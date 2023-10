Les Israéliens saluent la visite de Biden alors que les alliés arabes reculent

Le plus haut diplomate de Biden, Antony Blinken, a passé la semaine dernière à faire la navette frénétiquement entre sept pays dans l’espoir de forger une position plus unifiée sur la guerre à Gaza.

Ce qui est en jeu, ce sont des questions urgentes liées à la guerre entre Israël et Gaza qui nécessitent la coopération des alliés, notamment la coordination du passage en toute sécurité des citoyens américains hors de Gaza ; sécuriser un couloir d’aide humanitaire pour les Palestiniens assiégés ; libérer les otages américains du Hamas ; et empêcher l’Iran ou le Hezbollah d’ouvrir un deuxième front contre Israël.

L’explosion de l’hôpital a « fait dérailler une opportunité indispensable de faire des progrès significatifs sur la solution à court terme à la crise de Gaza », a déclaré Suzanne Maloney, directrice de la politique étrangère à la Brookings Institution. « Et en enflammant l’opinion dans le monde arabe, cela a accru les risques d’escalade et d’un conflit beaucoup plus dangereux et prolongé dans la région. »