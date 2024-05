Les IST, dont la syphilis et la gonorrhée, sont en augmentation dans le monde : OMS

Le nombre d’infections sexuellement transmissibles (IST) dans le monde augmente et constitue une « préoccupation majeure » pour les responsables de la santé, selon un nouveau rapport publié mardi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le rapport a découvert que quatre IST guérissables – la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase – sont responsables de plus d’un million d’infections par jour chez les adultes âgés de 15 à 49 ans. Les cas de syphilis, en particulier, ont augmenté rapidement.

Le nombre de nouveaux cas de syphilis chez les adultes âgés de 15 à 49 ans est passé de 7,1 millions en 2020 à 8 millions en 2022, selon le rapport.

Il y a également eu une augmentation du taux de syphilis congénitale, qui survient lorsqu’un bébé naît avec l’infection après que sa mère l’a transmise pendant la grossesse. Entre 2020 et 2022, le taux pour 100 000 naissances vivantes par an est passé de 425 à 523.

Les tendances mondiales reflètent celles observées aux États-Unis. Un centre de contrôle et de prévention des maladies rapport publié plus tôt cette année-là, le nombre total de cas de syphilis a augmenté de plus de 17 % pour atteindre 207 255 entre 2021 et 2022, atteignant le plus grand nombre de cas signalés depuis 1950.

IMAGE DE STOCK/Getty Images

Le rapport révèle également que les cas de gonorrhée résistante aux antibiotiques sont en augmentation, ce qui est qualifié de « préoccupante ». En 2023, neuf pays ont signalé des niveaux élevés – de 5 % à 40 % – de résistance à la ceftriaxone, considérée comme un traitement de dernière intention contre la gonorrhée.

Les données soulignent un manque de dépistage de l’augmentation des IST ainsi que d’autres problèmes, notamment un manque d’accès aux soins. En plus, perturbations causées par la pandémie de COVID-19 probablement retardé le dépistage pour beaucoup.

« L’incidence croissante de la syphilis suscite de vives inquiétudes », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. déclaration. « Heureusement, des progrès importants ont été réalisés sur un certain nombre d’autres fronts, notamment en accélérant l’accès aux produits de santé essentiels, notamment aux diagnostics et aux traitements. »

« Nous disposons des outils nécessaires pour mettre fin à ces épidémies qui constituent une menace pour la santé publique d’ici 2030, mais nous devons désormais veiller à ce que, dans le contexte d’un monde de plus en plus complexe, les pays fassent tout ce qu’ils peuvent pour atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés », a déclaré le rapport. » la déclaration a continué.

Toutes les tendances n’ont pas suivi une trajectoire ascendante : en 2022, le nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH dans le monde est tombé de 1,5 million à 1,3 million, selon le rapport. Cependant, l’OMS note que certaines populations – les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; les consommateurs de drogues injectables ; les travailleuses du sexe ; les personnes transgenres ; et ceux qui sont actuellement en prison ou dans d’autres lieux fermés – continuent d’être touchés de manière disproportionnée par le VIH.

Dans un communiqué de presse, l’OMS a noté des progrès dans l’expansion des services de lutte contre les IST, le VIH et l’hépatite et plusieurs pays ont éliminé la transmission mère-enfant du VIH et/ou de la syphilis.

Pour faire baisser les taux, le rapport présente certaines recommandations, notamment l’accélération des efforts visant à décriminaliser et à déstigmatiser les personnes touchées par les IST et d’autres infections, ainsi que le renforcement de l’accent mis sur la prévention primaire, le diagnostic et le traitement afin de sensibiliser aux IST et aux infections.