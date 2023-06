Les Israéliens manifestent contre le projet controversé du gouvernement de réformer le système judiciaire

TEL AVIV, Israël (AP) —

Les Israéliens ont poursuivi les manifestations samedi pour la 23e semaine contre les projets du gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu de refondre le système judiciaire du pays.

Les manifestations de masse ont commencé en janvier peu après l’investiture du gouvernement, composé de partis religieux ultranationalistes et ultra-orthodoxes.

Prenant de l’ampleur et constatant parfois une forte participation de plus de 200 000 manifestants, les organisateurs de la manifestation ont déclaré qu’ils n’abandonneraient pas tant que le gouvernement n’annulerait pas les modifications législatives proposées plutôt que de les retarder.

Les manifestations sont devenues une occasion hebdomadaire de s’exprimer sur l’actualité du pays.

Dans la métropole côtière de Tel-Aviv, où se déroule la principale manifestation rassemblant des dizaines de milliers de personnes, les manifestants brandissaient une banderole géante indiquant « Type de citoyen : mort », une référence à la recrudescence des crimes parmi les communautés arabes d’Israël.

D’autres manifestants ont défilé derrière l’effigie d’un Netanyahu enchaîné au milieu d’une mer de drapeaux bleus et blancs d’Israël.

Le plan affaiblirait le système judiciaire et limiterait le contrôle judiciaire des lois et des décisions gouvernementales, ce qui, selon les critiques, constitue une menace directe pour les droits civils et les droits des minorités et des groupes marginalisés. Ils préviennent également que cela accordera au gouvernement un pouvoir illimité et bouleversera le système de freins et contrepoids du pays.

Le gouvernement affirme que le plan judiciaire vise à freiner ce qu’il dit être une Cour suprême trop interventionniste et à redonner le pouvoir aux législateurs élus.

The Associated Press