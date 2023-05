Les Israéliens protestent contre les plans du gouvernement d’affaiblir la Cour suprême dans le cadre des pourparlers de compromis

TEL AVIV (AP) – Des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi contre les projets controversés de leur gouvernement radical de réformer le système judiciaire, la campagne de protestation ne montrant aucun signe de ralentissement près de cinq mois plus tard.

La principale manifestation a eu lieu à Tel-Aviv, le centre économique d’Israël sur la Méditerranée, avec d’autres rassemblements plus petits à travers le pays. Samedi dernier, les organisateurs de la manifestation populaire ont annulé la manifestation hebdomadaire en raison de problèmes de sécurité alors qu’Israël échangeait des tirs avec des militants dans la bande de Gaza.

Les manifestants veulent que les plans proposés par le gouvernement le plus radical de l’histoire d’Israël soient abandonnés plutôt que retardés, comme l’a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahu en mars.

Plus tôt cette semaine, le président israélien a accueilli des représentants du gouvernement et des partis d’opposition pour des discussions sur les changements juridiques alors que les partis tentaient de parvenir à un compromis.

Les plans ont plongé Israël dans l’une de ses pires crises intérieures, déchirant des fractures sociétales de longue date et en créant de nouvelles. Alors que le gel de la législation a quelque peu apaisé les tensions, les alliés de Netanyahu le poussent à aller de l’avant dans la refonte.

Les partisans du plan, qui affaiblirait la Cour suprême et limiteraient le contrôle judiciaire sur la législation et les décisions gouvernementales, disent qu’il est nécessaire de freiner ce qu’ils disent être un tribunal interventionniste et de redonner le pouvoir aux législateurs élus.

Les opposants disent que cela bouleverserait le délicat système de freins et contrepoids d’Israël et mettrait en péril ses fondamentaux démocratiques.

Netanyahu, qui est jugé pour corruption, a fait face à un déluge de critiques sur le plan légal de la part d’un large pan de la société israélienne, y compris des chefs d’entreprise, du secteur technologique en plein essor et des réservistes militaires, qui ont menacé de ne pas se présenter au travail si le plan était approuvé

The Associated Press