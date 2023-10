Les Israéliens se préparent à une guerre plus profonde dans un contexte de crise de confiance dans le gouvernement

PRÈS DES FRONTIÈRES D’ISRAËL AVEC GAZA ET LE LIBAN — Le neuvième jour après que le Hamas ait envahi plus de 20 communautés pastorales et bases militaires israéliennes, tuant plus de 1 300 personnes et ramenant 150 otages à Gaza, Israël était un pays à bout de souffle.

Les Israéliens se préparaient avec une détermination farouche à se lancer dans ce qu’ils considèrent généralement comme une guerre sans choix après l’attaque du 7 octobre – le jour le plus meurtrier pour les Juifs dans les 75 ans d’histoire d’Israël et, selon les responsables, depuis l’Holocauste. Ils attendaient une invasion terrestre imminente dans l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas, alors même que les tensions s’intensifiaient à la frontière nord avec le Liban, menaçant d’un conflit long et dévastateur sur plusieurs fronts.

Tout cela se produit dans un contexte d’effondrement total de la confiance entre les citoyens et l’État d’Israël, et d’effondrement de tout ce en quoi les Israéliens croyaient et sur quoi ils comptaient. Les premières évaluations font état d’un échec des services de renseignement israéliens avant l’attaque surprise, de l’échec d’une barrière frontalière sophistiquée, de la lenteur de la réponse militaire initiale et d’un gouvernement qui semble s’être occupé de mauvaises choses et apparaît désormais largement absent et dysfonctionnel.

« Nous nous sommes réveillés avec une terrible sobriété quant aux mains entre les mains desquelles nous remettons notre destin », a déclaré Dorit Rabinyan, une auteure de Tel Aviv, en Israël. « Tout le temps, vous vous disiez : ‘Je paie la moitié de ce que je gagne en impôts, mais c’est pour la sécurité, la sécurité nationale, au moins ça.’ »

« Nous pensions avoir la supériorité militaire, mais on a le sentiment que quelqu’un là-haut a oublié pourquoi il est là », a-t-elle ajouté, faisant référence au Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Après des mois de troubles politiques et sociaux provoqués par les projets de division du gouvernement ultranationaliste de Netanyahu visant à restreindre le système judiciaire et à saper la démocratie libérale du pays, les Israéliens, choqués et en deuil, se sont rassemblés pour mener la bataille et se sont portés volontaires sur le front intérieur dans l’espoir d’éliminer la menace du Hamas. à leur porte et en ressortent plus forts.

Mais dimanche, début de la semaine de travail, les rues des principales villes israéliennes étaient d’un calme inquiétant. Les supermarchés de Jérusalem étaient à court d’eau en bouteille. Certains des derniers 30 000 habitants de Sderot fuyaient la ville qui souffrait depuis longtemps et qui se trouve à 3 km de la frontière avec Gaza.

Dans un pays de 9 millions d’habitants, où la plupart des Juifs servent dans l’armée, tout le monde semble connaître quelqu’un qui a été impliqué dans le massacre du Hamas ou qui se trouve désormais en première ligne. « Vos mains tremblent à chaque fois que vous répondez au téléphone », a déclaré Rabinyan, par crainte de mauvaises nouvelles.

Le haut commandement militaire a présenté ses excuses pour avoir échoué dans sa mission. Aux côtés de ce qu’on appelle l’Armée populaire des conscrits, l’armée a mobilisé 360 000 réservistes, dont certains ont continué à se porter volontaires jusqu’à la cinquantaine.

Il y a quelques mois, au plus fort des manifestations antigouvernementales contre la réforme judiciaire, des milliers de réservistes menaçaient de démissionner, et de nombreux Israéliens désabusés envisageaient de quitter le pays. Aujourd’hui, les quelques avions qui atterrissent encore en Israël au cours de la semaine dernière sont remplis de milliers de soldats de réserve qui reviennent au travail.

La fureur du public contre le gouvernement a été aggravée par le refus de Netanyahu jusqu’à présent d’accepter ouvertement toute responsabilité dans la catastrophe du 7 octobre. Il a fait de brèves déclarations télévisées mais n’a pas répondu aux questions des journalistes. Dimanche, il a rencontré pour la première fois les familles des otages.

De nombreux Israéliens affirment qu’ils n’ont pas perdu espoir, qu’ils ont confiance en eux-mêmes, en leur armée et en la résilience dont ils ont fait preuve dans les moments difficiles du passé.

« Les Israéliens sont construits pour fonctionner sous pression, même si nous n’avons jamais connu une situation comme celle-ci », a déclaré Tzadok Isuk, 74 ans, directeur d’un supermarché à Jérusalem où les gens achètent en panique ces derniers jours. Certaines étagères étaient vides car de nombreux chauffeurs-livreurs ont été enrôlés dans le service militaire.

Isuk, qui a un fils dans les forces de sécurité et deux neveux le long de la frontière avec Gaza, a déclaré qu’il avait combattu dans toutes les guerres du pays depuis 1967 mais qu’il pouvait difficilement comprendre ce qui s’était passé. « Cela n’a aucun sens », a-t-il déclaré tandis qu’une liste de lecture de chansons folkloriques israéliennes lugubres était diffusée doucement en arrière-plan.

