Les Israéliens se préparent à l’embouteillage de la décennie.

JÉRUSALEM – De nombreuses artères principales de Jérusalem sont ornées de drapeaux américains en l’honneur de la visite du président Biden, mais ce n’est pas tout. Tous les quelques mètres, des avis avertissent le public de la fermeture sporadique des routes pendant les trois jours de la visite.

Avec les écoles en vacances d’été et le retour du tourisme après deux ans de mesures contre les coronavirus qui ont incité Israël à fermer ses frontières aux étrangers, Jérusalem se prépare à des jours de paralysie urbaine et les Israéliens anticipent le grondement du trafic national de la décennie.

La police israélienne a déclaré que 16 000 officiers et volontaires seraient impliqués dans la sécurisation des routes et du convoi présidentiel, et dans la direction de la circulation. La police a décrit les arrangements – nommés “Blue Shield 3” – comme une “opération nationale complexe” se concentrant principalement sur l’aéroport international Ben Gourion, Jérusalem et les principales routes menant à la ville.