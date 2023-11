Les Israéliens se retournent contre Netanyahu au milieu d’un mois de guerre et de crise des otages à Gaza : NPR

basculer la légende Evan Vucci/AP

TEL AVIV, Israël — Noam Tibon nageait dans la mer Méditerranée le 7 octobre lorsqu’il a entendu des sirènes, suivies d’un SMS alarmant : des militants du Hamas avaient infiltré la communauté de son fils dans le sud d’Israël.

Il a dit à son fils de s’enfermer dans une pièce sécurisée. Puis Tibon, un général de division à la retraite de l’armée israélienne, a saisi son pistolet, a sauté dans sa voiture et a roulé vers le sud depuis Tel Aviv, passant des appels téléphoniques en cours de route.

“J’ai essayé le chef d’état-major, le commandant du sud et le commandant de division – je les connais tous – mais personne ne m’a répondu”, a déclaré Tibon, 62 ans, à NPR.

Lorsqu’il rencontra finalement des soldats israéliens, Tibon leur demanda de continuer vers le sud en direction de la ligne de front avec lui.

“Mais leur commandant a dit : « Non, j’ai besoin d’une autorisation, j’ai besoin d’ordres » », se souvient Tibon. « À cette époque, je savais : c’est le chaos. Personne ne donne d’ordres.”

Tibon dit qu’il n’a jamais été un homme politique. Mais il qualifie ce dont il a été témoin ce jour-là d’« effondrement colossal » de l’appareil de sécurité israélien auquel il a consacré sa carrière. Et il y a une personne qu’il blâme.

“Benjamin Netanyahu ne peut pas rester ne serait-ce qu’un jour de plus à la présidence du Premier ministre”, déclare Tibon. “C’est un échec et il doit partir.”



Une majorité d’Israéliens souhaite le départ de Netanyahu

En Israël, le chagrin et la colère sont vifs après que les militants du Hamas ont fait irruption dans certaines parties du pays le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes, selon le ministère israélien des Affaires étrangères, et en kidnappant plus de 240. En réponse, l’armée israélienne a libéré plus de 240 personnes. un mois d’attaques violentes et un siège total sur la bande de Gaza, qui est dirigé par le Hamas. L’offensive israélienne a fait plus de 11 000 morts palestiniens à Gaza, selon le ministère de la Santé.

Mais un nombre croissant d’Israéliens accusent leur propre Premier ministre d’être responsable des failles de sécurité qui pourraient avoir rendu le pays plus vulnérable.

UN Sondage du 3 novembre a révélé que 76 % des Israéliens souhaitent la démission de Netanyahu. Le 7 novembre, un grand journal pro-Netanyahu a inversé sa position et j’ai couru un éditorial appelant à son éviction après la guerre. Sondages effectués le mois dernier montrer Netanyahu perdrait si les élections avaient lieu maintenant.

Au pouvoir depuis la majeure partie des 16 dernières années, Netanyahu s’est longtemps présenté comme un dur en matière de sécurité. Mais les critiques disent qu’il s’est éloigné de cette orientation et a joué avec.

L’année dernière, il a invité les partis religieux d’extrême droite à gouverner avec lui. Ensemble, ils ont colonies juives élargies en Cisjordanie, s’aliénant l’Autorité palestinienne modérée, qui gouverne ce territoire. Pendant ce temps, Netanyahu était accusé de renforcer le régime plus dur du Hamas dans la bande de Gazadans une démarche risquée visant à creuser un fossé entre les dirigeants palestiniens dans les deux territoires non contigus.

Et lorsque Netanyahu a lancé plus tôt cette année une réforme controversée du système judiciaire du pays, affaiblissant les tribunaux et s’accordant davantage de contrôle sur ceux-ci, cela a divisé les Israéliens et provoqué des manifestations massives dans la rue.

Pour Tibon, tout cela n’était qu’une diversion par rapport à la politique d’Israël. propre sécurité. Depuis le 7 octobre, les divisions parmi les Israéliens au sujet de la politique de Netanyahu ont cédé la place à une plus grande unité – contre le Premier ministre.

Les responsables de Netanyahu en assument la responsabilité

Le 2 novembre, un responsable municipal du parti Likoud de Netanyahu, dans le sud du pays, où ont eu lieu les attaques du Hamas, a démissionné du parti à la télévision en direct.

“Je rejette la faute sur le gouvernement israélien. J’appelle ici tous mes amis, membres du Comité central du Likoud, à prendre une mesure similaire, face à cet échec incroyable”, a déclaré Tamir Idan, chef du conseil régional de Sdot Negev. , brandissant sa lettre de démission.

