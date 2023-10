Les Israéliens sont stupéfaits et secoués par une attaque sans précédent du Hamas

JÉRUSALEM –

Les Israéliens ont regardé par les fenêtres pour voir des scènes terrifiantes de militants armés du Hamas à l’extérieur, tentant de s’introduire par effraction dans leurs maisons et tirant sur tous ceux qu’ils voyaient. Des milliers de fêtards israéliens lors d’une rave dans le désert ont crié et ont couru pour sauver leur vie tandis que des victimes ensanglantées s’effondraient autour d’eux. Les membres des familles à la recherche de leurs proches disparus ont été secoués de les reconnaître dans des vidéos obsédantes sur les réseaux sociaux montrant des militants du Hamas prenant en otage des Israéliens terrifiés.

Israël était sous le choc samedi, alors que les scènes de violence et de chaos sans précédent qui se déroulaient dans le sud du pays étaient gravées dans les esprits. Même les habitants nerveux des communautés proches de la bande de Gaza, habitués au hurlement des sirènes d’alerte aérienne, ont décrit l’assaut terrestre de samedi – avec des combattants entrant dans leurs communautés à bord de camionnettes, de bateaux et de deltaplanes – comme un cauchemar devenu réalité.

Pour les Israéliens travaillant et vivant à proximité de Gaza, la vue des militants du Hamas errant devant leurs maisons samedi – et les informations selon lesquelles le Hamas avait fait des dizaines de civils et de soldats en captivité – ont marqué une tournure d’événements terrifiante, contrairement à tout ce que les habitants avaient connu auparavant.

« Cela a toujours été un cauchemar. Nous nous sommes dit qu’un jour, les terroristes entreraient ici », a déclaré Jehan Berman, un homme de 42 ans de la petite communauté d’Avshalom, près de Gaza. Il a fallu huit heures, a-t-il expliqué, à l’armée israélienne pour arriver dans son kibboutz et commencer à repousser les combattants du Hamas.

Berman, qui souffre de multiples blessures et handicaps infligés par les quatre dernières guerres et d’innombrables autres escarmouches entre Israël et le Hamas au fil des ans, a déclaré que les autorités israéliennes l’avaient informé que le Hamas avait kidnappé sa belle-mère de 75 ans, ainsi que plusieurs des amis dans la trentaine et leurs jeunes enfants. La dernière fois qu’il a eu des nouvelles de sa belle-mère, c’était à 10h30, a-t-il déclaré, lorsqu’elle l’a appelé, paniquée et désemparée, pour lui dire que des militants du Hamas avaient abattu son mari.

Alors que le système de défense anti-roquettes Iron Dome de l’armée israélienne a intercepté environ 90 pour cent des roquettes de Gaza se dirigeant vers des zones peuplées, rien ne protégeait les Israéliens contre les militants armés ouvrant le feu et pénétrant dans leurs maisons. Une barrière frontalière fortifiée, équipée de capteurs sophistiqués, n’a pas fait le poids face aux explosifs lourds lâchés par les militants du Hamas lorsqu’ils ont fait irruption en Israël.

Cette fois, peu d’habitants ont eu leurs habituels slogans optimistes à proposer sur la résilience et le défi israélien. Ils étaient clairement secoués et émus.

« Je me sens incroyablement violée », a déclaré Adele Raemer, 68 ans, depuis une pièce sécurisée du kibboutz sud de Nir Am, après avoir découvert que des militants palestiniens avaient brisé ses fenêtres alors qu’ils tentaient de s’introduire par effraction dans sa maison. « C’est tellement dur pour nous, je n’ai même pas les mots », a-t-elle déclaré.

La Douzième chaîne israélienne a diffusé une série d’enregistrements d’appels téléphoniques poignants de civils coincés à l’intérieur de leurs maisons alors que les militants se rapprochaient. Les appelants ont utilisé des tons feutrés pour décrire des scènes terrifiantes à leurs proches.

« Nous pouvons les entendre, ils entrent par effraction par les fenêtres et il n’y a personne ici pour nous aider », a déclaré un appelant.

Un fils a murmuré à sa mère qu’il entendait des coups de feu. Elle l’a supplié de trouver un endroit sûr où se cacher. Une autre personne a dit à son proche qu’elle n’était pas sûre de pouvoir sortir saine et sauve. « Je t’aime, je t’aime », dit-elle.

La nouvelle de l’invasion surprise, avec ses échos obsédants de la guerre du Moyen-Orient de 1973, a poussé des millions d’Israéliens à se précipiter vers les abris anti-bombes. Certains habitants des communautés durement touchées ont été évacués vers des espaces protégés plus au nord.

