Les Israéliens de Sderot évacuent avant l’offensive terrestre sur Gaza

SDEROT, Israël — À seulement un kilomètre et demi de Gaza, la ville de Sderot n’est pas étrangère au fait d’être en première ligne du conflit entre Israël et le Hamas.

Mais cette fois, les choses sont différentes. Les communautés frontalières sont encore sous le choc de l’attaque menée par le Hamas qui a tué 1 400 Israéliens, et aujourd’hui, au milieu du traumatisme, on constate une réticence à revenir au statu quo.

« Nous voulons faire cesser ces attaques terroristes », a déclaré Maor Ben Haim, 34 ans, alors qu’il chargeait sa femme et ses enfants, enceintes de six mois, dans un bus d’évacuation ce week-end. « C’est ça. Nous étions trop patients, trop doux. Je pense que la nation est désormais unie pour faire ce qui aurait dû être fait il y a longtemps.

Israël a déclaré qu’il était prêt à écraser le Hamas, et les habitants d’ici partent alors que Gaza se prépare à la force d’un assaut général. Comme d’autres communautés situées le long de la barrière de 65 km avec Israël, les rues de Sderot sont désormais largement vides, à l’exception des forces de sécurité, des volontaires et d’une poignée d’habitants qui ont décidé de rester. Neuf habitants sur dix de cette ville ouvrière du sud de 30 000 habitants sont partis.

Des milliers de personnes qui n’ont pas fui lors de l’attaque initiale ont été transportées, comme Ben Haim et sa famille, vers des hôtels sur la mer Morte et dans d’autres régions d’Israël.

Dans un point de distribution d’aide improvisé, Veronica Odarchuk, 19 ans, qui a fui la guerre en Ukraine il y a un an et demi pour se réfugier en Israël, a trié des paquets de café, de nouilles instantanées et de sucre pour les acheminer vers les derniers habitants de la ville. .

Mais pour certains, la décision est plus difficile que pour d’autres. Le bébé de Yossi et Shmurit Edrich est né le 6 octobre, quelques heures seulement avant l’incursion du Hamas dans leur ville. Prématuré et pesant un peu plus de 4 kilos, le bébé doit rester à l’hôpital pendant une semaine.