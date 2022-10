Les Israéliens palestiniens sont en colère et désabusés à l’approche des élections

Commentez cette histoire Commentaire

LOD, Israël – Lors des dernières élections en Israël, il y a tout juste un an et demi, Anwar Sawalhi a voté pour le parti islamiste arabe Raam. Son chef, Mansour Abbas, a ensuite fait un pari sans précédent : faire entrer Raam dans la coalition au pouvoir en Israël, une première pour un parti arabe. Pour Sawalhi, le pari n’a pas payé. L’homme de 52 ans, père de quatre enfants, a vu peu d’améliorations dans la vie des citoyens palestiniens en cette ville mixte arabo-juive. Cette fois-ci, il vote pour le parti nationaliste de gauche Balad, qui, selon les sondeurs, a peu de chances de dépasser le seuil requis pour entrer à la Knesset, le parlement israélien de 120 membres.

A la veille de l’élection, la désillusion règne parmi les Israéliens Des citoyens palestiniens, qui disent que la discrimination et la violence rythment toujours leur quotidien – même avec un parti arabe au gouvernement.

Dans une lutte acharnée entre des camps politiques divisés sur leur position envers l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s’apprête à reprendre ses fonctions, chaque siège compte. Le vote palestinien pourrait s’avérer décisif.

Israël compte environ 2 millions de citoyens palestiniens, dont beaucoup sont issus de familles restées en Israël après la création du pays en 1948, lorsque de nombreux Palestiniens ont fui ou ont été expulsés. Bien qu’ils détiennent la citoyenneté israélienne, ils sont confrontés au sectarisme de nombre de leurs compatriotes juifs et à la marginalisation par l’État.

Israéliens palestiniens sont divisés sur l’opportunité de voter. Ceux qui envisagent de voter mardi sont confrontés à un paysage politique arabe plus fragmenté – “l’exact opposé de ce que le public arabe voulait”, selon l’analyste politique Mohammad Darawshe.

Avant les dernières élections, le parti Raam d’Abbas s’est séparé de la Liste arabe unie, le parti faîtier arabe qui a remporté 15 sièges à la Knesset en 2020. Cette année, il y a trois listes arabes : Raam, une coalition composée du parti communiste Hadash et du nationaliste laïc Ta’al, parti et Balad. Des sondages récents prédisent qu’ils obtiendront huit sièges combinés.

Sami Jariri, 40 ans, propriétaire d’un magasin de narguilé à Lod, a renoncé à voter. Son père a voté pour Raam lors des dernières élections, a déclaré Jariri, lorsque le parti islamiste modéré a rejoint une coalition diversifiée unie par l’opposition à Netanyahu. Mais avoir un parti arabe au gouvernement – et, depuis juillet, un Premier ministre de centre gauche, Yair Lapid – n’a pas conduit vers des quartiers plus sûrs, a-t-il dit.

“Avant, nous nous soucions de savoir qui va être Premier ministre”, a-t-il déclaré, assis derrière le comptoir et tirant sur une pipe à eau. “Maintenant, ma seule préoccupation est de savoir qui va protéger Lod.”

Les quartiers palestiniens de la ville sont devenus plus dangereux, a-t-il dit, et les politiciens ont ignoré le problème. Près de 130 Arabes sont morts dans des meurtres liés à la criminalité en Israël en 2021, selon Abraham Initiatives, une organisation à but non lucratif.

Jariri a perdu des amis et un cousin de 21 ans à cause de la vague de crimes violents. Il a monté une caméra CCTV sur sa maison. Mais lorsqu’un homme a été abattu devant sa maison, a déclaré Jariri, la police n’a pas demandé à voir les images.

“Les gens se font tuer ici à gauche et à droite, et personne ne s’en soucie”, a-t-il déclaré. “Un seul Juif est tué dans les mêmes circonstances et tout Israël est bouleversé.”

Soucieux de la sécurité de leurs fils âgés de 11 et 18 ans, Jariri et sa femme envisagent de déménager en Turquie.

Le manque d’emplois et d’opportunités pour les jeunes résidents palestiniens a incité certains à se tourner vers la criminalité, a déclaré Jariri. Lod a également connu une flambée de violence communautaire pendant la guerre Israël-Gaza en mai 2021, lorsque plusieurs personnes ont été abattues lors d’affrontements entre des résidents palestiniens, des juifs d’extrême droite et la police.

