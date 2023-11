Les Jackets se rendent à Clemson samedi – Football – Georgia Tech Yellow Jackets

Principaux scénarios

• Profitant de l’élan de ses victoires consécutives et occupant seule la troisième place de la Conférence de la côte atlantique à 15 équipes, Georgia Tech fait face à un défi de taille ce week-end lorsqu’elle se rendra chez le champion en titre de l’ACC, Clemson.

• Après des victoires contre la Caroline du Nord (46-42 le 28 octobre) et contre la Virginie (45-17 samedi dernier), Georgia Tech (5-4, 4-2 ACC) est au-dessus de 0,500 au total à un moment plus tard. plus d’un match dans la saison pour la première fois depuis 2018.

• Tech a également décroché un record de .500 ou mieux dans le jeu de l’ACC pour la deuxième saison consécutive sous la direction de l’entraîneur-chef Brent Key et la 25e fois au cours des 29 dernières saisons au total.

• Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c’est que les Yellow Jackets poursuivent une séquence de cinq victoires consécutives lors des matchs sur route de l’ACC avant le match de samedi à Clemson. Les cinq victoires consécutives sur route de l’ACC correspondent à un record scolaire pour les Yellow Jackets, qui ont accompli l’exploit à trois reprises auparavant (1984-86, 1997-98 et 2009-10).

• Pour établir un nouveau record scolaire de victoires consécutives sur la route de l’ACC, Georgia Tech devra mettre fin à une séquence de huit défaites consécutives contre Clemson et à un dérapage de sept matchs au Memorial Stadium de CU. Les Yellow Jackets n’ont pas battu les Tigers depuis une victoire de 28-6 à Atlanta en 2014 et n’ont pas gagné à Clemson depuis une victoire de 21-17 au Memorial Stadium en 2008.

• Le quart de Georgia Tech, Haynes King, continue d’être l’un des meilleurs signaleurs du pays, puisqu’il se classe parmi les 10 meilleurs du pays en attaque totale (7e – 319,4 ypg),

points responsables de (7e – 18,2 points par match) et des passes de touché (8e – 22) et est l’un des deux seuls joueurs avec au moins 2 300 verges par la passe, 20 passes de touché, 500 verges au sol et cinq passes de touché cette saison, rejoignant Jayden Daniels de LSU.