Les Israéliens poursuivent leurs manifestations contre le nouveau gouvernement

TEL AVIV, Israël – Des dizaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv samedi soir pour protester contre les projets du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de refondre le système judiciaire, des mesures qui, selon les opposants, mettent en péril les fondamentaux démocratiques du pays. Les médias israéliens, citant la police, ont déclaré qu’environ 100 000 personnes manifestaient.

La manifestation a suivi une autre manifestation la semaine dernière qui a également attiré des dizaines de milliers de personnes lors d’un premier défi à Netanyahu et à ses gouvernement ultranationaliste et ultra-orthodoxe — le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Le gouvernement affirme qu’un déséquilibre des pouvoirs a donné aux juges et aux conseillers juridiques du gouvernement trop d’emprise sur l’élaboration des lois et la gouvernance. Netanyahu s’est engagé à poursuivre les changements malgré l’opposition.

Les manifestants ont rempli les rues centrales de la métropole balnéaire, brandissant des drapeaux israéliens et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « La Cour suprême » et « Israël, nous avons un problème ».

« Toutes les générations sont concernées. Ce n’est pas une blague », a déclaré Lior Student, un manifestant. “C’est une redéfinition complète de la démocratie.”

D’autres manifestations ont eu lieu dans les villes de Jérusalem, Haïfa et Beer Sheva.

En plus des manifestations, la pression s’est accrue sur le gouvernement de Netanyahu après que le procureur général du pays a demandé à Netanyahu de licencier un allié clé du Cabinet à la suite d’une décision de la Cour suprême qui l’a disqualifié d’occuper un poste gouvernemental en raison d’une condamnation pour délits fiscaux.

Alors que Netanyahu était censé tenir compte de la décision du tribunal, cela n’a fait qu’approfondir le fossé dans le pays concernant le système judiciaire et le pouvoir des tribunaux.

Plus tôt cette semaine, Netanyahu, qui est jugé pour corruption, a promis de poursuivre les plans de refonte judiciaire malgré les protestations. Les opposants disent que les changements pourraient aider Netanyahu à échapper à une condamnation dans son procès pour corruption, ou à faire disparaître complètement l’affaire judiciaire.