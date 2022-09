Les Israéliens se retirent sur de nouvelles règles pour les relations amoureuses en Cisjordanie

La dernière version des directives, publiée dimanche soir sous la forme d’un document de 90 pages après la condamnation publique et privée des diplomates et des organisations internationales, a supprimé l’obligation pour les détenteurs de passeports étrangers de déclarer aux autorités militaires israéliennes leurs relations amoureuses avec des Palestiniens. Il supprime également un quota académique autorisant seulement 100 professeurs étrangers et 150 étudiants sur le territoire contesté.

Il a laissé tomber une question dans l’itération précédente qui demandait aux candidats de déclarer s’ils détenaient ou s’attendaient à hériter de terres en Cisjordanie, ce qui avait semé la panique parmi de nombreux Palestiniens américains qui pensaient que cela signalait des changements dans les réglementations sur la propriété foncière. Il a également ajouté une clause permettant aux médecins et aux enseignants d’obtenir des visas de longue durée et aux conjoints étrangers de travailler ou de faire du bénévolat.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a déclaré que depuis février, lui, l’ambassade des États-Unis à Jérusalem et le bureau des affaires palestiniennes des États-Unis ont été “agressivement engagés avec le gouvernement d’Israël sur ces projets de règles – et nous continuerons à le faire”. dans les 45 jours précédant la mise en œuvre et pendant la période pilote de deux ans.

Il s’est dit « préoccupé » par le « rôle de l’armée israélienne dans la détermination de la qualification des personnes invitées par les institutions universitaires palestiniennes à entrer en Cisjordanie, et l’impact négatif potentiel sur l’unité familiale ». Il a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Israël applique “l’égalité de traitement à tous les citoyens américains et autres ressortissants étrangers voyageant en Cisjordanie”.

“Si je venais de tomber amoureuse d’un juif israélien, rien de tout cela ne serait un problème”, a plaisanté une Américaine mariée à un Palestinien et leader du secteur technologique à Ramallah, la capitale palestinienne de facto. Elle a parlé sous le couvert de l’anonymat par souci pour son statut de visa, qui a été menacé depuis qu’elle a déménagé avec son mari et ses enfants en Cisjordanie il y a 12 ans.

Elle a déclaré que les politiques israéliennes restreignant les mouvements des Palestiniens, qui existent depuis des années dans la pratique sinon dans la loi, ont effectivement isolé la société palestinienne des économistes, des universitaires, des investisseurs et des dirigeants de la société civile qui, selon les experts, pourraient aider à creuser la société palestinienne depuis des décennies. vieille stagnation économique et politique. Sur le plan personnel, a-t-elle déclaré, les règles ont laissé des milliers de conjoints américains et étrangers dans des états perpétuels d’anxiété et d’incertitude. Le stress a déclenché sa propre maladie chronique, dit-elle.