Les Jaguars ajouteront le premier directeur général/entraîneur Tom Coughlin au ring d’honneur

JACKSONVILLE, Floride – Tom Coughlin, premier directeur général et entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville avant de remporter deux Super Bowls avec les Giants de New York, sera intronisé sur le ring d’honneur de la franchise au cours de la saison 2024, a déclaré l’équipe. annoncé jeudi.

Coughlin, 77 ans, deviendra le septième membre de la Pride of the Jaguars, rejoignant Tony Boselli, membre du Temple de la renommée du football professionnel, les anciens joueurs Mark Brunell, Fred Taylor et Jimmy Smith, ainsi que les premiers propriétaires Wayne et Delores Weaver. Coughlin est le premier intronisé depuis Smith en 2016.

“L’histoire des Jaguars ne peut pas être racontée sans Tom Coughlin et l’influence qu’il a eu sur notre équipe d’expansion et sur la nouvelle base de fans ici dans le nord de la Floride”, a déclaré Boselli, le premier choix de la franchise, dans un communiqué. “Il est notre figure fondatrice et l’architecte initial. Il a construit notre opération de football et l’a mise en place pour un succès durable.

“Au-delà de toutes les réalisations remarquables sur le terrain, il a également montré à tout le monde comment une équipe de la NFL pouvait gagner en dehors du terrain en ayant un impact positif sur les communautés qui nous entourent. Au nom de la PRIDE et de l’ensemble de l’organisation des Jaguars, nous sommes collectivement ravis de célébrer Coach et de remercier lui pour l’impact positif que son héritage dans la NFL aura à jamais sur les Jaguars et dans tout Jacksonville. »

Weaver a embauché Coughlin comme premier entraîneur-chef et directeur général des Jaguars en 1993, avant la première saison de la franchise en 1995. Il a guidé Jacksonville vers une fiche de 68-60 et quatre participations aux séries éliminatoires – y compris les Jeux de championnat de l’AFC de 1996 et 1999 – au cours de son séjour de huit ans avec l’équipe.

Cependant, Coughlin a également mal géré le plafond salarial en tentant de tout gagner en 1999. Les Jaguars dépassaient de 23 millions de dollars le plafond salarial en 2002 et devaient mettre cinq joueurs disponibles dans le repêchage d’expansion des Texans de Houston. L’un d’eux était Boselli, le meilleur joueur de l’histoire de la franchise et intronisé au Temple de la renommée en 2022. Weaver a licencié Coughlin après la saison 2002.

Coughlin a ensuite compilé une fiche de 102-90 et deux titres du Super Bowl en 15 saisons avec les Giants avant de démissionner en janvier 2016.

Coughlin est revenu chez les Jaguars en 2017 en tant que vice-président exécutif des opérations football avec l’entraîneur Doug Marrone. Les Jaguars ont obtenu une fiche de 10-6 et se sont qualifiés pour le match de championnat de l’AFC cette saison-là, mais les choses se sont effondrées en 2018 en raison de blessures, de la situation du quart-arrière, de mauvaises signatures d’agents libres et de la détérioration des relations entre l’équipe et certains de ses meilleurs joueurs.

Le propriétaire Shad Khan a licencié Coughlin le 18 décembre 2019, deux jours après que la NFL Players Association a averti les joueurs de signer potentiellement avec la franchise en raison d’amendes excessives et de griefs des joueurs.