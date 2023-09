Les Israéliens pourront voyager aux Etats-Unis sans visa à partir du 30 novembre

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle autoriserait les voyageurs israéliens à venir aux États-Unis sans visa, un statut convoité qui a été accordé en échange de l’abandon par le gouvernement israélien des restrictions de voyage de longue date imposées aux Américains palestiniens et aux autres Américains d’origine arabe et musulmane. .

L’administration Biden avait cherché à mettre fin à ce traitement et considérait également un accord sur les visas comme un test pour un effort beaucoup plus important visant à négocier un accord entre l’Arabie saoudite et Israël qui pourrait constituer un moment historique dans la géopolitique du Moyen-Orient. En juillet, Israël a accepté d’ouvrir l’aéroport Ben Gourion à tous les Américains, quelle que soit leur origine, dans le but de prouver son engagement à respecter ses engagements.