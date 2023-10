Les Israéliens demandent de l’aide après que leur famille ait été identifiée parmi les otages du Hamas — RT World News

La mère de Shani Louk a plaidé pour le retour de sa fille – ou de son corps – après l’avoir repérée dans la vidéo des militants

Un tatoueur germano-israélien et un couple israélien font partie des dizaines de victimes apparentes d’enlèvements qui ont été identifiées par des membres de leur famille désemparés à partir de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant leurs prétendus enlèvements, a-t-on rapporté samedi. Beaucoup se plaignent du fait que le gouvernement ne les aide pas à retrouver leurs proches.

Des membres de sa famille pensent que la tatoueuse Shani Louk a été kidnappée lorsque le Hamas a attaqué le Nova Festival, une rave nocturne près de la frontière avec Gaza, tôt samedi matin. Ses parents ont déclaré au Washington Post qu’ils avaient reconnu ses tatouages ​​et ses longues dreadlocks dans une vidéo de prise d’otages du Hamas largement partagée et publiée quelques heures plus tard, qui semble la montrer face cachée et inconsciente à l’arrière d’une camionnette tandis que des militants entourant son corps l’acclamaient. . Après avoir regardé la vidéo, la mère de Louk a posté un plaidoyer pour «toute aide ou toute nouvelle» de sa fille.

Une autre participante au Nova Festival, Noa Argamani, semble plaider pour sa vie alors qu’elle est emportée par des militants à moto tandis que son petit ami, Avinatan Or, regarde impuissant dans un clip largement diffusé sur les réseaux sociaux. Le frère d’Or, qui aurait été contacté par les secours à propos de la vidéo, a expliqué : «de très longues listesDes informations sur les personnes disparues et présumées kidnappées circulent dans les groupes de médias sociaux alors que les personnes disparues prennent les choses en main.















Le Hamas affirme avoir pris samedi des centaines d’otages israéliens, les transportant vers divers endroits à l’intérieur de Gaza. Les dirigeants militants espèrent échanger les captifs contre des membres du Hamas emprisonnés. Le nombre d’otages pris est de «bien plus grand que ce que pense Netanyahu», a déclaré un porte-parole du Hamas à la chaîne de télévision Al-Aqsa du groupe, avertissant Israël de peser soigneusement sa réponse car «quoi qu’il arrive à la population de la bande de Gaza, il lui arrivera» les captifs.

Le service de presse du gouvernement israélien a confirmé que plus de 100 Israéliens sont actuellement détenus à Gaza. Cependant, les responsables ont déclaré que le gouvernement ne négociait pas actuellement le retour des otages et ont démenti les informations selon lesquelles l’Égypte négociait avec le Hamas au nom d’Israël. Les médias ont évalué le nombre d’Israéliens kidnappés à près de 170, et le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reconnu dimanche que plusieurs Américains figuraient également parmi les prisonniers.

Dimanche, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a nommé l’ancien général de brigade réserviste Gal Hirsch pour superviser la recherche des Israéliens disparus et kidnappés.

Plus de 600 Israéliens auraient été tués depuis samedi, et au moins 2 156 autres auraient été blessés, selon les autorités sanitaires israéliennes. Le gouvernement a officiellement déclaré la guerre au groupe militant, tandis que Netanyahu a promis de détruire Gaza avec «puissante vengeance» en représailles.