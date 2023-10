Les Israéliens de la ville de Sderot sont restés sous le choc suite à l’incursion du Hamas | Nouvelles du monde

Entouré de destructions, et au milieu de quelques habitants hébétés et franchement sous le choc après les événements de samedi et l’attaque du Hamas, je me suis préparé à quitter la ville de Sderot.

Des hommes armés avaient parcouru ses rues à l’arrière de 4×4, tirant sur des voitures, tuant des conducteurs, puis descendant de cheval et traquant les habitants pour les tuer ou les prendre en otage et se déplacer vers Gaza.

En m’approchant de notre véhicule, j’ai aperçu une civière d’hôpital abandonnée un peu au hasard à côté de deux voitures.

J’ai décidé d’y jeter un coup d’œil et j’ai vu que la civière et les deux civières posées au sol étaient couvertes de sang.

Les deux voitures étaient criblées de balles et leur intérieur était éclaboussé de sang.

Dans un véhicule, j’ai vu deux sièges d’auto pour enfants, un pour un bébé et un autre qui semblait appartenir à un enfant en bas âge.

Autour des voitures se trouvaient des dizaines de gants en caoutchouc qui avaient visiblement été décollés et jetés.

J’ai tourné au coin de la rue et j’ai rencontré un rabbin portant un gilet pare-balles, accompagné de deux assistants qui s’occupaient des corps de ce qui ressemblait à deux personnes enroulées séparément dans du plastique.

Ils n’ont pas encore eu le temps d’identifier et d’évacuer les victimes. Ce type de scène n’est pas rare dans le sud Israël à l’heure actuelle.

Il existe des poches de destruction le long de la frontière avec Gaza, où les combattants du Hamas ont violé le système défensif israélien et semé le chaos dans les villes, les villages et les kibboutzim.

Le nombre de personnes tuées ou portées disparues continue d’augmenter.

Les survivants comme Ytzhak Shitrit, qui a été témoin de l’attaque à Sderot et s’est caché chez lui toute la journée en priant pour que les hommes armés ne le trouvent pas, souffrent.

Il s’est montré amical lorsque je l’ai approché et il m’a raconté ce qui s’était passé. En réalité, il n’arrive pas à croire qu’il ait survécu.

« J’ai été choqué, choqué, j’ai entendu la fusillade et je n’arrivais pas à y croire », a-t-il déclaré en faisant des gestes extravagants.

« 6 heures du matin un samedi, un jour férié, ça faisait peur, très peur. »

Il s’est caché dans son abri. « Nous sommes entrés immédiatement et nous avons entendu des tirs constants, et on aurait dit que c’était dans notre salon. »

Ytzhak vit en face du principal commissariat de police qui a été repris par les hommes armés du Hamas qui ont tué au moins 20 policiers.

Finalement, les forces israéliennes ont détruit le commissariat pour en reprendre le contrôle.

À bien des égards, c’est le symbole d’un système de sécurité qui a tout simplement échoué.

Debout, regardant le tas de décombres mutilés, le major Doron Spielman s’est approché et s’est présenté à moi.

« Il y a quelques heures, il y a eu des tirs dans cette ville, là où nous nous trouvons hier encore, des femmes et des enfants ont été abattus et traînés d’ici vers la bande de Gaza », m’a-t-il expliqué.

« Même si nous, en tant qu’IDF, lorsqu’une personne est tuée, nous considérons cela comme une perte personnelle et une responsabilité personnelle. Ici, avec des centaines de personnes tuées, nous ferons l’analyse la plus approfondie que nous ayons jamais faite, nous veillerons à ce que jamais Cela se reproduira, mais ce sera pour demain, aujourd’hui nous devons tout faire pour protéger nos civils, rétablir la paix dans le peuple d’Israël et faire en sorte que le Hamas ne commette plus jamais ce carnage contre le peuple d’Israël. »

La route menant à Sderot est bordée de voitures familiales attaquées par le Hamas alors qu’il se dirigeait vers la ville lors de cette attaque surprise.

Image:

Une voiture abandonnée endommagée par des coups de feu





Les voitures sont abandonnées là où elles sont tombées dans une embuscade. Des affaires sont éparpillées sur la route et, à côté de certaines voitures, des flaques de sang sèchent sous le soleil brûlant, marquant le tarmac.

Une poignée de véhicules sont complètement incendiés, à l’intérieur les enquêteurs de la police et de l’armée fouillent les restes, à la recherche d’indices sur l’identité des propriétaires et des victimes.

Certaines personnes se sont enfuies à pied, mais beaucoup ont été tuées ou prises en otage et conduites sur une courte distance jusqu’à Gaza.

Dans une station-service, nous avons rencontré des équipes SWAT, stationnées ici pour tenter de récupérer les otages pris par le Hamas et peut-être encore en Israël – parmi eux se trouvent des négociateurs.

Mais c’est une guerre continue et on n’en est jamais loin.

Pendant que nous filmions, l’air résonnait au son du bouclier anti-aérien israélien Dôme de Fer qui captait les roquettes tirées depuis Gaza.

Et au bruit se mêlait le bruit des hélicoptères de combat tirant sur Gaza, des drones d’attaque dans le ciel et des avions à réaction effectuant des sorties régulières contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza.

Les forces de défense continuent de sécuriser la frontière, mais il y a déjà une énorme accumulation de soldats et de matériel.

Nous avons vu plusieurs véhicules blindés de transport de troupes arborant des drapeaux israéliens se frayer un chemin à travers les terres agricoles en direction de Gaza.

Une incursion israélienne approche, et elle sera sanglante.

Le gouvernement n’est pas d’humeur à faire preuve de pitié, ce qui coûtera inévitablement la vie à des civils.