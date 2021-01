JERUSALEM (AP) – Des milliers d’Israéliens ont renouvelé samedi les manifestations hebdomadaires contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, appelant le dirigeant de longue date à démissionner pour des accusations de corruption contre lui et sa mauvaise gestion présumée de la crise des coronavirus.

Les manifestants tenaient des pancartes indiquant «Allez» et «Bibi, laissez mon peuple partir», faisant référence à Netanyahu par son surnom.

La manifestation sur une place de Jérusalem près de la résidence officielle de Netanyahu survient alors qu’Israël est au milieu de son troisième verrouillage national, qui a été récemment resserré pour fermer les écoles, et alors que le pays avance avec une campagne de vaccination de premier plan au monde. Le procès de Netanyahu devait reprendre cette semaine, mais a été reporté indéfiniment en raison des restrictions plus strictes.

Netanyahu a été mis en examen pour des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance liées à trois enquêtes de longue date. Il a nié tout acte répréhensible et dit être victime d’une «chasse aux sorcières» par les médias hostiles, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires. Les manifestants soutiennent que Netanyahu ne peut pas correctement diriger le pays sous l’inculpation.

Israël a récemment connu une augmentation du nombre de cas malgré le lancement de l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde. Le pays a administré la première des deux doses de vaccin à près de 20% de sa population, et Netanyahu a déclaré jeudi qu’Israël avait obtenu suffisamment de vaccins pour inoculer toute la population adulte d’ici la fin du mois de mars.

Netanyahu a placé la campagne de vaccination au centre de sa campagne de réélection le même mois. Le 23 mars, Israël tiendra son quatrième vote national en moins de deux ans. Dans l’intervalle, il a appelé les Israéliens à faire «un dernier gros effort» pour arrêter la transmission en adhérant aux restrictions renforcées.