Le ministre israélien de la Défense, le chef d’état-major militaire et le chef de l’agence de renseignement intérieur du pays, le Shin Bet, ont tous ont dit qu’ils acceptaient personnellement la responsabilité pour les manquements à la sécurité.

Netanyahu admet que des erreurs ont été commises. Il a déclaré à ABC News lundi : “La responsabilité d’un gouvernement est de protéger le peuple et il est clair que cette responsabilité n’a pas été respectée.”

Mais dans une publication sur les réseaux sociaux maintenant suppriméeil a reproché aux responsables de la défense et du renseignement de lui avoir donné des évaluations erronées.

Le Premier ministre affirme qu’une enquête sera menée – et qu’il sera heureux de répondre lui-même aux questions – mais seulement après la fin de la guerre. Lors des conférences de presse, on lui a néanmoins demandé à plusieurs reprises s’il envisageait de démissionner.

“La seule chose que j’ai l’intention de faire démissionner, c’est le Hamas”, Netanyahu a déclaré le 30 octobre lors d’un rassemblement de journalistes étrangers. “Nous allons les jeter dans les poubelles de l’Histoire.”

Les familles d’otages se joignent aux manifestations de rue

L’un des slogans des manifestations du début de l’année contre les réformes judiciaires de Netanyahu : «Lech ha bayta“, signifiant “Sortez” en hébreu — a été réutilisé lors de nouvelles manifestations ces derniers jours. Les manifestants se sont rassemblés en dehors de la législature israélienne et à la résidence de Netanyahu à Jérusalem.

Les partisans de Netanyahu affirment qu’il s’agit des mêmes critiques de gauche qui ont mené les précédents rassemblements contre les réformes judiciaires du Premier ministre. Et ils affirment que les attaques du Hamas du 7 octobre n’étaient pas la faute du Premier ministre.

Mais les dernières protestations ont été renforcées par participation de certaines familles des plus de 240 otages détenu par le Hamas à Gaza.

Lors d’un récent rassemblement à Tel Aviv, Tsipi Haitovsky, la voisine d’une famille comptant plusieurs membres parmi les otages, a déclaré à NPR qu’elle souhaitait que Netanyahu démissionne immédiatement.

Mais elle affirme que les familles des otages sont divisées. En privé, ils critiquent Netanyahu, dit Haitovsky. Mais nombreux sont ceux qui hésitent à élever la voix. Même certains des critiques les plus féroces de Netanyahu affirment que la guerre n’est pas le moment des récriminations politiques.

“Il existe une sorte de croyance selon laquelle, en pleine guerre, on ne peut pas changer les dirigeants”, dit Haitovsky.



Le biographe de Netanyahu affirme que son éviction n’est pas une question de savoir si, mais quand

Netanyahou est Misant sur le fait que les Israéliens ne veulent pas changer de dirigeants pendant une guerre, dit Mazal Mualem, analyste politique israélien et auteur d’une biographie intitulée Déchiffrer le code Netanyahu.

Mualem dit que Netanyahu est pragmatique – réaliste. Il pense qu’il a une fenêtre d’opportunité pour sauver son héritage pendant que la guerre est en cours, dit-elle. Parce qu’il sait que son poste de Premier ministre ne survivra probablement pas au-delà de cette période.

Mais Netanyahu est aussi un combattant. “Et plus il se sent diabolisé, plus il se bat”, dit Mualem.

Tibon, le vétéran de l’armée qui a couru vers le sud le 7 octobre, a pris en main la sécurité ce jour-là. Il a déclaré à NPR qu’il avait croisé des cadavres et des voitures incendiées le long de la route. À un moment donné, un jeune couple est sorti des buissons, après avoir échappé à une attaque du Hamas lors d’une rave party dans le désert. Il les a emmenés. Dans une autre, Tibon dit qu’il a lui-même engagé des militants dans une fusillade. Il s’est frayé un chemin jusqu’à la maison de son fils, dans un kibboutz près de la frontière avec Gaza.

“Quand je suis arrivé, j’ai frappé à la fenêtre et j’ai dit : “Papa est là”. Et ma petite-fille de 3 ans et demi m’a dit : “Grand-père est venu !””, se souvient Tibon. “Et tu sais, ça a été le plus grand moment de ma vie.”

Enfermée dans leur sous-sol, sa famille a survécu aux attaques du Hamas ce jour-là. Mais Tibon affirme qu’un changement immédiat de la direction israélienne est le seul moyen de garantir qu’aucune autre famille ne subisse ce qu’il a vécu.

Les reporters de NPR Jaclyn Diaz et Samantha Balaban, ainsi que la productrice indépendante Eve Guterman, ont toutes contribué à cette histoire depuis Tel Aviv.