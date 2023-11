Les Jackets reviennent aux heures de grande écoute pour la finale de l’ACC contre Syracuse – Football – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – La finale de la Conférence de la côte atlantique 2023 de Georgia Tech football contre Syracuse le samedi 18 novembre débutera à 20 heures au stade Bobby Dodd de Hyundai Field et sera télévisée à l’échelle nationale sur le réseau ACC, ont annoncé lundi l’ACC et ses partenaires de télévision.

Tech Athletics a également annoncé lundi que le rappeur, auteur-compositeur et acteur multiplatine Sauce Yung sera l’artiste vedette de la Helluva Block Party Driven by Hyundai avant la confrontation des Yellow Jackets avec Syracuse le 18 novembre.

Yung Gravy, qui possède trois disques de platine et cinq disques d’or, montera sur scène sur North Avenue juste en face de Tech Tower Lawn immédiatement après l’arrivée de Yellow Jacket Alley, l’équipe de football de Georgia Tech, au stade Bobby Dodd de Hyundai Field. Yellow Jacket Alley débutera à 17h30, deux heures et demie avant le coup d’envoi de 20 heures entre les Jackets et Orange.

Les concerts d’avant-match sont GRATUIT dans le cadre de la Helluva Block Party Driven by Hyundai, qui a transformé l’expérience d’avant-match du football de Georgia Tech en apportant l’excitation et l’apparat du football Tech dans l’une des zones les plus visibles et les plus dynamiques du campus et de la ville d’Atlanta – North Avenue. Un tronçon de trois pâtés de maisons de North Avenue – de Techwood Drive/Centennial Olympic Park Drive à Tech Parkway/Luckie Street – est temporairement fermé à la circulation les jours de match pour permettre les activités.

Entouré de certains des lieux les plus emblématiques de Georgia Tech, notamment les entrées sud du stade Bobby Dodd de Hyundai Field et de Tech Tower Lawn, le calendrier du 18 novembre pour la Helluva Block Party comprend :

7h00

Tous les parkings sur le campus sont ouverts.

14H00 (6 HEURES AVANT LE COUP D’ENVOI)

North Avenue est fermée à la circulation entre Techwood Drive/Centennial Olympic Park Drive et Tech Parkway/Luckie Street et la configuration du RAP commence.

14h-15h (5-6 heures avant le coup d’envoi)

L’accès aux aires de stationnement le long de North Avenue sera restreint pendant environ une heure en raison de la configuration du RAP.

16H00 (4 HEURES AVANT LE COUP D’ENVOI)

Le talonnage à la Helluva Block Party commence ! Les options de talonnage incluent :

Forfaits de hayon à service complet et clé en main sur Tech Tower Lawn et dans des espaces premium le long de Yellow Jacket Alley, disponibles à l’achat via REVELxp. Pour plus d’informations et pour acheter en ligne un forfait hayon clé en main, visitez com/Géorgie-Tech.

Une grande variété de vendeurs de nourriture proposant certains des meilleurs aliments et boissons qu’Atlanta a à offrir, notamment des produits Coca-Cola et Helluvienna Lager et Ale of an Engineer de New Realm Brewing Co.

Les activités de talonnage proposent du divertissement pour toute la famille qui faisait auparavant partie du Wreckfest sur Callaway Plaza, y compris des jeux interactifs et des activités pour les fans de tous âges. Dans le cadre de la couverture aux heures de grande écoute du réseau ACC de Georgia Tech-Syracuse, l’ACC Huddle Tailgate sera également installé sur Tech Tower Lawn, avec une programmation de jeux en direct du réseau ACC, des jeux interactifs, des cadeaux et bien plus encore.

17h30 (2H30 AVANT LE COUP D’ENVOI)

L’arrivée des Yellow Jackets au stade Bobby Dodd du Hyundai Field – Yellow Jacket Alley – a une nouvelle maison comme pièce maîtresse de la Helluva Block Party. Les supporters sont encouragés à s’aligner le long de North Avenue, entre Cherry Street et la porte 1 du stade Bobby Dodd, pour accueillir chaleureusement les Jackets à leur entrée dans le stade. Les bus de l’équipe arrivent au coin de North Avenue et Cherry Street et l’équipe se dirige vers l’est sur North Avenue avant d’entrer dans le stade par la porte 1.

SUIVANT IMMÉDIATEMENT L’ALLEE DES VESTES JAUNES

Dès que les Jackets sont à l’intérieur du stade, l’attention se tourne vers la scène Helluva Block Party pour le concert d’avant-match. Le 18 novembre, Yung Gravy divertira et dynamisera les fans avant de céder la parole au Georgia Tech Marching Band pour leur traditionnel spectacle d’avant-match.

19h30 (30 MINUTES AVANT LE COUP D’ENVOI)

La Helluva Block Party s’arrête pour permettre aux fans d’être à leur place pour les activités électrisantes d’avant-match de Georgia Tech et les orteils rencontrent le cuir !

North Avenue rouvre à la circulation d’après-match à partir du début du troisième quart-temps.

Helluva Block Party est GRATUIT à tous les fans présents au match. Pour plus d’informations, visitez ramblinwreck.com/hbp, et pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, visitez ramblinwreck.com/hbp-faqs.

À PROPOS DE LA SAUCE YUNG

Yung Gravy est un rappeur, auteur-compositeur et acteur multiplatine qui a remporté trois disques de platine certifiés RIAA et cinq disques d’or certifiés RIAA depuis 2016. Avec un style musical qui est un mélange de musique trap moderne avec des thèmes vintage inspirés de la soul et des anciens de des années 1950 et 1960 et de la musique soul et funk des années 1970 et 1980, il a réalisé 10 tournées internationales.

Habitué du monde du sport, Yung Gravy est commémoré sur les anneaux du championnat de la Coupe Stanley 2020 du Lightning de Tampa Bay avec le titre de son morceau, « Gravy Train », inscrit sur les anneaux en reconnaissance du fait qu’il a été joué après les victoires de l’équipe lors de la Coupe Stanley 2020. saison. Il a également joué avant le match de Thanksgiving des Minnesota Vikings et des New England Patriots en 2022 et les X Games de 2023.

Il a également été un artiste vedette de « Jimmy Kimmel Live » et de l’avant-spectacle des MTV Video Music Awards.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et à www.ramblinwreck.com.