ROME (AP) – Deux intellectuels italiens de premier plan ont annoncé lundi qu’ils rendaient leurs prix de la Légion d’honneur à la France pour protester contre l’attribution du prix au président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi malgré les violations des droits humains de son gouvernement.

Corrado Augias, journaliste de longue date au quotidien La Repubblica et ancien parlementaire européen du centre-gauche italien, a rendu lundi son prix à l’ambassade de France. Giovanna Melandri, ancienne ministre de la Culture italienne et présidente du musée d’art contemporain Maxxi de Rome, a annoncé qu’elle suivrait son exemple.

Tous deux ont cité le rôle de l’Égypte dans l’enlèvement, la torture et le meurtre en 2016 d’un doctorant italien au Caire, ainsi que les autres violations des droits humains du régime.

Le président français Emmanuel Macron a déroulé le tapis rouge pour la visite de deux jours d’el-Sissi la semaine dernière et lui a décerné la plus haute distinction française lors d’une cérémonie à huis clos le 7 septembre qui n’est devenue publique qu’après que la présidence égyptienne en ait publié des photos.

La semaine dernière également, les procureurs de Rome ont officiellement placé quatre membres de haut rang des forces de sécurité égyptiennes sous enquête sur la mort de Giulio Regeni, dont le meurtre en 2016 a tendu les relations entre Rome et Le Caire et galvanisé la communauté italienne des droits humains.

S’exprimant devant l’ambassade de France, Augias a déclaré qu’il avait rendu son prix 2007 par «un sentiment d’indignation», étant donné que le prix avait été décerné à el-Sissi alors que les procureurs de Rome détaillaient les tortures subies par Regeni à une commission parlementaire. .

«Les deux choses ensemble étaient trop fortes», a-t-il déclaré aux journalistes. «Je n’ai pas pu m’empêcher de réagir.»

Melandri a déclaré lundi dans un message sur Facebook qu’elle rendrait également l’honneur qu’elle avait reçu en 2003, affirmant qu’il était triste mais nécessaire de préciser que «l’honneur» devrait signifier quelque chose.

«J’espère que ce geste pourra aider à ouvrir une confrontation franche et amicale dans nos deux pays sur lesquels devraient être les valeurs que nous voulons défendre, renforcer et continuer à« honorer »dans une Europe démocratique et un monde globalisé», a-t-elle écrit .

L’histoire continue

La visite d’État d’El-Sissi avait déclenché des protestations de la part de militants des droits de l’homme furieux que la France accueille el-Sissi malgré la plus forte répression de la dissidence de l’histoire moderne de l’Égypte. À l’époque, on ne savait pas que Macron avait décerné à el-Sissi la plus haute distinction de l’ordre du mérite de la Légion d’honneur, la Grand-Croix ou Grand-Croix.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée sans presse avant le dîner au palais présidentiel de l’Elysée à Paris. L’événement ne figurait pas à l’ordre du jour officiel de Macron.

La présidence française a déclaré qu’une telle cérémonie faisait généralement partie du protocole lors des visites d’État.

L’ambassadeur de France en Italie, Christian Masset, a déclaré qu’il respectait Augias et défendait le bilan du gouvernement en matière de droits humains.

«La France est en première ligne pour les droits de l’homme et ne fait aucun compromis», a-t-il tweeté après qu’Augias ait rendu son prix. «De nombreux cas ont été discutés lors de la visite du président el-Sissi à Paris, de la manière la plus appropriée et la plus efficace.

La Légion d’honneur a été donnée aux héros de guerre, écrivains, artistes et hommes d’affaires français. Mais il a également été donné à des dirigeants aux antécédents douteux en matière de droits de l’homme, notamment le président syrien Bashar Assad (bien qu’il l’ait rendu en 2018) et le président russe Vladimir Poutine.

La France a également privé à l’occasion des personnes de l’honneur, dont Harvey Weinstein en 2017, à la suite des accusations d’inconduite sexuelle #MeToo contre lui.

Au cours de la visite, la France et l’Égypte ont signé des contrats d’aide au développement et de coopération hospitalière et de transport.

Lors de sa conférence de presse avec el-Sissi, Macron a justifié une telle coopération et a exclu de la subordonner aux questions de droits de l’homme, affirmant que l’Égypte était le partenaire clé de la France dans la lutte contre l’extrémisme.

«Ce serait inefficace en termes de droits de l’homme et contre-productif dans la lutte contre le terrorisme – c’est pourquoi je ne le ferai pas», a-t-il déclaré.

___

Sylvie Corbet a contribué depuis Paris.