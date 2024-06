Les ISRS révèlent un nouveau potentiel au-delà du traitement de la dépression

Résumé: Une nouvelle étude révèle un processus biologique clé ciblé par les ISRS, suggérant de nouvelles applications cliniques. L’étude a révélé que les ISRS affectent le trafic membranaire dans les cellules, ce qui pourrait expliquer leurs effets plus larges.

Remarquablement, une dose unique de fluvoxamine chez la souris a permis l’administration du médicament à travers la barrière hémato-encéphalique. Cette découverte pourrait conduire à ce que les ISRS facilitent l’administration de médicaments pour des maladies comme la démence.

Faits marquants:

Les ISRS ont un impact sur la capacité des cellules à transporter des matériaux via le trafic membranaire. Une dose unique de fluvoxamine peut faciliter l’administration du médicament à travers la barrière hémato-encéphalique chez la souris. Cette découverte suggère de nouvelles utilisations potentielles des ISRS dans le traitement de maladies difficiles à atteindre comme la démence.

Source: King’s College de Londres

Depuis les années 1980, les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) constituent l’épine dorsale du traitement de la dépression et d’autres problèmes de santé mentale dans le monde, avec des dizaines de millions de prescriptions annuelles rien qu’au Royaume-Uni. Pourtant, leurs mécanismes d’action – et leurs effets plus larges sur l’ensemble du corps – ne sont pas encore entièrement compris.

Aujourd’hui, une étude menée par les chercheurs de King a été publiée dans Psychiatrie Moléculaireidentifiant un processus biologique clé ciblé par les ISRS et proposant l’utilisation de ces médicaments dans de nouvelles applications cliniques.

Dans ce travail, tous les ISRS actuellement prescrits ont été testés sur différents types de cellules cultivées dans des boîtes de Pétri, en utilisant des concentrations de médicament similaires à celles trouvées dans le sang de patients traités pour dépression. De manière inattendue, presque tous les antidépresseurs ont affecté la capacité des cellules à transporter du matériel dans et hors de leur environnement par un processus appelé trafic membranaire.

De plus, une seule injection d’un antidépresseur fluvoxamine chez la souris a permis à un composé fluorescent qui resterait normalement à l’extérieur du cerveau de s’accumuler à l’intérieur du cerveau, traversant la barrière cellulaire séparant le cerveau du reste du corps.

Le Dr Oleg Glebov, de King’s IoPPN, a déclaré : « Étant donné le peu de connaissances sur les effets plus larges des antidépresseurs, nous avons voulu en savoir plus sur la façon dont ces médicaments affectent les cellules de notre cerveau et de notre corps. Nous avons découvert que la plupart des antidépresseurs régulent le même processus biologique clé dans de nombreux tissus, ce qui n’a probablement pas grand-chose à voir avec leur effet sur la dépression.

« De plus, nos données suggèrent qu’une seule dose d’antidépresseur pourrait suffire à ouvrir efficacement la barrière hémato-encéphalique pour l’administration d’autres médicaments. Nous espérons que cette découverte pourra contribuer à améliorer l’efficacité clinique et à réduire le coût du traitement des nouveaux médicaments contre la démence, qui ne sont actuellement pas disponibles pour les millions de personnes qui en ont besoin.

« En outre, nous sommes ravis d’explorer si les antidépresseurs peuvent aider à administrer des médicaments dans d’autres parties du corps difficiles à atteindre. »

La manière exacte dont les ISRS contrôlent le trafic membranaire reste floue, et la découverte des subtilités au niveau moléculaire nécessitera une collaboration entre plusieurs disciplines scientifiques. De même, il faudra déterminer en clinique si les ISRS sont réellement efficaces pour administrer d’autres médicaments chez l’homme.

Néanmoins, il est tout à fait possible que cette étude marque le début d’une toute nouvelle carrière pour ces vénérables médicaments vieux de plus de 30 ans, cette fois en aidant d’autres médicaments à faire leur travail.

À propos de cette actualité de la recherche en neuropharmacologie

Auteur: Oleg Glébov

Source: King’s College de Londres

Contact: Oleg Glebov – King’s College de Londres

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Le trafic membranaire induit par les antidépresseurs régule la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique» par Oleg Glebov et al. Psychiatrie Moléculaire

Abstrait

Le trafic membranaire induit par les antidépresseurs régule la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique

En tant que médicaments psychotropes les plus prescrits dans la pratique médicale actuelle, les antidépresseurs (AD) de la classe des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) représentent des candidats de choix pour la réutilisation de médicaments. Les mécanismes qui sous-tendent leur mode d’action restent cependant flous.

Nous montrons ici que les ISRS courants et certains représentants d’autres classes de MA régulent de manière bidirectionnelle l’absorption en phase liquide à des concentrations thérapeutiques et inférieures.

Nous caractérisons en outre le trafic membranaire induit par une fluvoxamine ISRS canonique pour montrer qu’il implique une amélioration de l’endocytose médiée par la clathrine, du système endosomal et de l’exocytose. L’analyse du séquençage de l’ARN a montré peu de différences associées à la fluvoxamine, ce qui concorde avec le fait que l’effet est indépendant de l’expression des gènes.

L’augmentation du trafic membranaire induite par la fluvoxamine a stimulé la transcytose dans les modèles cellulaires de barrière hémato-encéphalique, tandis qu’une seule injection de fluvoxamine était suffisante pour permettre l’accumulation cérébrale d’un traceur fluorescent en phase fluide in vivo.

Ces résultats révèlent la modulation du trafic membranaire par les AD comme mécanisme d’action cellulaire possible et indiquent leur potentiel de repositionnement clinique pour réguler l’administration de médicaments au cerveau.