Les Israéliens s’opposent à ce que l’UNESCO déclare Jéricho biblique « site du patrimoine palestinien »

JERUSALEM, Israël – L’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) a déclaré l’ancienne Jéricho site du « patrimoine palestinien », et certains disent que cela éradique le lien biblique avec la ville.

Considérée comme la « plus vieille ville du monde », Jéricho est surtout connue pour son histoire biblique. Le livre de Josué décrit comment les enfants d’Israël sont entrés dans la Terre promise puis ont encerclé Jéricho pendant six jours, selon le commandement de Dieu. Le septième jour, ils firent sept fois le tour de la ville, sonnèrent des trompettes (shofars) et les murs tombèrent.

« À Roch Hachana, le Nouvel An juif, l’un des jours les plus saints de l’année juive, l’UNESCO a adopté une résolution reconnaissant comme site du patrimoine palestinien l’ancienne ville de Jéricho – et effaçant en même temps toutes les références à l’ancienne ville de Jéricho. Histoire juive et biblique », a déclaré le professeur Eugene Kontorovich de la faculté de droit Scalia de l’Université George Mason. Actualités CBN.

Des responsables du ministère israélien des Affaires étrangères auraient déclaré qu’ils « voient dans cette décision un autre signe de l’utilisation cynique de l’UNESCO par les Palestiniens et de la politisation de l’organisation ».

L’Autorité palestinienne a salué la décision de l’UNESCO de reconnaître l’ancienne Jéricho/Tell es-Sultan comme site du patrimoine.

Ce n’est pas la première fois que l’UNESCO déclare un site biblique comme faisant partie de l’Autorité palestinienne. En 2018, l’organisme des Nations Unies a déclaré le Tombeau de Rachel, vénéré comme lieu de sépulture de l’épouse biblique de Jacob à Béthéléhm, et le Caveau des Patriarches à Hébron, où sont enterrés Abraham, Isaac et Jacob et leurs épouses, comme « une partie intégrante » du territoire palestinien occupé. »

Pour en savoir plus sur les raisons de cette décision, regardez Actualités CBN’ interview de Kontorovich en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