Les familles qui se regroupaient dans leurs sous-sols n’avaient aucune idée de ce qui se passait au-dessus d’elles, mais entendaient des sons profondément inquiétants – pas seulement les cris stridents habituels des roquettes et les détonations sourdes des explosions, ont-ils déclaré, mais aussi le fort crépitement des coups de feu indiquant que les combattants étaient au sol. , et je me rapproche.

« Nous avons trop peur pour sortir (du refuge) ne serait-ce qu’une seconde pour chercher de l’eau, de la nourriture ou aller aux toilettes parce que nous savons qu’ils se battent toujours là-bas », a déclaré Janet Cwaigenbaum, une femme de 57 ans vivant dans le sud du pays. kibboutz de Nir Yitzhak. Elle a déclaré que ses voisins avaient partagé des photos de corps gisant dans les rues et de leurs maisons saccagées par des militants, les murs couverts de graffitis rouges représentant les slogans du Hamas.

« Je vis ici depuis si longtemps que je sais quoi faire dans les 15 secondes qui suivent une alarme », a-t-elle déclaré. « Mais aujourd’hui, c’était différent. C’était le jour le plus dur de ma vie. »

Le plus grand choc de tous, ont déclaré les habitants, est venu des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant des combattants capturant des soldats et des civils israéliens. L’armée a confirmé les affirmations du Hamas selon lesquelles il avait capturé un certain nombre d’Israéliens, refusant de commenter leur nombre mais affirmant que c’était « important ».

Une vidéo floue montrait des combattants du Hamas criant après une famille israélienne, dont de jeunes enfants terrifiés au sol, retenus en otage dans leur propre salon. « Je ne te tuerai pas », pouvait-on entendre le combattant crier dans un anglais approximatif tandis que des coups de feu retentissaient.

D’autres images ont capturé des moments de terreur et de désespoir : des combattants du Hamas ont fait défiler une femme âgée à l’air désorienté dans une voiturette de golf dans une rue poussiéreuse de Gaza tandis que la foule palestinienne l’acclamait. Des civils israéliens ont été conduits à Gaza, entassés à l’arrière d’un pick-up, la tête baissée et les mains liées. Une Israélienne aux cheveux gris était prise en sandwich sur une moto entre un conducteur en gilet pare-balles et un homme avec un fusil. Un captif israélien emmailloté dans un drap comme une momie se recroquevillait parmi les militants sur une voiturette de golf.

Certains Israéliens ont découvert grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux que leurs proches avaient disparu. Ce fut le cas de Moshe Or, qui a découvert que son frère avait été capturé par le Hamas après avoir vu des images de lui conduit à Gaza aux côtés de sa petite amie en pleurs. Dans une interview accordée à la Douzième chaîne, Or a exprimé sa colère contre les autorités israéliennes, qui, selon lui, n’ont jamais contacté sa famille au sujet de l’enlèvement.

La terrible prise de conscience de l’attaque s’est produite à des moments différents pour les Israéliens.

Quelque 3 000 Israéliens participant à une rave dans le désert ont été attaqués. Des témoins ont déclaré aux médias israéliens que des militants du Hamas avaient tiré sur la foule des fêtards, qui quelques instants plus tôt buvaient, riaient et dansaient. Des vidéos montraient des Israéliens courant à travers de vastes champs et se abritant dans des vergers. La Douzième chaîne a déclaré que les corps de dizaines de fêtards avaient été retrouvés.

Dans le kibboutz de Kfar Azza, près de la frontière avec Gaza, au moins six jeunes gisaient sans vie dans des mares de sang, selon des vidéos filmées peu après le départ des militants palestiniens de la zone. Dans un abribus du sud, au moins neuf corps ensanglantés gisaient sur des civières.

Berman, un habitant d’Avshalom blessé par la guerre, a déclaré qu’il avait encore du mal à comprendre le bilan effarant de l’attaque. Tout en tendant la main à ses proches pour savoir s’ils étaient en sécurité et en essayant de distraire son fils dans l’abri anti-aérien, il a déclaré ressentir un profond chagrin – non seulement pour sa belle-mère et ses amis disparus, mais aussi pour les Israéliens et Palestiniens.

« Je suis triste parce que je sais qu’il n’y a aucun espoir », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun espoir pour nous, ni pour les enfants de Palestine ou de toute cette région. »

La rédactrice d’Associated Press, Tia Goldenberg, à Tel Aviv, en Israël, a contribué à ce rapport.