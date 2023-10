Les Israéliens s’unissent lors de l’attaque la plus meurtrière depuis la guerre du Kippour

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi qu’Israël était « en guerre » contre le Hamas et a ordonné « une vaste mobilisation des réserves ».

« Cela affecte tout le monde et cela affecte tout le monde immédiatement. » a déclaré le professeur Ron Hassner de l’Université de Berkeley en Israël, « Je connais cinq personnes différentes qui ont failli être blessées lors de l’attaque, qui sont appelées maintenant, ou dont un membre de la famille est appelé maintenant, et je connais des dizaines de personnes qui ont passé les dernières heures dans des refuges.… Cela touche tout le monde. »

Tôt samedi matin, lors d’une grande fête juive, l’organisation terroriste palestinienne Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, avec des hommes armés du Hamas envahissant jusqu’à 22 villes et communautés de l’autre côté de la frontière avec Gaza.

Samedi matin, « je me suis réveillé au son des sirènes et dans un état second », a expliqué Shor Masori, un Israélien américain en visite chez sa famille à quelques kilomètres de Tel Aviv. « Les roquettes les plus proches sont tombées à environ un kilomètre et demi de nous, ce qui a été très difficile à traiter. » Masori a poursuivi en disant que c’était « comme si j’étais dans un mauvais rêve et que je ne pouvais pas me réveiller ».

Le bilan en Israël s’élève actuellement à au moins 800 morts et plus de 2 000 Israéliens blessés. A Gaza, on compte au moins 313 Palestiniens morts et près de 2 000 blessés. Hassner a déclaré : « Tout ce que le Hamas a à faire, ce sont des otages, peut-être plus de 50. Très peu d’entre eux sont des soldats, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades en fauteuil roulant. »

« La vie a été complètement suspendue », a déclaré Jordyn Cummings, membre de l’organisation de changement social Yahel, dans le nord de Haïfa. « Certaines personnes du groupe envisagent de quitter le pays s’ils peuvent y aller. Je connais des gens qui fuient en ce moment. J’ai l’intention de rester pour le moment. »

Dimanche matin, un autre groupe terroriste, le Hezbollah, a tiré des dizaines de roquettes à travers la frontière nord d’Israël depuis le Liban, à seulement 70 miles au nord-est de Haïfa. Cummings a déclaré : « Là où je me trouve, nous sommes proches de la frontière libanaise et nous ne savons pas ce qui va se passer là-bas. »

Pour ceux qui souhaitent partir ou s’éloigner du centre du conflit, « trouver des taxis a été très difficile ». dit Cummings. Concernant les vols, a ajouté M. Cummings, « la difficulté est de savoir s’il faut y aller ou non, car nous ne savons pas si partir maintenant sera la dernière opportunité ».

Même si la situation reste sombre, « les gens se rassemblent vraiment », a déclaré Cummings. « Les attaques ont été tout simplement odieuses et barbares », mais « je ressens un sentiment de communauté. Nous nous sommes tous réunis pour nous soutenir mutuellement ».

« Vous pouvez sentir la douleur collective dans l’air », a déclaré Masori. « Le pire, c’est d’entendre des histoires de mort et de douleur de la part de ma famille à propos de leurs amis et de leurs proches. » De nombreux membres de la communauté de Masori ne savent toujours pas si leurs proches sont sains et saufs, s’ils sont blessés, morts ou kidnappés.

« Tant de soldats de réserve sont passés à l’action que beaucoup n’ont rien mangé au cours des dernières 24 heures. » dit Masori.

Ceux qui n’ont pas été appelés apportent leur aide de toutes les manières possibles. Masori et sa famille ont passé le dimanche à faire du bénévolat dans un restaurant de Tel Aviv, préparant des repas en boîte pour les soldats et les personnes touchées par le conflit. Le restaurant a reçu tellement de dons, a déclaré Masori, « il semblait que tous les restaurants de Tel Aviv avaient répondu ».

Les Israéliens sont confrontés à un conflit horrible et beaucoup de choses restent inconnues, mais le peuple a fait un effort retentissant pour se rassembler et soutenir son armée et son gouvernement pendant la crise.