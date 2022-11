Les Israéliens votent pour la cinquième élection parlementaire en moins de quatre ans

Aucun parti n’est sur le point de remporter une majorité absolue, selon les sondages

Israël organise mardi des élections législatives, les cinquièmes en moins de quatre ans, alors que les partis espèrent enfin sortir de l’impasse gouvernementale et mettre fin à la crise politique prolongée.

Selon les derniers sondages, publiés quatre jours avant le vote, le bloc des partis d’opposition dirigé par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu remportera 60 sièges à la Knesset, le parlement du pays, à un peu moins de la majorité. Son principal rival, le Premier ministre Yair Lapid, et la coalition qu’il dirige, devraient remporter 56 sièges.

Le taux de participation a atteint 15,9% à 10 heures, heure locale, a déclaré le chef de la commission centrale des élections, Orly Ades. C’est le pourcentage le plus élevé depuis 1981, selon le Times of Israel.

Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays, qui a gouverné dans les années 1990 puis de 2009 à 2021, a été évincé du pouvoir l’année dernière. Un nouveau gouvernement a été formé dans le cadre d’un accord multipartite dirigé par le parti Yesh-Atid de Lapid et Yamina de Naftali Bennett. Le cabinet comprenait des membres d’un large éventail d’idéologies politiques, avec Bennett et Lapid en tête en tant que PM en alternance.

Le travail de la large coalition, cependant, a été rapidement entaché de fréquentes querelles internes et de révoltes de certains députés. Dans un coup dur porté à l’unité, le parlement n’a pas approuvé en juin l’extension des réglementations appliquées aux colons israéliens en Cisjordanie. Lapid et Bennett ont annoncé la dissolution de la Knesset le même mois et ont appelé à de nouvelles élections.

“JE n’ont jamais cru qu’Israël était divisé en ‘nous’ et ‘eux’ », Lapid a tweeté lundi. “Je lance un appel aux électeurs qui n’ont pas voté pour moi dans le passé et je vous demande une opportunité de travailler avec vous.”

Il ajouta: “Tous les Israéliens méritent la chose la plus élémentaire : un gouvernement de gens honnêtes et travailleurs.”

Netanyahu a exhorté les électeurs à le soutenir, tweetant : «Nous sommes liés, tout dépend de vous. Allez voter tout de suite !”

« Je suis un peu inquiet. Mais avec l’aide de tous ceux qui nous écoutent, j’espère que la journée se terminera par un sourire », Netanyahu a déclaré aux journalistes après avoir voté.