Environ 70 % des quelque 80 000 habitants de Lod sont juifs, et les nationalistes juifs se sont installés dans les quartiers arabes ces dernières années pour accroître leur majorité. Depuis les affrontements de l’année dernière, a déclaré Sawalhi, le racisme s’est intensifié.

“Avant, si vous vouliez acheter un appartement à un Juif, vous le pouviez”, a-t-il déclaré. “Maintenant, il vous dira franchement : ‘Je ne vendrai pas aux Arabes.’ ”

Sawalhi dit qu’il votera pour Balad mardi parce qu’il considère le chef du parti, Sami Abou Shehadeh, comme quelqu’un qui “peut combattre le racisme”. Ahmad Hassouna, 49 ans, assis en face de Sawalhi dans un centre d’entraînement de chevaux à Lod, est d’accord. “Ce qui est bien avec Sami Abou Shehadeh, c’est qu’il demande la coexistence et l’égalité”, a déclaré Hassouna. « Ce n’est pas trop demander ; ce sont nos droits.

La désillusion est amplifiée par la répression sécuritaire continue d’Israël dans la zone occupée Cisjordanie, où de nombreuses personnes ici ont encore des parents et où les affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens se sont intensifiés ces derniers mois. Jusqu’à présent, 2022 a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie en 16 ans, selon les Nations Unies. La situation est alimentant le sentiment que le « gouvernement de changement » de Lapid a apporté plus de la même chose.

De nombreux Israéliens palestiniens sont devenus frustrés par les partis juifs de centre-gauche, traditionnellement considérés comme leurs partenaires politiques naturels, a déclaré Darawshe, une circonstance qui est susceptible de faire baisser la participation palestinienne.

Toujours selon Hassouna, il est important que les Israéliens palestiniens jouent le jeu politique et s’associent aux partis juifs pour contrecarrer la montée de l’extrême droite.

« C’est dans notre intérêt de ne pas avoir un gouvernement de droite. Nous ne voulons pas voir Ben Gvir comme ministre de l’Intérieur – il nous déteste, nous les Arabes », a déclaré Hassouna, faisant référence à Itamar Ben Gvir, un homme politique nationaliste juif d’extrême droite allié à Netanyahu et qui monte en flèche dans les sondages. Ben Gvir a plaidé pour l’expulsion d’Israël des citoyens palestiniens « déloyaux ».

Mais de nombreux électeurs palestiniens se concentrent plutôt sur les politiciens arabes qui peuvent le mieux apporter des améliorations tangibles aux routes, aux écoles et aux logements.

Zaher Hamad, une traductrice judiciaire qui vit à Jaffa, a déclaré que le niveau de vie s’est détérioré dans sa communauté et que les gens pensent que les dirigeants politiques sont déconnectés. Pourtant, elle encourage ses concitoyens palestiniens à voter.

« Le problème le plus important à Jaffa est le problème du logement ; c’est très difficile », dit-elle. Hamad prévoit de voter pour Shehadeh, qu’elle connaît personnellement. “Tout ce dont vous avez besoin, il fera de son mieux pour vous aider”, a-t-elle déclaré.

Le parti de Shehadeh a légèrement progressé dans les sondages mais reste en dessous des 3,25% des voix requis pour remporter un siège à la Knesset. La Liste arabe unie et Raam, quant à eux, devraient remporter quatre sièges chacun.

Shehadeh a déclaré vendredi au Washington Post qu’il pensait que son parti franchirait le seuil et que la participation arabe serait forte.

“Peut-être qu’il y a un mois, j’aurais été beaucoup plus inquiet, mais il semble que la concurrence entre les trois différents partis ait fait monter le vote”, a-t-il déclaré.

Un sondage publié jeudi par l’Israel Democracy Institute semble étayer ce point de vue, indiquant qu’un peu plus de 50 % des citoyens palestiniens d’Israël sont « certains » qu’ils voteront, alors que les résultats des sondages précédents indiquaient que le taux de participation serait plus proche de 40 %. Le taux de participation arabe aux dernières élections était d’un peu moins de 45 %.

Mais, en fonction de l’évolution des calculs électoraux, il y a une réelle possibilité qu’Israël passe d’un parti arabe au gouvernement à une absence totale de représentation arabe. à la Knesset.