Les Israéliens se rendent aux urnes pour la 5e élection nationale depuis 2019

Pour la cinquième fois depuis 2019, les Israéliens votaient aux élections nationales mardi, espérant sortir de l’impasse politique qui paralysait le pays depuis 3 ans et demi.

Bien que le coût de la vie augmente, que les tensions israélo-palestiniennes débordent et que l’Iran reste une menace centrale, le principal enjeu du vote est une fois de plus l’ancien dirigeant Benjamin Netanyahu et son aptitude à servir au milieu d’accusations de corruption. Son principal rival est celui qui l’a évincé l’an dernier, le Premier ministre centriste par intérim Yair Lapid.

“Ces élections sont (un choix) entre l’avenir et le passé. Alors sortez et votez aujourd’hui pour l’avenir de nos enfants, pour l’avenir de notre pays”, a déclaré Lapid après avoir voté dans le quartier huppé de Tel-Aviv où il vit.

Les sondages ont prédit un résultat similaire : l’impasse. Mais un nouvel acteur puissant menace de faire bouger les choses. Itamar Ben-Gvir, un politicien d’extrême droite de premier plan, a récemment fait un bond dans les sondages d’opinion et cherchera une ligne plus dure contre les Palestiniens s’il aide à propulser Netanyahu vers la victoire.

Après avoir voté dans l’implantation de Cisjordanie où il vit, Ben-Gvir a promis qu’un vote pour son parti entraînerait la formation d’un “gouvernement entièrement de droite” avec Netanyahu comme Premier ministre.

Une Israélienne a voté mardi dans un bureau de vote de Kiryat Arba, une colonie juive d’Hébron en Cisjordanie occupée par Israël. (Ronen Zvulun/Reuters)

Avec d’anciens alliés et protégés refusant de siéger sous ses ordres pendant son procès, Netanyahu, qui devait voter plus tard mardi, n’a pas été en mesure de former un gouvernement majoritaire viable à la Knesset, ou parlement, qui compte 120 sièges. Ses adversaires, une constellation de partis idéologiquement diversifiés, sont également paralysés pour concocter les 61 sièges nécessaires pour gouverner.

Cette impasse a plongé Israël dans une crise politique sans précédent qui a érodé la confiance des Israéliens dans leur démocratie, ses institutions et leurs dirigeants politiques.

“Les gens sont fatigués de l’instabilité, du fait que le gouvernement ne livre pas la marchandise”, a déclaré Yohanan Plesner, un ancien législateur qui dirige maintenant l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion de Jérusalem.

Porté par l’adoration presque sectaire de ses partisans, Netanyahu, 73 ans, a rejeté les appels à la démission de ses opposants, qui disent qu’une personne jugée pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin ne peut pas gouverner. Netanyahu nie tout acte répréhensible, mais des détails embarrassants de son procès en cours font à plusieurs reprises la une des journaux.

La formation de coalitions est nécessaire pour gouverner

Dans la politique fragmentée d’Israël, aucun parti n’a jamais remporté de majorité parlementaire, et la formation d’une coalition est nécessaire pour gouverner. Le chemin le plus probable de Netanyahu vers le poste de Premier ministre nécessite une alliance avec des ultra-nationalistes extrémistes et des partis religieux ultra-orthodoxes.

Ces partis exigeraient des portefeuilles clés dans un gouvernement Netanyahu, et certains ont promis de promulguer des réformes qui pourraient faire disparaître les problèmes juridiques de Netanyahu.

Le parti ultranationaliste du sionisme religieux, dont le candidat provocateur Ben-Gvir veut expulser les législateurs arabes et est un disciple d’un rabbin raciste assassiné en 1990, a promis de soutenir une législation qui modifierait le code juridique, affaiblirait le système judiciaire et pourrait aider Netanyahu échappe à une condamnation.

Ben-Gvir, promettant une ligne plus dure contre les assaillants palestiniens, a annoncé cette semaine qu’il briguerait le poste ministériel supervisant les forces de police.

Les critiques ont tiré la sonnette d’alarme sur ce qu’ils considèrent comme une menace destructrice pour la démocratie israélienne.

Le législateur israélien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir s’exprime lors d’une conférence de presse dimanche. (Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

“Si Netanyahu triomphe”, a écrit la chroniqueuse Sima Kadmon dans le quotidien Yediot Ahronot, “ce seront les derniers jours de l’Etat d’Israël tel que nous le connaissons depuis 75 ans”.

Le parti Likud de Netanyahu a tenté d’apaiser les inquiétudes, affirmant que toute modification du code juridique ne s’appliquerait pas au cas de Netanyahu et que les éléments extrémistes de sa coalition potentielle seraient maîtrisés.

Course trop serrée pour prévoir

Netanyahu, actuellement chef de l’opposition, se décrit comme l’homme d’État accompli et le seul dirigeant capable de diriger le pays à travers ses innombrables défis. Les sondages disent que la course est trop proche pour être prédite.

Après 12 ans au pouvoir, Netanyahu a été évincé l’année dernière par la coalition diversifiée forgée par Lapid, le principal challenger de Netanyahu. La coalition, composée de nationalistes qui s’opposent à un État palestinien, de partis pacifistes qui cherchent un accord de paix, ainsi que, pour la première fois dans l’histoire du pays, d’un petit parti islamiste arabe, unis par leur dégoût pour Netanyahu mais s’est effondré ce printemps à cause de luttes intestines.

Le centriste Lapid, ancien auteur et diffuseur devenu premier ministre dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir, s’est présenté comme un changement honnête et sans scandale par rapport au polarisant Netanyahu.

Au cours de son court mandat en tant que chef intérimaire, Lapid a accueilli le président Joe Biden lors d’une visite réussie en Israël, a dirigé le pays dans une brève opération militaire contre les militants de Gaza et a signé un accord diplomatique avec le Liban fixant une frontière maritime entre les nations ennemies.

Pourtant, les chances de Lapid de revenir à la direction sont fragiles. Il compte sur les électeurs de la minorité palestinienne d’Israël, qui représentent un cinquième de la population. Leur taux de participation devrait atteindre des niveaux historiquement bas, mais s’ils viennent voter de manière inattendue, cela pourrait réduire les effectifs du camp Netanyahu.

Après le dépouillement des votes, les partis ont près de trois mois pour former un gouvernement. S’ils ne le peuvent pas, Israël se dirige vers sa sixième élection.