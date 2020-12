(Opinion Bloomberg) – La dernière décennie a vu une détérioration progressive des relations entre l’Allemagne et ses partenaires du sud de la zone euro. Au plus fort de la crise de la dette souveraine du bloc, les manifestants grecs ont dépeint la chancelière Angela Merkel avec des moustaches d’Adolf Hitler, une façon grossière de critiquer les douloureuses réformes structurelles et les mesures d’austérité que les pays créanciers ont négociées avec Athènes.

Là où la Grèce et l’Allemagne incarnaient autrefois le fossé entre le sud et le nord de l’Europe, l’Italie a assumé le rôle du premier ces dernières années en raison de son énorme dette souveraine. Les premiers jours de la pandémie ont aggravé les choses entre Berlin et Rome, les politiciens italiens blâmant les Allemands pour leur manque de solidarité dans une période de crise profonde.

Heureusement, il y a des signes que cette relation brisée est enfin en voie de guérison. L’Allemagne est désireuse d’aider les patients atteints de Covid-19 à l’étranger, dont beaucoup en Italie, et a lancé une offensive de charme pour améliorer sa réputation dans le pays. Merkel est devenue l’un des alliés européens les plus précieux de l’Italie après avoir défendu un important fonds de relance en cas de pandémie face à l’opposition de pays frugaux tels que les Pays-Bas et l’Autriche. Alors que les opinions sur l’Union européenne restent glaciales en Italie, il y a eu un léger dégel vers la nation la plus puissante du bloc.

Des travaux de réparation supplémentaires sont encore nécessaires. Depuis la création de l’euro, Berlin est le défenseur de la rigueur budgétaire et de l’orthodoxie monétaire. À Bruxelles, l’Allemagne a fait pression pour l’application de règles budgétaires telles que le pacte de stabilité et de croissance, qui limitent la taille des déficits et des dettes nationales.

Au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, la Bundesbank a longtemps été préoccupée par la menace d’inflation et s’est montrée sceptique face aux mesures peu orthodoxes telles que l’achat d’obligations qui ont plafonné les coûts d’emprunt pour l’Italie. Les politiciens du sud de l’Europe ont accusé l’Allemagne d’imposer une austérité punitive à leurs pays, la blâmant pour tout, des infrastructures en ruine aux services de santé inefficaces.

Covid-19 a rendu ces critiques plus fortes au départ. Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, est allé à la télévision allemande en mars pour exiger une réponse plus cohérente de l’UE au choc pandémique. En mai, un sondage Demos publié dans «La Repubblica» en Italie a montré que la proportion d’Italiens qui déclaraient faire confiance à l’Allemagne était passée de 42% en janvier 2019 à 26% en avril 2020, mettant Berlin au même niveau que Pékin et juste derrière Moscou. .

La situation a changé depuis ces jours sombres. Le public allemand, longtemps sceptique quant à la solidarité européenne, a semblé se ramollir. Des images dramatiques sortant d’Italie lors de la première vague de l’épidémie – y compris l’armée transportant des cercueils hors de Bergame parce que les cimetières locaux étaient débordés – ont touché une corde sensible avec un pays qui était à l’époque beaucoup moins touché par le nouveau coronavirus. Le gouvernement allemand a transporté par avion les patients des unités de soins intensifs de Lombardie et d’autres régions vers ses propres hôpitaux moins débordés.

Un changement encore plus profond s’est produit au printemps, lorsque Merkel a abandonné son opposition de longue date à l’augmentation d’un montant élevé de dette au niveau de l’UE. En juillet, les dirigeants européens ont convenu de créer le fonds «Next Generation EU», une facilité de 750 milliards d’euros (910 milliards de dollars) pour octroyer des subventions et des prêts aux États membres en fonction de leurs besoins économiques. Merkel a aidé à vaincre l’opposition des «quatre pays économes» du bloc – y compris les Suédois et les Finlandais, ainsi que les Néerlandais et les Autrichiens – qui craignent que l’argent ne soit dépensé à mauvais escient. En décembre, lorsque la Hongrie et la Pologne ont résisté au fonds en raison de dispositions pour le lier au respect de «l’État de droit», Merkel a de nouveau négocié un accord. Aux yeux de l’Italie, le grand adversaire est devenu le grand compromis.

«Brand Germany» n’est plus aussi toxique qu’autrefois. En octobre, alors que Conte a dû quitter une réunion du Conseil de l’UE en raison d’engagements nationaux, il a délégué Merkel aux négociations cruciales sur le fonds contre la pandémie – une décision qui aurait été impensable il y a à peine un an.

Les Italiens considèrent de plus en plus la chancelière allemande comme un leader efficace, également grâce à sa gestion compétente de la pandémie. En décembre, un sondage de Quorum-YouTrend pour Sky Italia a montré qu’une majorité de répondants pensaient qu’elle avait été la meilleure leader de la crise. Elle avait une avance de 15 points de pourcentage sur Conte. À la mi-décembre, lorsque Merkel a annoncé une série de restrictions de verrouillage plus strictes en Allemagne, le gouvernement italien a décidé de reconsidérer un assouplissement de ses règles à Noël. Là où les Allemands mènent, les Italiens suivent maintenant.

La relation entre l’Allemagne et l’Europe du Sud restera forcément compliquée. L’orientation future de la politique monétaire et l’utilisation du fonds pandémique ne sont que deux questions sur lesquelles des désaccords avec l’Italie ne manqueront pas de surgir. Mais, pour l’instant, le rapprochement entre Berlin et Rome est une bonne nouvelle pour la zone euro. Cela prouve que l’Europe peut faire preuve d’unité de but, même en cas d’urgence.