Dans tout le pays, l’atmosphère est sombre alors que les funérailles se succèdent. Le Hamas, le groupe qui contrôle la bande de Gaza, a continué à tirer des roquettes profondément en Israël et l’armée a riposté, pilonnant Gaza avec des frappes aériennes punitives. Le Hezbollah, l’organisation chiite libanaise, a également maintenu une série de provocations constantes dans le nord.

Au crépuscule un jour de la semaine dernière, un silence fantomatique s’était abattu sur le centre de Nahariya, une ville balnéaire habituellement animée en Israël, près de la frontière avec le Liban. La plupart des habitants des villages de la région étaient partis vers des régions plus sûres du pays.

Et dans les zones pastorales le long de la frontière avec Gaza, des rangées de chars et de véhicules blindés étaient alignés ce week-end dans des champs poussiéreux parmi les cultures de coton et les vergers. Les soldats sur place ont déclaré que la mission était claire.

« Pour restaurer l’honneur d’Israël », a déclaré Shai Levy, 37 ans, chauffeur de char qui, dans la vie civile, est rabbin et enseignant dans un séminaire. « Les citoyens comptent sur nous pour vaincre le Hamas et éliminer une fois pour toutes la menace de Gaza », a-t-il déclaré, alors qu’il était stationné dans un camp de fortune à l’extérieur de la porte de Beeri, l’un des villages les plus touchés, où plus de 100 personnes ont été tuées.

« Nous nous sommes entraînés pendant des années pour cela », a-t-il déclaré.

À Sderot, des volontaires sont arrivés pour emmener les résidents vers des hôtels situés dans d’autres régions du pays avant même que les autorités ne commencent une évacuation officiellement autorisée.

Igor Fainstein, 44 ans, ingénieur, tentait de persuader ses parents de partir samedi. Un impact de balle se trouvait à l’entrée de son appartement au rez-de-chaussée, en face d’un arrêt de bus où des hommes armés du Hamas avaient tué au moins sept civils alors qu’ils se rendaient à une excursion d’une journée à la mer Morte.

« Nous continuerons à vivre », a déclaré Fainstein, avant de se mettre à l’abri alors que deux roquettes en provenance de Gaza jaillissaient sans avertissement, suivies de deux fortes explosions.

Après les premiers jours de chaos et de brouillard, l’horreur de ce qui s’est passé s’est révélée avec des détails de plus en plus horribles au cours de la semaine dernière, prolongeant le choc et aggravant le traumatisme.

La Une du Yediot Ahronot, un quotidien populaire, était remplie dimanche de photographies de 26 enfants retenus en otage à Gaza, le plus âgé de 17 ans et le plus jeune de 9 mois. Les autres médias d’information regorgent de témoignages d’atrocités et d’histoires de bravoure.

Le colonel Golan Vach, commandant de l’unité nationale de recherche et de sauvetage arrivé à Beeri dans l’après-midi du 7 octobre, a déclaré qu’il avait trouvé des personnes âgées avec la tête fracassée et le corps d’une mère touchée par une balle dans le dos. elle a essayé de protéger son bébé. Il a déclaré que la tête du bébé avait été séparée du torse des restes brûlés.

Dans les squelettes tordus de deux jeeps militaires incendiées, a expliqué Vach, des soldats qui ont combattu les terroristes du Hamas ont été retrouvés morts, les chargeurs de leurs fusils vides.

Il y a actuellement peu d’empathie parmi les Juifs israéliens pour la crise humanitaire qui se déroule à Gaza, où plus de 2 600 personnes ont été tuées, selon les responsables palestiniens de la santé.

Rabinyan est l’auteur du roman « All the Rivers » de 2014, une histoire d’amour entre une Israélienne et un artiste palestinien basée sur sa véritable histoire d’amour, et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations de gauche s’opposant à l’occupation de la Cisjordanie par Israël. . Mais elle a déclaré qu’elle n’avait pas de place dans son cœur pour les souffrances des civils palestiniens.

Elle se déplaçait entre les hôpitaux et les hôtels abritant des survivants des attaques du Hamas, lisant des histoires aux enfants. «Je sais que ce n’est pas noble de ma part», dit-elle. « Je sais qu’il y a de la souffrance de l’autre côté, mais l’autre côté a pris des otages et les a massacrés si violemment, avec tant de passion, que ma compassion est en quelque sorte paralysée. »

Pour de nombreux Israéliens, le moment est venu de se battre – et les comptes avec les responsables de la débâcle viendront plus tard.

Nahum Barnea, un éminent commentateur israélien, a écrit dans l’édition du week-end du Yediot Ahronot : « Nous pleurons ceux qui ont été assassinés, mais la perte ne s’arrête pas là : c’est l’État que nous avons perdu. »

On ne sait pas comment cela va se terminer. Mais le sentiment fort est que l’Israël d’après le 7 octobre ne sera plus le même qu’avant.