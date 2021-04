Un panel du CDC a refusé de voter sur la reprise de l’utilisation du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson aux États-Unis, mettant efficacement les jabs sur la glace jusqu’à ce que davantage de données soient disponibles sur de rares cas de coagulation sanguine liés au produit.

Les membres du comité consultatif des CDC ont déclaré mercredi qu’ils souhaitaient plus d’informations sur les types de personnes, par des facteurs tels que l’âge et le sexe, qui pourraient être les plus exposées au risque de caillots sanguins après avoir pris le vaccin Johnson & Johnson. On ne sait pas quand une recommandation sera faite, mais le groupe pourrait se réunir de nouveau dans sept à dix jours. Sa prochaine réunion ordinaire est prévue le 5 mai.

On ne sait pas non plus ce que Johnson & Johnson peut dire de plus aux membres du comité qui n’a pas déjà été rapporté. La FDA et le CDC ont recommandé mardi aux États d’arrêter temporairement l’utilisation du vaccin, citant des rapports selon lesquels six personnes ont présenté des caillots sanguins de thrombose du sinus veineux cérébral (CVST) après avoir reçu leurs injections.





L’un de ces six est mort et un autre est dans un état critique, mais les caillots semblent extrêmement rares. Les six cas provenaient d’un pool de 6,8 millions de doses, soit un risque d’un sur 1,13 million si la totalité de la coagulation signalée provenait du vaccin. En ce qui concerne les risques par catégorie, la FDA et les CDC ont déclaré que les six cas de coagulation impliquaient des femmes âgées de 18 à 48 ans.

La décision de retarder l’action signifie que le vaccin Johnson & Johnson restera indéfiniment sur la touche tandis que les inoculations Pfizer-BioNTech et Moderna continueront d’être administrées à travers les États-Unis. L’ancien président Donald Trump a critiqué mardi l’administration de son successeur pour avoir recommandé aux États de suspendre la distribution des coups de Johnson & Johnson, affirmant qu’il faisait un «Un mauvais service aux gens du monde entier», et que cela a peut-être été fait pour « politique » ou pour aider Pfizer.





Le vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson a obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA fin février, plus de deux mois après le début des déploiements de Pfizer-BioNTech et Moderna. Mais il est considéré comme un élément clé de l’arsenal du vaccin américain Covid-19, en particulier dans les zones reculées, au moins en partie parce qu’il ne nécessite qu’une seule dose pour une inoculation complète.

«Nous sommes dans une situation où ne pas prendre de décision équivaut à prendre une décision», a déclaré Nirav Shah, directeur de l’agence de santé publique du Maine. «Les plus à risque resteront à risque, et ceux qui bénéficieraient immédiatement de la vaccination ne seront pas vaccinés pendant une période de temps inconnue.»

Jeff Zients, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, a déclaré mercredi aux journalistes qu’il y avait plus qu’assez de piquants Pfizer-BioNTech et Moderna en distribution pour maintenir le rythme actuel des vaccinations et atteindre l’objectif du président Joe Biden de faire administrer 200 millions de doses par fin avril.

«Nous travaillons actuellement avec nos partenaires étatiques et fédéraux pour que toute personne actuellement programmée pour un vaccin J&J soit rapidement reportée pour un vaccin Pfizer ou Moderna,» Dit Zients.

Mais la pause américaine retarde le déploiement des vaccins Johnson & Johnson en Europe, et avec Biden se concentrant sur la mise à disposition des vaccins à tous les Américains avant de les partager avec d’autres pays, la suspension affectera le rythme mondial des vaccinations.





