Les Italiens votent lors d’élections qui pourraient amener l’extrême droite au pouvoir – Kelowna Capital News

Les Italiens ont voté dimanche lors d’une élection qui pourrait faire basculer la politique du pays vers la droite à un moment critique pour l’Europe, la guerre en Ukraine faisant monter en flèche les factures d’énergie et mettant à l’épreuve la détermination de l’Occident à s’unir contre l’agression russe.

À midi, le taux de participation était égal ou légèrement inférieur à celui de la dernière élection générale italienne en 2018. Le dépouillement des bulletins de vote devait commencer peu après la fermeture des bureaux de vote à 23 heures (21h00 GMT), avec des projections basées sur des résultats partiels. arriver tôt lundi.

La publication de sondages d’opinion est interdite dans les deux semaines précédant les élections, mais les sondages précédents montraient que la dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni et son parti Frères d’Italie, aux racines néofascistes, étaient les plus populaires. Cela suggérait que les Italiens étaient sur le point de voter leur premier gouvernement d’extrême droite au pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale. Juste derrière se trouvaient l’ancien Premier ministre Enrico Letta et son Parti démocrate de centre-gauche.

“Aujourd’hui, vous pouvez aider à écrire l’histoire”, a tweeté Meloni dimanche.

Letta, pour sa part, a tweeté une photo de lui aux urnes. “Bon vote !” il a écrit.

Meloni fait partie d’une alliance de droite avec le leader de la Ligue anti-migrants Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, le triple premier ministre qui dirige le parti Forza Italia qu’il a créé il y a trois décennies. La loi électorale complexe de l’Italie récompense les coalitions de campagne, ce qui signifie que les démocrates sont désavantagés car ils n’ont pas réussi à obtenir une alliance aussi large avec les populistes et les centristes de gauche.

Si Meloni devient premier ministre, elle sera la première femme en Italie à occuper ce poste. Mais la constitution d’une coalition au pouvoir viable pourrait prendre des semaines.

Près de 51 millions d’Italiens avaient le droit de voter. Les sondeurs, cependant, ont prédit que le taux de participation pourrait être encore plus bas que le record de 73% en 2018. Ils disent que malgré les nombreuses crises en Europe, de nombreux électeurs se sentent aliénés de la politique, puisque l’Italie a eu trois gouvernements de coalition depuis les dernières élections – chacun dirigé par quelqu’un qui ne s’était pas présenté aux élections.

Les premiers électeurs à Rome ont exprimé des inquiétudes sur la politique italienne dans son ensemble.

“J’espère que nous verrons des gens honnêtes, et c’est très difficile de nos jours”, a déclaré Adriana Gherdo dans un bureau de vote de la ville.

À Milan, l’électeur Alberto Veltroni a déclaré qu’il pensait que le résultat était encore incertain.

“Je m’attends à ce que ces élections soient difficiles à lire, à comprendre, avec des votes inattendus”, a-t-il déclaré.

L’élection dans la troisième plus grande économie de la zone euro est surveillée de près en Europe, étant donné les critiques de Meloni à l’égard des “bureaucrates bruxellois” et ses liens avec d’autres dirigeants de droite – elle a récemment défendu le Hongrois Viktor Orban après que la Commission européenne a recommandé de suspendre des milliards d’euros en financement à la Hongrie en raison des inquiétudes concernant le recul démocratique et la possible mauvaise gestion de l’argent de l’UE.

Les élections ont lieu six mois plus tôt après l’effondrement du gouvernement d’unité pandémique du Premier ministre Mario Draghi fin juillet. Le président italien, Sergio Mattarella, n’a pas vu d’autre alternative que de faire élire un nouveau Parlement par les électeurs.

Les sondages d’opinion ont trouvé Draghi, un ancien chef de la Banque centrale européenne, extrêmement populaire. Mais les trois partis populistes de sa coalition ont boycotté un vote de confiance lié à une mesure d’aide énergétique. Leurs dirigeants, Salvini, Berlusconi et le chef du Mouvement 5 étoiles Giuseppe Conte, un ancien Premier ministre dont le parti est le plus important du Parlement sortant, ont vu la popularité de Meloni croître tandis que la leur glissait.

Meloni a maintenu ses Frères d’Italie dans l’opposition, refusant de rejoindre le gouvernement d’union de Draghi ou les deux coalitions de Conte qui ont gouverné après le vote de 2018.

Elle s’est encore éloignée de Salvini et de Berlusconi avec un soutien indéfectible à l’Ukraine, notamment en envoyant des armes pour que Kyiv puisse se défendre contre la Russie. Son parti nationaliste défend la souveraineté.

Avant l’invasion de la Russie, Salvini et Berlusconi avaient jailli de l’admiration pour le président russe Vladimir Poutine. Dans les derniers jours de la campagne électorale, Salvini a critiqué les atrocités russes en Ukraine, mais Berlusconi a haussé les sourcils en disant que Poutine voulait simplement mettre des personnes “honnêtes” au gouvernement à Kyiv après que les séparatistes pro-Moscou du Donbass se soient plaints d’être lésés par l’Ukraine.

De nombreuses usines en Italie sont confrontées à des réductions de production – certaines ont déjà réduit leur production – et d’autres entreprises pourraient fermer leurs portes alors qu’elles sont aux prises avec des factures de gaz et d’électricité atteignant 10 fois plus qu’il y a un an. Les principaux candidats, malgré leurs tendances politiques, se sont accordés sur l’urgence d’un plafonnement des prix de l’énergie à l’échelle européenne ou, à défaut, national.

Draghi, qui reste dans un rôle intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement prête serment, a pendant des mois fait pression sur les autorités européennes à Bruxelles pour un plafonnement des prix de l’énergie.

Frances D’emilio et Nicole Winfield, The Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

électionItalie