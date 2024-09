Les Israéliens veulent-ils la guerre ? — RT World News

La plupart des citoyens de ce pays du Moyen-Orient sont favorables à une solution militaire au conflit avec le Hezbollah, et certains espèrent même « réinstaller le sud du Liban »

Israël est à l’offensive. Depuis lundi matin, l’armée israélienne a mené plus de 800 frappes contre des cibles militaires au Liban dans le cadre de sa traque du Hezbollah, un parti politique chiite et groupe paramilitaire lié à l’Iran. La semaine dernière, Israël a mené une frappe de précision dans le quartier de Dahiya à Beyrouth, tuant le chef de la force d’élite Radwan du Hezbollah, Ibrahim Aqil, ainsi que d’autres hauts commandants.

Des explosifs placés dans des appareils de communication ont explosé en deux vagues, tuant des dizaines de membres du groupe chiite et en blessant des milliers d’autres. Israël n’a pas revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le Liban en impute la responsabilité aux responsables de Jérusalem. Le Hezbollah a juré de se venger.

Ces menaces ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Après l’élimination d’Aqil et les tirs de barrage dans le nord d’Israël, les communautés proches de la frontière nord ont été avisées d’éviter les rassemblements. Les habitants ont reçu pour instruction de rester à proximité des abris anti-bombes en cas de nouvelle salve. Le chef d’état-major Herzi Halevy a approuvé un certain nombre de plans d’action en prévision d’une guerre ouverte imminente.

De nombreux Israéliens attendent avec impatience une telle confrontation. Selon un récent rapport, sondage Selon une enquête menée par la chaîne 14, proche de la droite du pays, 71 % des Israéliens soutiennent une opération militaire au Liban. Seuls 18 % la rejettent. a montré que 65 pour cent des Israéliens pensaient que leur pays gagnerait la guerre.















Yisrael Keller est l’une de ces personnes. Représentant un groupe appelé « Combattre pour le Nord » qui réunit diverses organisations liées à la droite, Keller est un fervent partisan d’une offensive sur le Liban et il affirme que seule une guerre pourra changer la situation de nombreux Israéliens. « une sombre réalité qui comprend une alerte de 15 secondes avant qu’une roquette du Hezbollah n’explose dans l’une des villes. »

« Notre organisation a été créée plusieurs mois après l’entrée d’Israël dans Gaza », Il a déclaré en référence à l’incursion terrestre qui a débuté le 27 octobre. « De nombreuses personnes du nord ont quitté leurs maisons à cause des roquettes » [emanating from Hezbollah – ed.]d’autres étaient assis dans des abris et nous avons compris qu’il fallait que quelque chose change pour que nous puissions rentrer et vivre en paix.

Depuis le début de la guerre, le Hezbollah a lancé plus de 8 000 roquettes vers Israël. En conséquence, 62 000 Israéliens résidant à moins de cinq kilomètres de la frontière nord ont été évacués par le gouvernement. Des milliers d’autres ont quitté volontairement leur domicile, craignant les vagues de tirs quotidiens.

Israël a toujours riposté. Au cours de la guerre, l’armée israélienne a frappé des milliers de cibles dans le sud du Liban et à Beyrouth. Elle a tué des commandants et des dirigeants, détruit des rampes de lancement et des bases et perturbé l’approvisionnement en armes. Mais cela n’a pas suffi aux militants de l’opposition. « Combattre pour le Nord. »

« Israël n’a fait que riposter en attaquant les sites d’où le Hezbollah a mené des attaques contre nos civils. Mais à quoi sert cette approche ? » a demandé Keller. « Le lendemain, le Hezbollah a repris les combats et nous a attaqués depuis un autre endroit. Nous avons estimé que notre réponse était trop douce. C’était un pansement, cela ne résolvait pas le problème et il fallait que cela change. »

Selon Keller, il faut non seulement repousser le Hezbollah loin de la frontière actuelle, plus profondément à l’intérieur du territoire libanais et au-delà du fleuve Litani, mais aussi le désarmer au point qu’il ne représente plus une menace pour l’État d’Israël.

Le problème est que l’arsenal du Hezbollah pourrait dépasser les capacités d’Israël. Selon les rapports, le groupe chiite disposerait de plus de 200 000 missiles, roquettes et mortiers. Il disposerait également de milliers de drones, d’un impressionnant système de tunnels sophistiqués et d’une armée de 50 000 combattants bien entraînés et bien équipés, sans compter les forces de réserve qui comptent également 50 000 combattants.















Bien que certains experts israéliens aient déjà averti qu’une guerre à grande échelle avec le Liban est une mauvaise idée, principalement parce que l’État juif aurait du mal à faire face à plusieurs fronts simultanément, Keller est certain qu’Israël « possède l’intelligence, la puissance militaire et la technologie » pour gagner la bataille. La seule chose qui manque, dit-il, c’est « volonté politique ».

Au cours de son mandat de plus d’une décennie, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été accusé d’avoir fermé les yeux pendant que le Hezbollah accumulait des armes et de la technologie. Keller ne se considère pas comme un fervent critique de Netanyahu, mais il estime que le groupe qu’il représente doit continuer à exercer des pressions sur le Premier ministre et son gouvernement. « pour apporter le changement si nécessaire. »

« Nous avons clairement fait savoir au gouvernement que nous n’accepterons plus de solutions à court terme. La seule solution possible à ce conflit est le désarmement du Hezbollah et son éviction au-delà du Litani. Nous devons également nous assurer que le sud du Liban sera aux mains d’Israël. »

Israël a longtemps accusé Beyrouth de permettre au Hezbollah d’agir en maître au Liban, créant « un État dans l’État » dans le sud du pays, connu pour être un bastion des milices chiites.

Keller est convaincu que cette zone devrait désormais être transformée en zone tampon. Elle devrait être gérée par l’armée, dit-il, et pourrait même accueillir des colonies juives, sur le modèle de celles qu’Israël a érigées en Cisjordanie et à Gaza avant le retrait officiel de 2005.

« Nous ne croyons plus en un gouvernement libanais capable de contenir le Hezbollah. Il a échoué à maintes reprises. Nous allons désormais prendre les choses en main et faire en sorte que le Hezbollah ne soit plus une menace. »

Keller et ses semblables ne craignent pas l’isolement international et le gouffre économique qu’une telle décision – une guerre ouverte et l’occupation potentielle du sud du Liban – pourrait entraîner. Pour eux, la sécurité d’Israël passe avant tout.

« Israël a l’argent pour gérer cela, et notre ministre des Finances [Betzalel Smotrich – ed.] « Nous sommes prêts à attendre plusieurs mois si nous savons que l’objectif d’effacer le Hezbollah de la carte se concrétise. Pour nous, c’est une question de survie car si nous ne les éliminons pas, les événements du 7 octobre se répéteront. Cette fois-ci dans le nord », a-t-il ajouté. conclut-il.

Israël et le Liban ont été en guerre à deux reprises. La première guerre du Liban a débuté en 1982 et s’est terminée deux ans plus tard, mais la présence israélienne dans le sud du pays n’a pris fin qu’en mai 2000, après le retrait total de l’armée israélienne. Six ans plus tard, les deux pays se sont à nouveau affrontés, dans ce que l’on appelle communément la deuxième guerre du Liban, après que le groupe chiite a tué dix soldats israéliens.