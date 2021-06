Les Israéliens se demandent quand ou si Netanyahu quittera la résidence officielle

Contrairement à Washington, il n’y a pas de délai fixe avant lequel un Premier ministre israélien sortant doit déménager et remettre la maison au vainqueur et cela peut souvent prendre des semaines, même si ce n’est pas comme si la famille Netanyahu n’avait nulle part où aller. Parmi leurs résidences privées se trouve une maison dans la ville balnéaire de Césarée.

Suscitant l’indignation du public, Mme Haley a publié sur Twitter une photo de sa rencontre avec M. Netanyahu lundi et a écrit : « Le temps passé avec le Premier ministre @netanyahu est toujours inestimable. Ses contributions à la sécurité et à la prospérité d’Israël sont historiques. Nous n’avons pas de ses dernières nouvelles.

Résident de Ra’anana, une ville de banlieue prospère du centre d’Israël, il a quatre enfants dans les écoles de la région et a fait savoir qu’au moins dans un premier temps, il utiliserait la résidence officielle à des fins principalement cérémonielles et peut-être pour les week-ends en famille.

L’avocat, Gonen Ben Izhak, a soutenu que la rencontre avec Mme Haley dans la maison « a sapé le Premier ministre élu et a causé un préjudice réel aux symboles du gouvernement et de la démocratie », ainsi que la campagne de M. Netanyahu pour délégitimer la coalition de M. Bennett.

La référence de Mme Haley au « Premier ministre » Netanyahu a également suscité l’opprobre. L’explication la plus indulgente, certains critiques mentionné, était qu’elle avait utilisé le terme de la manière honorifique que les anciens présidents américains sont encore appelés président.

« La sémantique compte » a écrit Amir Haskel, un autre militant anti-Netanyahu vétéran, sur Twitter. « À partir d’aujourd’hui, dites : Député Benjamin Netanyahu, président de l’opposition (ancien Premier ministre). »

Le bureau du Premier ministre n’a pas répondu aux questions sur la légalité d’un ancien Premier ministre hébergeant des dignitaires étrangers dans la résidence officielle, sur les dates de déménagement possibles ou sur les informations selon lesquelles le conseiller juridique du bureau aurait recommandé à l’État de cesser de couvrir les dépenses de la famille Netanyahu à la résidence, y compris la nourriture et la lessive, à partir de dimanche soir, lorsque M. Bennett a prêté serment.

Une personne proche de la famille Netanyahu a déclaré cette semaine que la question de savoir quand ils quitteraient la résidence officielle n’avait pas encore été discutée et qu’il n’y avait jamais eu de question sur la légalité du fait que M. Netanyahu continuait d’y organiser des réunions. Le ministère de la Justice a déclaré que les demandes de renseignements devraient être adressées au bureau du Premier ministre.

Les Netanyahu ont vécu sans interruption dans la résidence depuis que M. Netanyahu a été élu il y a 12 ans, en 2009. Il a exercé un mandat antérieur de trois ans, de 1996 à 1999.

Cette fois, il a fallu six semaines à la famille pour quitter la résidence. Cette décision a été marquée par un scandale lorsque la police, au cours d’une autre enquête, a fouillé l’appartement, les locaux de stockage et les bureaux de Netanyahu et a saisi des boîtes de cadeaux de valeur qu’elle soupçonnait appartenir à l’État et non à l’ancien Premier ministre.