temps, puis en récupérant un échappé perdu par le receveur des Jets Garrett Wilson dans le quatrième trimestre.

S’attaquant à Garrett Wilson, le secondeur Foyesade Oluokuon a lancé le ballon hors de portée de Wilson, le demi de coin Tre Herndon l’a récupéré après qu’il ait sauté dans les airs et l’a renvoyé à 14 mètres aux Jets 24.

La défense des Jaguars a limité les Jets à seulement 66 verges au sol (dont quatre à la mi-temps), 2 sur 13 au troisième essai et 227 verges nettes d’attaque au total, le deuxième total le plus bas de New York de la saison.

Et Jacksonville a peut-être inauguré la fin de l’ère Zach Wilson avec les Jets. Le choix n ° 2 au classement général de 2021 semblait perdu, ce qui a conduit à son abandon à la fin du troisième quart. Sa journée s’est terminée en ne complétant que 9 passes sur 18 pour 92 verges et une interception avec une cote de passeur de 41,9.

Ce fut une performance complète (pour la plupart) sans erreur pour les Jaguars sur la route en décembre aux heures de grande écoute contre un autre espoir des séries éliminatoires de l’AFC par un temps minable.

Jacksonville a remporté trois victoires au cours des 12 derniers jours, après avoir enregistré trois victoires sur l’ensemble de la saison 2021.

Ce ne sont pas les mêmes vieux Jags.

