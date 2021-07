Les Italiens Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego se lancent dans le quatrième tour

La septième tête de série italienne Matteo Berrettini a renforcé son statut de véritable prétendant au titre de Wimbledon en se qualifiant samedi pour le quatrième tour avec une victoire convaincante 6-4 6-4 6-4 sur le Slovène Aljaz Bedene. L’Italien de 25 ans a mis son service en plein essor et son coup droit à bon escient contre Bedene, 64e, qu’il a battu en quatre sets en route pour la deuxième semaine du Grand Chelem sur gazon en 2019.

Il y avait plus de joie pour les Italiens samedi alors que Lorenzo Sonego, 23e tête de série, a battu l’Australien James Duckworth 6-3 6-4 6-4, ce qui en fait seulement la troisième fois que deux hommes italiens se qualifient pour le quatrième tour du tournoi majeur sur gazon.

Nicola Pietrangeli et Giuseppe Merlo ont réussi l’exploit la dernière fois, en 1955, six ans après que Giovanni Cucelli et Rolando del Bello ont atteint les huitièmes de finale à Wimbledon.

Berrettini, considéré comme un cheval noir pour le trophée de la couronne en simple masculin au All England Club en l’absence de Rafa Nadal et Dominic Thiem et de la perte précoce du Grec Stefanos Tsitsipas, est venu à Wimbledon après avoir remporté le titre de la reine.

Il a égalé son meilleur résultat à Wimbledon avec la victoire contre Bedene, 31 ans, qui tentait de devenir le premier Slovène à atteindre le quatrième tour d’un Grand Chelem.

Berrettini a brisé le service de Bedene une fois dans chacun des trois sets tout en restant solide sur sa propre prestation, faisant face à seulement deux points d’arrêt lors de son premier match de service dans le deuxième set.

Le match sur le court 3 a été retardé de 90 minutes à cause de la pluie mais l’attente n’a eu aucun impact sur l’Italien, qui a réussi 19 as et totalisé 37 vainqueurs tout en limitant ses fautes directes.

Il rencontrera ensuite le Biélorusse Ilya Ivashka, qui a également connu un passage facile en huitièmes de finale avec une victoire identique 6-4 6-4 6-4 sur l’Australien Jordan Thompson.

